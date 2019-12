Las seis voces que anunciarán la Navidad en la Plaza de Belluga

Los músicos invitados estarán arropados por la banda de este proyecto solidario, liderada por José Antonio Herrera.

No hay Navidad en Murcia sin el Christmas Rock, el concierto que, año tras año –desde hace nueve– reúne en alguno de los puntos más concurridos de la ciudad a una amplia selección de artistas de la Región para dar la bienvenida a las fiestas con un cuidado repertorio de canciones navideñas, siempre bajo el tamiz del pop, el rock and roll y el soul. Así que, tras el encendido del gran árbol de la Circular de este fin de semana y la apertura de los belenes, solo faltaba conocer el lugar, la fecha y el nombre de los cantantes que acompañarán a la banda de este particular show –formada por José Antonio Herrera a la guitarra, Marcos Justo Romero al bajo, Miguel Ángel Gómez en la batería y Joaquín Lucas García al teclado– en su próxima edición, que tendrá lugar finalmente el 20 de diciembre en la Plaza del Cardenal Belluga a partir de las ocho y media de la tarde.

Pues bien, en esta ocasión –y bajo la dirección del propio José Antonio Herrera– los encargados de poner voz a la navidad serán Carmen Alarcón, Fernando Rubio, Jesús Cobarro, José Luiz Manzanero, Laura Uve y María de Juan; un roster que mezcla juventud y experiencia y que garantiza variedad de estilos: desde el indie reinante en la ciudad, hasta el blues y el rock and roll de los más veteranos y el soul de De Juan, valenciana de nacimiento pero a la que últimamente se le ha visto mucho por la capital del Segura debido a su paso por el Big Up! y su relación con la compañía Son Buenos. Ellos, arropados por la polivalente banda del Christmas Rock –imperturbable desde su primera edición– serán los protagonistas de una cita solidaria que, a instancias de la Concejalía de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, tratará de caldear la Navidad, pero también de «hacer presente y dar a conocer que, tanto desde las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONG'D) como desde el Ayuntamiento de Murcia, se está trabajando con los países en desarrollo, ya que todos los años se vienen llevando a cabo proyectos que cubren necesidades tan importantes como el acceso al agua, algo esencial para la vida».



Carmen Alarcón

Cantante murciana con un rango de voz muy personal, Carmen Alarcón es, junto a Pablo García, el alma de AA Mamá, banda de reciente formación pero cuyos músicos ya habían demostrado su talento con su anterior proyecto, Estúpido Flanders. Actualmente están presentando Llama cuando llegues, un EP de cinco canciones que, con la misma facilidad, arman y desarman, fascinan y deslumbran, construyen y derriban expectativas. Ya han pasado por el Festival Sonorama Ribera y han sido confirmados para la próxima edición del Warm Up - Estrella de Levante. Además, Alarcón fue ganadora, junto a su citado compañero, del CreaMurcia 2015, en el apartado de 'Canción de autor'.



Fernando Rubio

Fundador de los míticos Ferroblues y de Malaventura –además de parte imprescindible de Bantastic Fand–, Fernando Rubio es uno de los grandes nombres del rhythm and blues y el soul en España. No obstante, durante todo este 2019 ha estado girando con The Inner Demons presentando su segundo disco en solitario, Cheap chinese guitar, publicado nueve años después de Tides. El músico cartagenero cuenta con una voz de timbre exquisito y destaca por tener clase, presencia y buen gusto en el escenario. Además, no es la primera vez que participa en el Christmas Rock Solidario, «y no puede dejar de hacerlo porque su actuación es siempre de las favoritas del público», aseguran desde la organización.



Jesús Cobarro

Compositor, cantante y productor, Jesús Cobarro, líder de los reseñados Noise Box, está de estreno con Here's that bliss you left behind, el nuevo elepé de la banda murciana de indie-rock, que, aunque se ha ido enseñando en forma de pequeños EP's, verá la luz en formato físico este viernes. Por otro lado, Cobarro, de amplia trayectoria y plena actualidad, ha sido noticia en los últimos meses por ser guitarrista suplente de Viva Suecia –tras la lesión de Rafa Val– y productor de Increíbles Full, cuyo EP se está desgranado hasta su salida en febrero de 2020.



José Luis Manzanero

Jose Luis Manzanero, que lideraba el grupo Octavo Pasajero y que presentará un nuevo disco en solitario en 2020 –se llamará La vida Iluminada–, estará en el Christmas Rock presentando un adelanto de su nuevo trabajo, Hay luz, una canción «muy unida a las tradiciones navideñas», aseguran los responsables del evento. Para quien no le conozca, se trata de un artista con un estilo entre pop y cantautor, claro y luminoso, con más de 18 años de escenarios a sus espaldas.



Laura Uve

Laura Uve es el nombre artístico de Laura Vidal, quien, después de años recopilando canciones propias, decidió hace unos meses iniciar un proyecto musical con motivo del CreaMurcia 2018; certamen, por cierto, que la encumbró como ganadora de la categoría 'Canción de Autor'. Anteriormente, Laura había participado en el casting final de Operación Triunfo 2018 y había formado parte de la sección 'Moderna' de la Coral Universitaria de Murcia, «lugar del que han salido numerosos integrantes de las muchas bandas que están naciendo hoy en día en la Región», apuntan desde el Christmas Rock en su nota para los medios del comunicación.



María de Juan

Por último, María de Juan, de ascendencia cartagenera, presentará en febrero su primer trabajo, llamado 24/7 y producido por Manuel Cabezalí, en el que ha participado el cantante y teclista Víctor Cabezuelo, líder de la banda Rufus T. Firefly. Con una madurez exquisita para su edad –apenas 23 años–, ha estudiado en la Rockschool Academy de Londres, heredando la más pura tradición musical del soul y se ha criado en los camerinos de los teatros de España de la mano de su padre, el reconocido actor Jorge de Juan.