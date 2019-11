Lo mejor del séptimo arte a través de la mirada de Moisés Yagües

Moisés Yagües posa con su obra 'Esto no es cine'.

Moisés Yagües posa con su obra 'Esto no es cine'. L. O.

La exposición se puede visitar en el Museo de Archena hasta el 13 de diciembre.

El artista Moisés Yagües presenta en el Museo de Archena Esto no es cine, una muestra compuesta por una serie dedicada al cine, donde dibujos, pinturas, obra gráfica e instalaciones se unen en un proyecto realizado sobre películas que según el artista se quedaron en rincones de su cabeza a lo largo de los años.

La exposición, que se puede visitar hasta el próximo 13 de diciembre, incluye piezas que se presentan en ocasiones a modo de cartel de cine, otras mediante frases célebres del séptimo arte, como: «El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos», de Casablanca; «¡Qué la fuerza te acompañe», de Star Wars, «¡Aaaaaahhh!», de Tarzán; o partiendo de un fragmento o una imagen y que sirve de pretexto para acercarse o alejarse de la esencia de algunas de las películas. Para Yagües, «los personajes de estas historias, sus comentarios, sus problemas son los problemas de todos y, como decía John Ford de sus películas, aquí todo es ficción pero todo es verdad».

David Lynch, Allen, Kim Ki Duk, Scorsese y Kierlowski han dejado marcado el pincel de Yagües, impregnando con sus imágenes la retórica en blanco y negro de un pintor que sobrepasa el lienzo. Si el cine es atrapar las acciones de una historia en un rectángulo y la fotografía es la elección del marco, del límite de lo retratado y su perspectiva, en Moisés la perspectiva toma vida propia y atrapa desde la sorpresa al visitante de su obra, explican fuentes de la organización de esta muestra que forma parte del proyecto de Espacios Expositivos de la Consejería de Cultura en colaboración con el Ayuntamiento de Archena. «Sorpréndanse recordando miradas diferentes sobre películas conocidas, revisando sus recuerdos cinematográficos mediante la mirada con diván de Moises Yagües», añaden.

Marta Zafrilla ha dicho sobre Esto no es cine que «la elección de películas de la serie no son fruto de la casualidad o acaso pose cultureta fingida. Pero ni de lejos. Si el espectador conoce previamente la temática de Yagües y su particular forma de abordar cada una de sus obras le resultará fácil comprobar cómo el trasfondo de las películas escogidas coincide con sus tópicos más recurrentes», declara la autora, quien concluye afirmando que «el deseo indecible, la soledad silente, la comunicación frustrada, las obsesiones viscerales, son intereses repetidos en la obra de Moisés».