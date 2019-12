Viva Suecia y Noise Box reeditan la gala de 2017

Crudo Pimento triunfa en Otras Tendencias y se lleva el Mejor Videoclip.

La música murciana mira hacia el futuro; dado el potencial que atesoran nuestra bandas, no queda otra. Sin embargo, anoche, en la tercera edición de los Premios de la Música de la Región de Murcia, fue inevitable para muchos echar la vista atrás, en concreto, hasta 2017. Aquel año, en la primera gala que la asociación cultural Hay un Tigre Detrás de Ti organizaba para reconocer a los mejores de la industria, Viva Suecia y Noise Box se hacían con los galardones a Mejor Disco de Pop y Mejor Disco de Rock, respectivamente, por Otros principios fundamentales (2017) y Every picture of you is when you were younger (2017), tal vez los álbumes más importantes que han publicado hasta el momento ambos grupos: en el caso de Rafa Val y los suyos, porque fue el que supuso su consolidación en el olimpo del indie español; en cuanto al de Cobarro y compañía, un rotundo éxito de crítica y público, porque por fin se le hacía justicia –tras dieciséis años en la brecha– a una de las propuestas más firmes de la música murciana. También fueron protagonistas entonces Raúl Frutos e Inma Gómez, Crudo Pimento, nominados sin éxito a Mejor Disco de Rock por Teleiste Mouska (2017) y Mejor Videoclip por Fuego que te van a dar, obra del artista 3D Fran Albuquerque.

Y es que ayer, en el Teatro Villa de Molina de Segura –que acogió este año la gala–, todos ellos volvieron a ser protagonistas en una pequeña reedición de aquella primera edición de los Premios de la Música de la Región de la Murcia: Viva Suecia y Noise Box volvieron a imponerse en Pop y Rock con, esta vez, El milagro (2019) y Here's that bliss you left behind (2019), mientras que Crudo Pimento pudo resarcirse de sus anteriores e infructuosas nominaciones con dos galardones: el de Mejor Disco Otras Tendencias por Pantame (2019) y, cosas del destino, el de Mejor Videoclip por el inquietante Hollow body, de Paul Stein para Torax! Frutos y Gómez fueron, sin duda, los grandes triunfadores de la noche, coronando así un año espectacular para el proyecto, que cuenta cada vez con un mayor número de seguidores pese a su romperdora propuesta.

También había muchas miradas puestas en quién se haría con el premio al Mejor Artista Debutante; categoría en la que el cuarteto cartagenero de pop-rock Arde Bogotá y la banda murciana de indie-rock Funicular sucumbieron ante Marta Casanova, mejor conocida como Mavica, joven compositora, cantante y guitarrista originaria de la ciudad portuaria que el año pasado saltaba a la palestra como finalista del Mad Cool Talent 2018 –con su consecuente actuación en el festival madrileño– y que hace unos meses publicaba Gone, su EP debut.

Por otro lado, este año el premio al Mejor Festival se dividió en 'Gran Formato' y 'Pequeño Formato'. En este último, el jurado se decantó por el Ruidismo de Bullas, frente al B-Side de Molina de Segura y el Ventepijo de Pozo Estrecho, mientras que el Jazz San Javier, el Warm Up - Estrella de Levante de Murcia y La Mar de Músicas de Cartagena volvieron a concurrir, por tercer año consecutivo, como finalistas a Mejor Festival de le Región; y si en 2017 fue La Mar y en 2018 el Warm, en 2019 el premio se fue a parar hasta el Jazz San Javier, probablemente el más importante del género en nuestro país junto a los de Vitoria y San Sebastián.

Tres categorías más completaban la nómina de premios: Mejor Disco o Labor de Difusión de la Música Tradicional, Mejor Disco o Labor de Difusión del Flamenco y Mejor Disco o Labor de Difusión de la Música Clásica. El primero cayó del lado de la banda alhameña Malvariche, nominada por su último trabajo discográfico, Abonico, un álbum con el que la banda volvía a sus orígenes y a un sonido más acústico y pegado a la tierra. En el apartado flamenco, la gran triunfadora fue la cantante y guitarrista Victoria Caba, por su espectáculo Tres culturas en gira (se impuso a la asociación Murcia Flamenca y al fotógrafo y documentalista Onésimo Hernández con su filme Ecos del hombre montaña), mientras que la Coral Discantus fue la que se impuso –al Cuarteto Saravasti y La Tempestad– en Música Clásica; género, por cierto, que tuvo gran peso durante la gala con la entrega del Premio Leyenda al compositor murciano Manuel Moreno Buendía.

En una noche que contó con las actuaciones en directo de Road Ramos, Amarela, el dúo Komorebi, Clara Plath y Kuve –ésta última, finalista a Mejor Disco de Pop por Castillos de fuego (2019)– y que estuvo presentada por el músico Fran Ropero y la periodista Evelyn Piñero, también fue reconocida la labor de Radio3 en la difusión de la música de la Región de Murcia y la del Conservatorio Profesional, por sus más de 90 años aportando a esta comunidad artistas de primer nivel.