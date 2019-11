Asunción Balaguer, muy presente en la clausura de los Premios de Teatro Paco Rabal

Concha Velasco paró la representación de 'El funeral' para dedicar unas palabras a Asunción Balaguer, quien era "casi como mi madre", dijo

La clausura de la XVI edición del Certamen Nacional de Teatro Aficionado Paco Rabal fue una noche de encuentro con los sentimientos; el fallecimiento de Asunción Balaguer este sábado la hacía protagonista de la gala final del certamen que lleva el nombre de su marido. Una cita que, en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena de Águilas, comenzó con un sentido minuto de silencio en su recuerdo, que finalizó con una gran ovación.

Los aplausos se repitieron a mitad de la representación de la obra El funeral que cerraba esta edición. Concha Velasco paró la actuación para recordar a Balaguer: "He llamado a su hijo Benito y le he dicho 'qué fatalidad que ha fallecido tu madre el día que voy a trabajar en Águilas'. Tenemos que hacer la función porque el espectáculo tiene que continuar, pero qué les voy a contar a ustedes que no sepan. Seguimos con la función, pero estamos todos como están ustedes, porque doña Asunción Balaguer no solamente ha sido casi como mi madre, sino una gran amiga, confidente y muchas más cosas", decía Concha Velasco durante la representación, palabras que terminaron con un atronador aplauso del público que llenaba el auditorio.

Jordi Rebellón también quiso recordar a Balaguer: "Es lamentable, es triste, tenemos que recordarla como la gran persona que fue, la gran actriz, igual que hicimos con Paco Rabal".

"Tenemos todos los sentimientos a flor de piel y no hay nada mejor para rendirle homenaje que cerrar el certamen en honor a ella", remarcó la edil de Cultura, Maido Simó.

Fue la noche de la clausura de la XVI edición de este certamen, que en estos dieciséis años de vida se ha situado como uno de los encuentros más importantes del teatro aficionado en España, según el director del auditorio aguileño, Ramón Román: "Este certamen se ha ido abriendo paso durante todos estos años, para situarse entre los mejores del país, una muestra de ello es la cantidad de compañías y obras que se presentan".

Este año fueron 70 compañías las que quisieron formar parte del certamen, de las que se eligieron cuatro que no han defraudado: Lo más Crudo Teatro, de Alcobendas; Paraskenia Teatro, de Talavera de la Reina; Teatro en Construcción, de Elche; y la compañía sevillana La Barbarie Teatro Musical. Sus representaciones han sido seguidas por más de 2.000 espectadores.

La compañía sevillana La Barbarie Teatro Musical, con su tributo a Los Miserables Sale el sol, fue la gran triunfadora logrando el mayor número de galardones: además del segundo premio a la Mejor Obra valorado en 800 euros, consiguió el premio Especial del Público a la obra más votada, a la Mejor Interpretación Masculina para Jesús Trinidad en su papel del inspector Javert, Ana Luque a la Mejor Actriz de Reparto; Rudi Castañeda, al Mejor Actor de Reparto y Luisfer Ramírez, quien recibió el premio a la Mejor Escenografía y el Premio Azarías a la Mejor Interpretación Senior que entrega la Asociación Milana Bonita Paco Rabal en el Recuerdo.

La compañía Teatro en Construcción, con su representación Huanita, logró el premio la Mejor Obra valorado en 1.200 euros; además, su director Marcos Altuve se alzó con el premio a la Mejor Dirección; el galardón a la Mejor Iluminación fue para J. Adrián Rodríguez, y Laura Lorenzo por su papel de Doña Imelda obtuvo el premio a la Mejor Actriz y el que entrega la Asociación Milana Bonita, el premio Nazarín, a la Mejor Interpretación Junior.

La obra Woyzeck, de Lo más Crudo Teatro, logró el tercer premio valorado en 500 euros y el premio a la Mejor Resolución Escenográfica para Rita Cebrián.

Así terminó la XVI edición de un certamen elogiado por los componentes de las cuatro compañías, cerrando la velada recordando a los espectadores que el próximo año les espera esta cita con el mejor teatro aficionado.