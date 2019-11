El rostro murciano de los próximos Premios Goya

Ella es la gran favorita a Mejor Actriz por su papel en 'Madre' mientras que el murciano intentará hacerse un hueco por su papel protagónico en 'El crack cero'

Pocas páginas quedan por arrancar del calendario y pocos viernes de estrenos reserva ya este 2019. Y eso solo puede significar una cosa: los grandes premios de la temporada cinematográfica se acercan. Al otro lado del charco, todo el mundo habla de Joker, y por aquí es inevitable pensar en Almodóvar y su pseudoautobiográfica Dolor y gloria, pero tanto a nivel internacional como nacional, son muchas las cintas que, ya en las quinielas, a nadie extrañaría que dieran la campanada; y si nos centramos en España, en los Goya, hay un filme que no podemos pasar por alto y que tiene protagonismo murciano.

La próxima edición de los premios de la Academia Española se celebrarán en Málaga el próximo 25 de enero y, de momento, solo hay un galardón asegurado: el de Pepa Flores, más conocida como Marisol, que recibirá el Goya de Honor. En cuanto al resto, habrá que esperar un par de semanas –hasta el 2 de diciembre, concretamente– para conocer las nominaciones definitivas; pero, mientras tanto, ya se conocen las candidaturas a los premios más importantes del cine español, y entre ellas encontramos a algún murciano que debería ir reservando hotel en la capital de la Costa del Sol por lo que pudiera pasar...

Hablamos, por ejemplo, de Marta Nieto, que sería toda una sopresa que no estuviera entre las candidatas al Goya a la Mejor Actriz Protagonista por Madre, que ha visto la luz este mismo fin de semana. Y es que la intérprete murciana es, para la inmensa mayoría de los medios especializados, la gran favorita a levantar la estatuilla; un hito que en la Región solo ha logrado –en el apartado masculino, claro– una leyenda del cine español como el aguileño Paco Rabal, casi nada. Por lo pronto, Nieto viene de lograr el premio a la mejor actuación femenina en la sección 'Orizzonti' del Festival de Venecia, y ayer en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, así que todo hace llamar al optimismo. ¿Sus grandes rivales? Belén Cuesta ( La trinchera infinita); Greta Fernández ( La hija de un ladrón'), cuya actuación le valió el premio en el San Sebastián, y, por supuesto, Penélope Cruz ( Dolor y gloria).

El otro gran murciano a tener en cuenta es, una vez más, Carlos Santos, que ya sabe lo que es ganar un Goya –como Mejor Actor Revelación– por El hombre de las mil caras (2017); aunque, esta vez, va a por el premio gordo. Mucho ha llovido desde los tiempos de Povedilla; tanto, que hoy se postula como firme candidato al premio de interpretación más importante del cine español como sucesor de otro histórico, Alfredo Landa, encargado de dar vida al icónico Germán Areta en El crack (1981) y El crack II (1983). El mismísimo José Luis Garci le eligió a él para meterse en la piel del detective en la precuela del filme original y nadie en la industria duda de que ha cumplido con creces. El problema, en cambio, es la competencia: Antonio Banderas ( Dolor y gloria) no solo jugará en casa, sino que es el gran favorito –hay quien le coloca incluso en la carrera por los Oscar...–, y todo apunta a que será el que se lleve el gato al agua. Pero al malegueño hay que sumar a los incumbustibles Antonio de la Torre ( La trinchera infinita), Karra Elejalde ( Mientras dure la guerra) y Luis Tosar ( Quien a hierro mata), por no citar a Eduard Fernández ( La hija de un ladrón), Mario Casas ( Adiós), Iván Massagué ( El hoyo) y Ernesto Alterio ( Ventajas de viajar en tren).

En cualquier caso, tanto Nieto como Santos tienen un plan B: el Goya a Mejor Actor/Actriz de Reparto. Ella, por Litus; él, por Lo dejo cuando quiera. Aunque aquí también hay que citar a otro clásico de estas candidaturas: el lumbrerense Ginés García Millán, cuya oportunidad llega de la mano de El asesino de Los Caprichos, de Gerardo Herrero.

Sea como sea, es difícil que Nieto y Santos no se lleven alguna alegría el 25 de enero, aunque sea colectiva. Y es que los filmes que protagonizan parten entre los favoritos de crítica y público por innumerables motivos. Más claro es, de nuevo, el caso de la actriz, cuyo éxito esta ligado al de su pareja, Rodrigo Sorogoyen, uno de los cineastas de moda en nuestro país. El madrileño ya triunfó en la última edición de los Goya con El reino (2018) –se llevó Mejor Guion y Mejor Dirección–, y parece difícil que no se vuelva a casa con algún premio más, dada la espectación que ha levantado Madre, una cinta que supone la continuación de un exitoso cortometraje que estuvo nominado a los Oscar. Por otro lado, El crack cero –la cinta que protagoniza Santos– supone el regreso de Garci a la dirección después de siete años de vacío y el retorno de una saga muy querida entre los aficionados al cine español, con lo que sería raro que no contara con un buen puñado de nominaciones. De momento, son 16 sus candidaturas por las 17 de Madre.



Más producto regional

Pero ellos no son los únicos murcianos en las listas. Por supuesto, el compositor jumillano Roque Baños –que ya cuenta con tres Goyas y una infinidad de nominaciones– vuelve a ser uno de los favoritos a Mejor Música Original, en esta ocasión por Padre no hay más que uno, la exitosa comedia de Santiago Segura. También repite el calasparreño Jesús Gil, que se quedó a las puertas del premio en en la categoría de Mejor Maquillaje y Peluquería por el largometraje Pieles. Este vez, curiosamente, es el responsable de ese mismo apartado, junto a Sylvie Imbert, en Madre.