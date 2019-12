Veintidós años siguiendo la pista de Pink Floyd

José Abellán Cuesta lleva 22 años hablando de Pink Floyd; bueno, probablemente muchos más –a tenor de la pasión que desprende cuando se le escucha hablar de la legendaria banda londinense–, pero desde finales de los noventa registra y ofrece su vasto conocimiento sobre Waters, Gilmour y los suyos en Animals, un fanzine murciano que el pasado mes de septiembre dio a luz al que, previsiblemente, iba a ser su último ejemplar, el número 20 de su dilatada historia. «Sin embargo, una serie de hechos nos han llevado a posponer esta idea y dejar el cierre definitivo para el próximo, que publicaremos a lo largo de 2020 coincidiendo con una serie de lanzamientos del grupo», expone su director en un editorial. Y es que, pese a que lleve más de dos décadas difundiendo la palabra de Pink Floyd, este fanático de la banda británica cree que todavía queda mucha tela que cortar; «y cada día se descubren cosas nuevas –apunta–. Con ellos ocurre como con los Beatles, que han pasado ya casi 50 años desde su separación y aquí seguimos hablando de su historia, de sus discos...».

Sin embargo, Abellán cree que ha llegado el momento de pasar página, pese a que su devoción por la banda permanece intacto. «Cuando empezamos con esta revista éramos un par de colegas y yo. Había un magazine internacional dedicado a Pink Floyd y decidimos montar el nuestro para la comunidad española. Y en aquella época no había Internet, claro, y se seguía llevando el papel, así que en el '97 empezamos con Animals. Pero, poco a poco, me fui quedando solo, y yo trabajo, tengo mi vida, así que he ido haciendo esto como podía. Además, bueno, intento que cada número sea mejor que el anterior: y busco información, intento hacer entrevistas con gente relacionada con el grupo y las hago en persona, desplazándome... Así, este último número ha tardado tres años en aparecer», explica Abellán, que insiste en que se trata de un proyecto que «lleva mucho tiempo» y, además, no se muestra muy optimista de cara a un hipotético futuro: «La gente joven ya apenas conoce a Pink Floyd, y los que quieren saber algo de ellos, tienen prácticamente cualquier información que busquen al alcance de un clic».

Pero la cabra, dicen, tira al monte. «En el anterior número anunciábamos la inminente salida de una megacaja, Pink Floyd: The early years - 1965/1972, y la exposición The Pink Floyd Exhibition: Their mortal remains, que en un principio iba a ser únicamente en Londres. Estos dos eventos son, principalmente, los motivos por los que posponemos ese número final. El primero de ellos, que finalmente llegó a Madrid, está a punto de finalizar –apuntaba Abellán en el citado editorial–, mientras que el segundo tendrá su continuación con el lanzamiento de Pink Floyd: The later years - 1987/2014, que anunciamos en primicia aquí»; de hecho, el objetivo es «cerrar esta etapa» con la publicación de ese número 21 paralelamente a la puesta a la venta de este segundo box set, a la venta desde la semana pasada.

Además, el director de Animals –que cuenta con el apoyo de Luis Pulgar Alemán como coordinador del proyecto– ha dejado algún frente abierto de cara a esta última entrega, pues el artículo principal del #20, dedicado a la portada del disco de 1977 que da nombre a la revista, tendrá su continuación en esta última entrega, al igual que otros textos como el que dedica al último álbum y gira de Roger Waters, Is this the life we really want? (2017). Completan este número, cuyos beneficios –sin previa extracción de costes de creación/producción– serán donados a una asociación murciana de apoyo a personas con Asperger, una reseña acerca del último trabajo bibliográfico de Gay Mercader, «la persona que trajo por primera vez a Pink Floyd a España en el verano de 1988»; un repaso al Rattle that lock (2015) de David Gilmour y su consecuente Live at Pompeii (2017), y un artículo dedicado a la nueva banda de Nick Mason, batería de Pink Floyd, que se ha rodeado de amigos para recuperar las primeras canciones del grupo que le entregó la fama mundial. Para conseguir el ejemplar, basta con acceder a www.animalspinkfloydmagazine.com y contactar con Abellán a través del mail animalspfm@gmail.com.