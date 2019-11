Un refugio para los versos de vanguardia

«Puedes decir que hay un librero que se aburre con la poesía que se publica actualmente», señala el cartagenero Vicente Velasco Montoya al otro lado del teléfono. Propietario de La Montaña Mágica, icónica librería de la ciudad portuaria, por sus manos han pasado, tanto por cuestiones laborales como de mera afición por la literatura, infinidad de textos, ya sean editados o en bruto, y esa experiencia, esa comparación, acabó por meterle una idea en la cabeza –«Todos los premios que se publican hoy día son calcos los unos de los otros.

Y así no se avanza; es un bostezo general...», asegura– que un día, conversando con Elena Trinidad Gómez, Anabel Úbeda y Carlos Olmo, acabó cristalizando en un proyecto modesto pero ambicioso: La Estética del Fracaso, una editorial independiente que ayer se presentó oficialmente en el Festival Deslinde junto con su primera referencia, Un árbol en otros, del murciano Alberto Chessa.

«Hablando un poco sobre el escaso recorrido que tiene la poesía dentro del escenario actual y sobre cómo hay textos de muy alta calidad que muchas veces se quedan sin publicar porque no encajan en los cánones actuales –recuerda Velasco sobre aquella tarde–, dije: 'Esta es la mía'». Especialmente, el librero, editor y también poeta cartagenero se refiere a versos de «vanguardia», a voces que huyen de los convencionalismos imperantes en el sector..., en definitiva, a autores como Chessa. «El que no le conozca hace falta que lo lea», señala sobre el murciano, accésit del prestigioso Premio Adonáis con La osamenta (2011). «Es una persona que ha leído mucho..., y se le nota.

Se le nota cuando le lees que ama a Alberti, a la Generación del 27, que conoce la trayectoria de la generación de los cincuenta, de los existencialistas, pero que no por ello deja de lado a los actuales. Es un poeta excelente –continúa– pero que, por desgracia, cae en ese saco de..., bueno, de: 'Como no es sencillo, claro, conciso, de esa limpieza narrativa que llega a aburrir', no tiene cabida. Así que, a veces, para que autores como él salgan a luz, hacen falta editoriales como esta», apuntaba el responsable de La Estética del Fracaso hora antes de la presentación.

No obstante, Velasco avanza que, poco a poco, en el catálogo de esta nueva editorial, los lectores podrán ir encontrando otro tipo de textos. «En el futuro intentaremos recuperar mediante traducciones a grandes autores de los años veinte que se han quedado en el olvido», desvela el veterano librero, que, además, cuando se le pregunta sobre si La Estética del Fracaso va a limitarse a la poesía, confiesa que ya tienen una novela programada para octubre del año que viene.

«Intentaremos ir metiendo otro tipo de textos, pero, eso sí, también siguiendo esa línea que te comentaba: obras de vanguardia, fuera de lo comercial», incide Velasco, prudente, que avisa de que, de momento, irán publicando, más o menos, un título al mes. Por cierto, el libro de Chessa, Un árbol en otros –«Una suerte de constatación de lo frágil que es la identidad de uno cuando algunos acontecimientos de calado (infortunados unos, otros venturosos) se enseñorean del vivir y lo terminan por poner todo patas arriba», según su propio autor– salió a la venta a finales de septiembre, por lo que La Estética del Fracaso ya tiene un nuevo título a punto de salir del horno: «La semana que viene lanzamos la última obra de Eugenio Castro, gran referente vivo de la poesía surrealista en nuestro país. La verdad –añade el cartagenero–, no podía imaginar un mejor comienzo para la editorial».

Y es que este proyecto llegó a manos de Velasco de manera casi inesperada. «Te voy a contar la vedad: yo en agosto ya estaba pergeñando la idea de una editorial, pero a un nivel diferente, con una persona de la que todavía no voy a desvelar el nombre y que espero que se haga realidad en algún momento de 2021. Así que, en cierto modo, La Estética del Fracaso –desvela– no deja de ser una especie de 'prueba' para que cuando nos lancemos con esta otra firma, que queremos que esté a un nivel alto, tengamos ya la experiencia suficiente como para no caer en los errores del novato..., que alguno estamos cometiendo», apunta entre risas Velasco, que, apoyado precisamente por Elena Trinidad Gómez, Anabel Úbeda y Carlos Olmo, asegura que el objetivo, no obstante, es que esta editorial que ayer se presentaba en Cartagena se mantenga con vida durante muchos años.

Hoy, Carmen Conde

El Deslinde continúa hoy con la celebración del cuarenta aniversario del ingreso de Carmen Conde en la RAE. Y, para ello, a las 19.30 horas en el Museo Refugio de la Guerra Civil, el festival presenta el libro escrito por la académica Mientras los hombres mueren (Cuadernos del Vigía, 2019), que tiene como responsable al investigador Fran Garcerá.