Bryan Adams llega a Murcia con las entradas agotadas

Tras varios meses de esperada para más de un aficionado, el día por fin ha llegado: Bryan Adams tomará esta noche el escenario del Palacio de los Deportes de la Región de Murcia para presentar, ante un estadio abarrotado, su último trabajo de estudio, Shine a light. Y es que no sale hace semanas que la promotora del evento, Monkey Pro, colgó el cartel de sold out, sino que en menos de 24 horas desde que se pusieran los tickets a la venta, el autor de éxitos como (Everything I do) I do it for you ya tenía asegurado la mitad del aforo, y en aproximadamente un mes el mapa de localidades ya estaba reservado en un 80%. Será la primera ver que el norteamericano actúe en la capital del Segura –lo hizo anteriormente en San Javier, pero hace veintidós años–, y está claro había ganas.

Además, desde el primer momento se ha insistido en que, pese a que el objetivo es presentar ante el público esta última referencia discográfica, Adams aprovechará para recordar sus grandes éxitos: la citada (Everything I do) I do it for you, Heaven, Summer of '69, Please forgive me, Run to you o su colaboración con Rod Stewart y Sting, en All for love; canciones que han convertido al canadiense en uno de los cantantes y compositores más aclamados del mundo. No en vano, hablamos del ganador de un premio Grammy y de un hombre ha sido número uno en más de cuarenta países y que ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo, sin contar sus cifras de directo. En definitiva, uno de los mejores artistas del rock de nuestro tiempo.

Además, gracias a un acuerdo con la empresa de transporte DHL, que está gestionando todo el transporte de su gira, por cada entrada vendida para cada uno de sus conciertos se plantará un árbol, iniciativa que muestra así una vez más su filantropía y preocupación por el medio ambiente.