Se come un plátano expuesto en el Art Basel Miami y vendido por 105.000 euros

Un plátano maduro pegado a una pared con cinta adhesiva y vendido por 120.000 dólares (más de 105.000 euros) fue hasta hace unas horas la obra estrella de Art Basel Miami 2019. La obra de arte conceptual, titulada 'Comediante', del polémico artista italiano Maurizio Cattelan, se exhibía en la galería internacional Perrotin. Este sábado fue devorada por un artista de performance independiente.





