Silvia Ferrer: "Todavía recuerdo cómo me temblaban las piernas tras la llamada de la Federación"

Fotógrafa. La murciana es ya oficialmente uno de los quince miembros del equipo que la Federación Española de Profesionales de Fotografía y de la Imagen ha presentado para la World Photographic Cup 2020. En concreto, ella competirá en la categoría 'Reportaje Gráfico' con una imagen tomada durante el parto de una de sus clientas.

España ya ha anunciado su lista de convocados de cara a la próxima Copa del Mundo de 2020, y entre los elegidos hay una murciana. No, no hablamos de fútbol ni de basket, sino de fotografía.

Y es que el próximo año se celebra la World Photographic Cup, un certamen al que se presentan más de cuarenta países y en el que el equipo nacional, capitaneado por José Hidalgo Pérez, intentará arrebatarle la corona a Australia –vigente campeón– gracias al buen hacer de Noemí Domínguez, Carlos Felipe Ortiz, Manuel Iglesias, Valeria Cassina, Nely Ariza, Álex de Pedro, Claudio García, Ángeles Mesa, Vicente Esteban, Ramón Fernández, Víctor Martínez, Marina Cano, Marcos Rodríguez, Luis Bueno y la murciana Silvia Ferrer, que tiene su estudio en Ronda de Garay, junto a la Plaza de Toros de la capital del Segura.

LA OPINIÓN ha hablado con ella para conocer un poco mejor este certamen, que actualmente se encuentra en fase de valoración; será en enero cuando se anuncien los diez finalistas por cada una de las diez categorías (Boda, Comercial, Arte Ilustrativo, Naturaleza, Reportaje Gráfico y Retrato) y la Mejor Fotografía de cada selección. Finalmente, el 23 de marzo tendrá lugar en Roma la gala oficial de los resultados y se proclamará al ganador, según ha informado la Federación Española de Profesionales de Fotografía y de la Imagen (Fepfi).

P Eso de la 'Copa del Mundo de Fotografía' y formar parte de la Selección Española suena como muy futbolero, ¿no? Pero, explíqueme: ¿Cómo ha conseguido llegar a formar parte del equipo? ¿Hay que presentar candidatura o le han llamado expresamente?

R En realidad me llamaron expresamente. En 2018 presenté a calificar un proyecto personal de seis fotografías sobre un nacimiento de un bebé. La serie quedó muy bien posicionada y me concedieron una distinción por ello. Y este año, cuando vieron el panorama fotográfico español, decidieron que una de aquellas seis fotografías presentadas a calificar era merecedora de representar a España en la Copa del Mundo de 2020.

P ¿Cómo se enteró de que estaba entre los seleccionados?

R Fue una auténtica sorpresa porque jamás hubiese imaginado que una de mis fotos pudiera llegar tan alto. Aún recuerdo cómo me temblaban las piernas tras aquella llamada de teléfono... Después tuve que guardar silencio hasta que, tres semanas después, España pasó con buena nota los filtros de calidad impuestos en el certamen.

P ¿Y cómo se siente estando entre los quince elegidos por la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen? Aunque quizá suene un poco simplista, esa llamada le coloca indiscutiblemente como una de las mejores fotógrafas del país...

R Creo que tantos años de esfuerzo y media vida tras la pantalla del Photoshop han dado sus frutos. Después de tantas horas de trabajo, la suerte estuvo de mi lado. Y estoy muy feliz de representar a España junto a mis compañeros, grandes fotógrafos a los que admiro, pero no creo que sea una de las mejores del país. Eso sí, esto es una prueba de que haciendo las cosas desde dentro, desde el corazón, puedes llegar a emocionar al espectador. Eso es lo que yo pretendo en todas mis facetas como fotógrafa.

P En prensa tenemos el World Press Photo, pero en el campo de la fotografía artística supongo que este certamen es uno de los más importantes a nivel internacional, ¿no?

R Así es. Se presentan 43 países de los cinco continentes. ¡Me pongo nerviosa sólo con pensarlo!

P Y, al hilo de la pregunta anterior, imagino que también supone un plus a la hora de dar a conocer su trabajo y su estudio en Murcia, ¿no?

R Por supuesto, al final todos los reconocimientos sirven para que la gente sepa que existes. Además que nuestros clientes de toda la vida lo celebran igual que nosotros. No he podido llevar la cuenta de la cantidad de felicitaciones que nos han hecho llegar, pero te puedo asegurar que han sido muchísimas. Sin ellos todo esto no hubiese sido posible, más aún cuando somos fotógrafos sociales y trabajamos con personas.

P La Federación, en un comunicado, ha señalado que apuesta para este campeonato por una fotografía «revindicativa, con mensaje y con fuerte carga emocional. Pero también impactante y creativa». ¿Te sientes indentificada con ese estilo? ¿Cómo definirías tu trabajo?

R Desde luego, mi fotografía presentada a la World Photographic Cup tiene una carga emocional muy alta, aparte del impacto visual. Es un momento en el que intenté reflejar un cúmulo de sentimientos y vivencias dentro de un paritorio; esa mezcla del caos y el control más absoluto, de los nervios y el alivio.

P Hábleme de esta World Photographic Cup. Si no me equivoco, hay seis categorías (Boda, Comercial, Arte Ilustrativo, Naturaleza, Reportaje Gráfico y Retrato), ¿cómo lo hacen? ¿Participan todos en todas o solo en algunas? Y las fotografías, ¿todas están hechas previamente o hay alguna que se haga expresamente para el torneo?

R En la mayoría de casos, cada fotógrafo participa en una sola categoría. Yo, en esta ocasión –que espero no sea la última– participo en el apartado 'Reportaje Gráfico' con esta fotografía del parto de María. En cuanto a las fotos presentadas, son imágenes captadas por los fotógrafos durante el año anterior; en algunos casos, como es el mío, durante el trabajo diario y, en otros, son proyectos pensados para hacer obras no tan comerciales, sino por el placer de crear algo distinto.

P Hábleme de la fotografía con la que participa en esta Copa del Mundo.

R Pues es un caso muy especial para mí. Hace unos años hice el reportaje de un parto a una chica llamada Lorena. No te imaginas lo que pudimos llorar reviviendo aquella sesión..., fue muy muy emotivo. En 2018 daba a luz Irene, hermana de Lorena. Me llamaron para que volviera a estar con la familia el día del parto. Fue una dilatación muy larga, pero a pesar de las horas, me sentía ya como de la familia. Me alegro mucho de que la foto que vaya a la Copa del Mundo sea con una de ellas, porque son puro amor y una familia maravillosa.

P Por cierto, ¿cómo ve al equipo que le acompaña en esta aventura, a los otros catorce miembros de la selección española? ¿Les conocía?

R Conocía a la mayoría de haber coincido en certámenes de calificación. Hay gente a la que admiro profundamente, e incluso alguno de ellos fue 'profe' mío...

P ¿Cree que tienen posibilidades de estar entre los países destacados en la gala del 23 de marzo en Roma?

R Creo que sí. España goza de muy buena salud fotográfica.