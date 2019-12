Los ucranianos Jinjer llegan a Garaje Beat con todo vendido en su primera visita a la Región

En menos de diez años, el groove metal progresivo ha entronizado a la que es la formación más puntera de la escena internacional actual, los ucranianos Jinjer. Tatiana y los suyos han trabajado duro para demostrar que su exitoso debut, Inhale, don't breathe (2012), no fue solo un sueño, sino el fruto de una banda brillante dispuesta y preparada para dar mucho más. Dos años más tarde, Cloud factory (2014) dejaba claro que el cuarteto había llegado para quedarse, con lo que no tardaron en protagonizar sus propias giras internacionales, labrando su reputación como una banda consolidada. Pues bien, ahora, tras su último larga duración, King of everything (2016), Jinjer ha publicado Macro (2019) –que vino precedido del EP Micro–, y, para presentarlo, se han embarcado en una potente gira europea que esta noche les traerá por primera vez a Murcia, en concreto, a la Sala Garaje Beat Club, que, como era de esperar, hace días que ya tiene todo el papel vendido.