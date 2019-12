El aroma de las flores salvajes impregnará esta noche Cartagena

Nunatak, que actuaron esta semana en la Cumbre Mundial del Clima #COP25, publicaban recientemente su cuarto disco, Nunatak y las flores salvajes (Warner Music/DRO), un paso adelante en su prometedora carrera, con canciones en las que han mimado cada detalle e historias que pasan a formar parte de la vida del oyente en cuanto le llegan al oído con tanto ímpetu y belleza. Por eso, aunque la banda ofreció un pequeño showcase en Cartagena pocas horas después de su estreno, en la ciudad portuaria había ganas de disfrutarles en vivo y con todo el equipo. Pues bien, el momento ha llegado: Adrián Gutiérrez y los suyos estarán esta noche en Athenas Club en la que será su única presentación en la Región.

El directo lleno de emociones que viene desarrollando el grupo en esta gira de salas de finales de 2019 afianza además las buenas sensaciones y críticas que está cosechando Nunatak y las flores salvajes, que ha contado en estudio con la participación de Jorge de Second, Pepe Ludeña y los auroros de Rincón de Seca. En este trabajo, la banda cartagenera avanza hacia un sonido en el que destacan mucho las bases rítmicas y las armonías vocales, y las guitarras han ganado peso y energía. Se podría decir que le han cogido el punto a la riqueza instrumental y de estilos; de hecho, tal vez sea su disco más variado. Una frase exquisita como «Si el destino no me cuenta entre los aptos, que la mediocridad me acepte en su regazo, con el alma herida y el valor intacto» podría ser un buen resumen de lo que la banda quiere reflejar con estas 'flores salvajes'.