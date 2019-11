Viva Suecia y Noise Box buscarán coronarse de nuevo como en 2017

Hacia ya algún tiempo que se conocían los candidatos, pero hasta ayer no se supieron los finalistas, aquellos que realmente este lunes dieron un paso hacia delante –dejando atrás a un buen puñado de aspirantes– y ya pueden soñar con alzarse con el galardón el próximo 10 de diciembre. Será ese día cuando el Teatro Villa de Molina de Segura acoja la tercera edición de la gala de los Premios de la Música de la Región de Murcia, que, según anunciaron ayer sus responsable en rueda de prensa, este año estará dedicada a reivindicar el papel de la mujer en la industria, con las actuaciones en directo de Road Ramos, Amarela, Komorebi, Clara Plath y Kuve, ésta última, curiosamente, entre las nominadas.

Y es que Maryan Frutos –la artista que hay detrás de Kuve– será una de las encargadas de demostrar que el gran momento que atraviesa la Región en cuestiones musicales no es cosa exclusiva de hombres. La cantante y compositora murciana optará al premio en la categoría Mejor Disco de Pop junto a, eso sí, dos de los mayores responsables de nuestra particular 'era Dorada': Fundambulista y Viva Suecia. Kuve pone sobre la mesa Castillos de fuego (2019), quizá el álbum más luminoso de la banda y, también, el más solido, en tanto en cuanto parece que es la demostración de que Frutos y los suyos han conseguido con este trabajo consolidar su sonido; por su parte, Funambulista concurre con El observatorio (2019), que ha confirmado al molinense –juega en casa– como uno de los grandes del pop nacional, y, por último, El milagro (2019) es la tercera referencia discográfica de Viva Suecia, sin duda, el grupo del momento, y la recepción por parte de crítica y público ha sido excelente, así que se colocan como los grandes favoritos a hacerse con un galardón que ya lograron hace dos años con Otros principios fundamentales (2017).

Quien tampoco se fue de vacío aquel año fue Noise Box con Every picture of you is when you were younger (2017); pues bien, esta vez repiten nominación a Mejor Disco de Rock con Here's that bliss you left behind (2019), un álbum conformado por tres EP –el último, desvelado recientemente– y que saldrá en formato físico el próximo 13 de diciembre, por lo que volver a ganar este premio no sería una mala manera de iniciar la promoción... Los que intentarán que eso no sea así son Moody Sake, con Wilderness (2018), su segundo disco, publicado hace justo un año, y los oriolanos Osezno, que se cuelan en este certamen con Batlla (2019). En resumen, tres bandas que, tirando de etiquetas –del indie al hardcore metal, pasando por el hard más clásico– demuestran que dentro del 'rock' hay espacio para infinidad de estilos muy diversos.

Aunque para variedad, 'Otras Tendencias', que acoge el rap de Piezas y Jayder –aspirantes al trono por Panorámica (2019)–, el mestizaje de La Tribu29 –que llegarán a la gala con Pa llegar al otro lao (2019) debajo del brazo– y el sonido inclasificable de Crudo Pimento, que repiten nominación –ya rozaron el éxito hace dos años con Teleiste Mouska (2017)– gracias a Pantame (2019). Además, la banda formada por Raúl Frutos e Inma Gómez también se encuentran entre los finalista a Mejor Videoclip gracias a Hollow body, que rivaliza con El milagro, de Viva Suecia, y Puñales, primer gran hit de una de las artistas más prometedoras del panorama underground murciano, la ucraniana –aunque criada en Beniel– Yana Zafiro.

Por otro lado, los aspirantes a Mejor Artista Debutante son los cartageneros Arde Bogotá (pop-rock), los murcianos Funicular (indie) y la joven Mavica, que el año pasado se impuso en el concurso de bandas del Mad Cool, lo que le permitió mostrar todo su potencial en uno de los mayores eventos musicales del país. Y, hablando de festivales, este año la organización ha decidido dividir en pequeño y gran formato. En el primer caso, los nominados son el B-Side de Molina, el Ruidismo de Bullas y el Ventepijo de Pozo Estrecho, mientras que, en el segundo, se repite la convocatoria de las dos ediciones anteriores: La Mar de Músicas de Cartagena, el Warm Up - Estrella de Levante de Murcia y el Jazz San Javier; los dos primeros se repartieron el premio en 2017 y 2018, así que habrá que ver si Marcus Miller, Maceo Parker, Bill Evans y Chick Corea son capaces de revertir la situación en 2019.

El listado hecho público ayer por la asociación cultural Hay un Tigre Detrás de Ti –con la colaboración de la Consejería de Educación y Cultura– se completa con otras tres categorías: Mejor Disco o Labor de Difusión de la Música Tradicional, Mejor Disco o Labor de Difusión del Flamenco y Mejor Disco o Labor de Difusión de la Música Clásica. A la primera concurren el grupo folclórico La Ziringalla y dos álbumes de este año: Abonico, de Malvariche, y Encuentro, de Tüa. A la segunda, una asociación, un documental y un concierto, a saber: Murcia Flamenca; Ecos del hombre montaña, de Onésimo Hernández, y Tres culturas en gira, de la cantante y guitarrista Victoria Cava. Y, por último, la Coral Discantus, el Cuarteto Saravasti y La Tempestad son los elegidos por su aportación en la democratización de la música clásica en la Región.

Además, y como ya se anunció la semana pasada durante la 'Fiesta de los Candidatos', Un Tigre Detrás de Ti otorgará un galardón especial a la labor de los medios de comunicación a Radio3; por otro lado, el de proyecto cultural relacionado con la música que este año será homenajeado durante la gala será el del Conservatorio Profesional de Música de Murcia, y, como colofón, el Premio Leyenda –del que ya disfrutan Sole Giménez y Encarnación Fernández– recaerá esta vez sobre el maestro Manuel Moreno Buendía.