Llanos Campos: "Estoy harta de esas historias en las que parece que la chica no existe hasta la llegada del príncipe"

'Vuelven las palabras', que dice el lema de la ya presente edición del Premio Mandarache/Hache. Y con ellas, vuelven los encuentros de sus finalistas con los lectores en Cartagena. Pues, si bien el grueso del calendario del certamen se desarrollará a lo largo de próximo año, antes de que acabe 2019, los organizadores han querido que los lectores –y, por tanto, los miembros de este multitudinario jurado compuesto por casi 2.000 adolescentes de entre 12 y 14 años– tengan una primera toma de contacto con el proyecto antes de marcharse de vacaciones. La protagonista será la albaceteña Llanos Campos, finalista con La reina negra y junto a David Lozano Garbala (Desconocidos) y Eloy Moreno (Invisible) de la categoría juvenil del premio. La escritora y dramaturga manchega participará entre martes y miércoles en cinco encuentros con sus jóvenes seguidores, con los que charlará acerca de una novela –la primera parte de una trilogía cuya última entrega vio la luz el pasado mes de octubre– en la que le da la vuelta a la clásica historia de amor entre una princesa incomprendida y el valeroso caballero extranjero; de hecho –dice orgullosa–, en La reina negra es ella la que lleva el peso de un cuento con tintes feministas.

Quien le trae este martes a Cartagena, más que el Grupo Promotor del Premio Mandarache, es Tamiel. Para que entremos en contexto: Hábleme de ella, de la protagonista de La reina negra, y de cómo surgió esta historia.

Su origen está en un texto que leí en los evangelios apócrifos, pero no es una historia religiosa; yo la he sacado de ese universo y me he centrado en algo que se desprendía de aquellas líneas: la idea del deber. ¿Hasta qué punto estás obligado a cumplir, por encima de tus lealtades, de lo que eres, con algo que crees que no es justo? ¿Qué pesa más: tu propia conciencia o el deber adquirido? Me interesó mucho este debate.

Por otro lado, La reina negra es la historia de amor entre Tamiel y Baltran, un soldado extranjero; sin embargo, no quería empezar el libro por ahí... Una princesa que no quiere casarse, un caballero que viene de fuera a rescatarla..., no quería hacer algo tan casposo, así que empecé por ella: por cómo era, por cuál era su historia, por descubrir cuál era su problemática y por qué la aparición de Baltran iba a dar lugar al meollo de este cuento. Y lo que ocurrió fue que todo este proceso de descubrimiento de Tamiel se acabó comiendo toda la novela, y ese encuentro con el caballero extranjeró acabó siendo simplemente algo más. Porque estoy un poco harta de esas historias de amor en las que parece que la chica no existe hasta la llegada del príncipe; así que, esta vez, el que se ha quedado en un segundo plano ha sido él.

Hablamos, entonces, del 'deber' como algo, no moral o ético, sino como una creación social, ¿no?

Claro. Yo en la novela trato de entender el 'deber' desde un punto de vista personal y moral; pero de la moral propia, no la que nos imponen desde fuera. Muchas veces las personas nos metemos en unas vidas que nos vienen como adquiridas –que es lo que le pasa a Tamiel–: parece que lo que tienes que hacer es estudiar, sacarte una carrera, casarte, tener hijos, una hipoteca... Afortundamente, esto está cambiando, pero la cuestión es preguntarse: ¿Esto es realmente lo que quiero, o me estoy dejando llevar por la inercia? En La reina negra, no obstante, se habla del deber en referencia al poder: en una época son tus padres, en otras el Estado, en otras esa moral que has adquirido..., y, volvemos a lo mismo: ¿Hasta qué punto debes ser fiel a ello cuando tú en el fondo sabes que no es lo correcto? Yo creo que se puede romper la baraja, que se puede decir que no.

Por cómo encaja esta idea en el texto y esa construcción de la historia un poco en contraposición al modelo tradicional de los cuentos que antes comentaba, en La reina negra hay una carga importante de reivindicación de la figura de la mujer independiente. ¿Hay que educar a los lectores en el feminismo desde niños?

¡Por supuesto! ¡Desde el principio! Hay que enseñarles a cuestionarse todo lo que nos han enseñado tiempo atrás, porque la mayor parte de lo que hemos aprendido hasta ahora es falso. De todas formas, yo no pretendía al principio que La reina negra tuviera un sesgo feminista –tampoco lo pensé–, aunque, sin duda, lo tiene. Porque es la historia de una muejer que se sobrepone al destino que otros han escrito para ella desde que nació, y si hubiera sido un hombre, sería alguien arrojado, valiente, bizarro..., un héroe, en definitiva; pero, al ser una mujer, y en aquella época –la novela está ambientada en una especie de Edad Media–, lo que era es una histérica, una loca, una persona que no está en su lugar. Y, como Tamiel no se resigna, como se cuestiona las cosas, al final ha resultado ser un libro feminista, y yo estoy muy orgullosa de que así haya sido, pero la realidad es que ha salido así por una cuestión de pura lógica narrativa.

Hablamos de feminismo, pero también de una historia que no es 'fácil'. Quiero decir, no es el típico cuento 'bonito' para niños, tiene sus claroscuros. ¿Es de las que piensa que a los jóvenes lectores no hay que pintarles todo de color de rosa, que hay que exigirles también un poquito?

Yo lo que creo es que Disney ha hecho mucho daño [Risas]. Es verdad, porque edulcora sus historias hasta unos niveles que... ¡Si ya no podemos contar el cuento de Caperucita porque se comen a la abuelita! Sinceramente, esta postura me parece un error. Yo estoy convencida de que los niños deben aprender también la parte no tan bonita de la historia (y de la vida); eso sí, siempre a un nivel que ellos puedan digerir. Quiero decir: no se les puede poner algo descarnado y cruel, no les enseñaría un documental sobre Auschwitz, pero tampoco engañarles. Mira, los educadores dicen que los niños deben aprender de todo: a escuchar un no, a no conseguir siempre lo que quieren... Yo tengo un librito, El viaje del gato y la tostadora, en el que una niña cuenta que cuando se divorciaron sus padres su madre le explicó que la vida no es perfecta, que es estupenda, sí, pero no perfecta. Deben saber que la gente muere, enferma, que no siempre se gana –es más, que en la vida se gana muy pocas veces...–, etc.; esta también es una enseñanza valiosa.

Con algún otro escritor que ha pasado por el Premio Hache ya he tenido esta conversación: hay quien confunde escribir para niños con infravalorar sus capacidades. Que es necesario adaptar el lenguaje, pero que igual las historias que se cuentan en la literatura juvenil no tendrían por qué diferir mucho de las de las novelas adultas.

Es que La reina negra es una novela juvenil porque así lo ha decidido la editorial. Yo en realidad no me planteo mucho si va a ser para esta u otra edad cuando me pongo a escribir un libro. Yo busco historias, y luego ya decidimos a que público le puede resultar más interesante a la hora de concretar las formas, digamos. Pero sí, yo estoy totalmente en contra de estos autores que escriben a los niños como si fueran bobos, como si tuvieran que explicarles porque están a medio desarrollar. Mira, los niños de hoy en día lo entienden todo; si se han criado en Internet... [Ríe]. No son los tiernos infantes que algunos se empeñan en creer. Lo que hay que hacer con los niños, igual que con los jóvenes o los adultos, es darles trabajos de calidad. Y, como te decía, evidentemente tienes que contarles cosas que estén algo cerca de su realidad, pero para nada hay que infravalorarles. Vamos, si supieras las cosas que me preguntan en los encuentros que tengo con ellos en colegios y demás fliparías..., a veces encuentran cosas en mis libros que ni yo era consciente de haberlas puesto.

Entonces, habrá tenido la oportunidad de tantear a su público, así que una pregunta que le hago a todos los autores que pasan por el Mandarache: ¿Tan mal está la cosa como la pintan algunos con esto de que los niños de hoy en día no leen?

Bueno, yo llevo poco tiempo en esto de la literatura, así que igual no soy un horáculo fiable, pero lo que veo en estos encuentros es que hay niños que no leen nada, pero los que leen, leen muchísimo, y eso es una gran satisfacción. Hay madres que me preguntan: "¿Qué puedo hacer para que mi hijo lea?", y siempre les digo: "¿Pero vosotros leéis en casa? Es que si ellos no os han visto coger un libro en su vida y su primer acercamiento a la literatura es en el colegio cuando te mandan leerte algo como deberes...". No es muy alentador, ¿verdad? Con esto no quiero criticar la labor de los maestros, que es estupenda. Pero hay que fomentar con el ejemplo. Puede pasar que tú seas una gran lectora y tu hijo no, pero los niños tienden a imitar a sus padres. De lo que sí hablo con algunos profesores es de lo importante que es la elección de las lecturas que se mandan en clase, porque hay cosas que te desaniman profundamente a leer... Yo recuerdo que uno de los libros que me mandaron en quinto o sexto fue La vida del Buscón, de Quevedo, que luego lo releí de mayor y me encantó, pero entonces no era la época ni el momento. El mimo y el cuidado con el que los programas educativos busquen los textos que mandarán a los estudiantes es clave para que puedan engacharse; porque, esa es otra: la literatura, una vez que te engancha, no te suelta.

Por cierto, esos niños serán ahora su jurado. No sé si se ha visto anteriormente en algún certamen de estas características, pero, ¿qué espera de ellos? Hay quien dice que, por sus características, es un jurado todavía más exigente que el de adultos... Y, ya que está, ¿qué espera, en general, de su visita a Cartagena y los encuentros con los lectores?

Respecto a los encuentros, estoy deseando que empiecen, la verdad. Porque para un escritor es una gozada poder escuchar a los lectores. Piensa que la literatura es un oficio muy solitario, que escribes algo, lo lanzas al mundo y necesitas cierto feedback para poder continuar, y en este tipo de charlas descubres cosas que han funcionado, otras que no, y otras que la gente ha sacado de tus páginas y de las que no eras consciente, como te decía antes. Y que ellos sean quienes decidan qué obra será la ganadora –que estar ya en esta 'guerra' es un premio, por cierto– me parece genial, porque al final, hasta el jurado más sesudo, está compuesto por personas que, en última instancia, se basan en sus gustos personales. Así que, si esto va de decidir cuál es el libro que más ha gustado, prefiero que se basen en el gusto de la gente que los lee.