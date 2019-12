Elena Alonso: "Todos mis libros están relacionados con experiencias vividas en mis viajes"

Elena Alonso Frayle (Bilbao, 1965) ya es eterna en Molina de Segura. El nombre de la escritora bilbaína luce desde ayer en uno de los bancos del Paseo Rosales de la localidad tras alzarse con el Premio Setenil al 'Mejor Libro de Relatos Publicado en España' por La mala entraña. Este título, publicado por la editorial Baile del Sol, se hizo con el gran galardón del considerado para muchos como el 'Oscar del cuento', al que, en su XVI edición, se presentaron un total de 102 títulos.

Finalmente, la autora acudió este jueves a la localidad para recoger el galardón y, al igual que ocurrió con los ganadores del Setenil en años anteriores, recibir el homenaje del pueblo molinense durante la presentación, en uno de los bancos del famoso Paseo de Rosales, de una placa con su nombre, un texto conmemorativo del premio y un extracto de la obra ganadora, así como un dibujo realizado por el artista local Juan Espallardo: «Me hace mucha ilusión; creo que se trata de algo muy original. Esto servirá para 'quedarme' para siempre en Molina de Segura», resaltó la autora.

Antes, por la mañana, Alonso Frayle estuvo acompañada por la concejala de Cultura, Soledad Nortes, y el escritor y colaborador de LA OPINIÓN Manuel Moyano, que forma parte del jurado del Setenil, durante su visita y encuentro con alumnos del instituto Francisco de Goya de Molina. La autora vasca, que ya había sido finalista de este certamen en ediciones anteriores, aseguró que ganarlo y poder venir, al fin, a conocer Molina de Segura es «un sueño cumplido».

Para Alonso Frayle, La mala entraña tiene que ver mucho «con las cuotas de perversidad que anidan en la naturaleza humana», ya que toda la obra gira en torno al tema del mal. Sin embargo, ayer aseguraba que no eligió conscientemente este tema, sino que fue escribiendo distintos relatos mientras realizaba otros trabajos de mayor tamaño. «Cuando me di cuenta de que había un hilo conductor o un criterio de cohesión interna para el libro con el tema del mal es cuando surgió la idea de formar un volumen con él y darle por título La mala entraña», recordó.

La vizcaína, durante su encuentro con la prensa, indicó a su vez que todos sus libros están relacionados «con experiencias vividas» en sus propios viajes, «o con el hecho de haber vivido en determinados sitios. Cuando llego a un país me empapo de su realidad y siempre me surge algún elemento de inspiración. Mis novelas están relacionadas con experiencias o episodios de los que he tenido noticia por los lugares en los que he estado», insistió.

La escritora vasca es licenciada en Derecho y ha cursado estudios de Japonología en Berlín. Ha vivido en Francia, Senegal, Argentina, Alemania, Tailandia y Mongolia, y actualmente reside en Bolivia. Sus novelas han obtenido premios como el Gabriel Sijé (por El legado de la misión Iwakura) y el Premio Internacional de Narrativa Editorial Siglo XXI (por El silencio de los siglos), otorgado en México. Como autora de relatos, ya había sido finalista del Premio Setenil en sus ediciones XI y XIII con El hilo conductor y Cambios de última hora, respectivamente.

El jurado declaró respecto a La mala entraña que, «con su escritura absorbente, Elena Alonso Frayle urde unas historias de tensión creciente que persuaden y perturban, que atraen irresistiblemente e incomodan, que hablan de comportamientos atávicos y de pulsiones indeseadas pugnando por abrirse paso, unas historias que reverberan después de la lectura. La suma de magníficos diálogos y de finales ambiguos redondea la precisión, la inteligencia y la extrañeza de un libro de una sutil ferocidad».

Los ganadores de las anteriores ediciones del Setenil, considerado uno de los premios más importantes de cuento en el panorama literario nacional, han sido Alberto Méndez, Juan Pedro Aparicio, Cristina Fernández Cubas, Sergi Pàmies, Óscar Esquivias, Fernando Clemot, Francisco López Serrano, David Roas, Clara Obligado, Ignacio Ferrando, Javier Sáez de Ibarra, Emilio Gavilanes, Diego Sánchez Aguilar, Pedro Ugarte y José Ovejero.