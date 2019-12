Wilco vuelve a la plaza de Toros el año que viene

El grupo Wilco regresa a la Plaza de Toros de Murcia el próximo 25 de junio de 2020. Oda to Joy llega más de tres años después del lanzamiento del "sibilante y maravillosamente cálido" (The Guardian) Schmilco, y alienta el acto de encontrar alegría en un clima político oscuro.

El álbum presenta una línea rítmica única y una instrumentación minimalista, con letras a la vez observantes, esperanzadoras, morbosas, tolerantes y abstractas. 'Love is Everywhere (Beware)', el principal single del álbum, es una canción optimista impulsada por la guitarra que explora la doble alegría y la amenaza de una comunidad centrada en el amor.

Jeff Tweedy lo analiza así: "Debe haber más amor que odio. ¡¿Correcto?! No siempre estoy seguro de que podamos estar tan seguros. En cualquier caso, estoy empezando a sentir que tener confianza en esa ecuación no siempre es la mejor motivación para ser mi mejor yo, sino que me puede liberar un poco cuando creo que debería esforzarme para aportar más amor fuera de mi cómoda esfera de familia y amigos. Así que... Supongo que la canción es una especie de advertencia para mí de que sí, el amor está en todas partes, ¡pero también cuidado! No puedo dejar que ese sentimiento me absuelva de mi deber de crear más".

El álbum se compone de "canciones folklóricas realmente grandes, grandes, estas estructuras monolíticas y brutales en

las que se cuelgan estos sentimientos delicados", según lo descrito por Tweedy. En todo el álbum, los tambores golpean y pisotean con un pulso constante de uno a dos, con la intención de imitar el movimiento de la marcha, un acto poderoso utilizado en ambos lados del muro autoritario. También hay una sensación de comodidad que viene con el sonido de marcha rítmica.

Si nuestra alegría se mide por las chispas que se sienten al agarrar viejos suéteres a nuestros cofres, por la cantidad de pequeños corazones digitales obtenidos de una fotografía compartida, por un solo de guitarra o un tambor o un trozo de algodón en un palo en la oreja, o por Algo aún mayor, Wilco quiere recordarnos sinceramente que usemos ese sentimiento ruidoso y orgulloso. Esta es Ode to Joy: levántalo, mantenlo apretado.

Las entradas ya están a la venta iboleleproducciones.com, Entradas a tu alcance y oficinas de Correos.