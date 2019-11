Cala Vento: "Como todo el arte, es importante que la música no sea ni vacía ni previsible"

Cala Vento: "Como todo el arte, es importante que la música no sea ni vacía ni previsible"

El dúo catalán llega esta noche a Murcia para presentar su último trabajo, 'Balanceo', uno de los discos del año para buena parte de la crítica. Más cercano al pop que en sus inicios, la pareja de l'Empordà viene acompañada de los mexicanos Kill Aniston, con quienes están realizando parte de su gira.

Cala Vento, el dúo de l'Empordà, se ha descolgado con un tercer álbum más cuidado y depurado que abraza definitivamente el pop. En Balanceo (Montgrí, 19) se dan cita nuevas influencias y una lírica más abstracta y conceptual. Joan Delgado (batería y voz) y Aleix Turon (guitarra y voz) se engalanan para ofrecer un sonido exquisito y sofisticado, en un disco de canciones con estructuras distintas, letras más abiertas y la presencia novedosa del bajo. Eso sí, los nuevos Cala Vento no han perdido la fuerza de sus inicios, pero han ganado en concreción y gancho pop. Así, Balanceo, producido por Eric Fuentes, es una mezcla de espontaneidad y de reflexión. Por cierto, conviene recordar que ya no están en el sello BCore –aunque pareciera su espacio natural–, ya que, huyendo de los plazos y las presiones de la industria, se han lanzado a los caminos de la autoedición, que viene acompañado de temas reivindicativos, como La Comunidad, y reflexiones íntimas de sus integrantes, como Solo ante el peligro; temas que sonarán esta noche en la Sala Spectrum de Murcia, donde les telonearán los mexicanos Kill Aniston. Joan Delgado nos cuenta más.



Parece que atravesáis un momento especialmente creativo. La fuerza bruta de los inicios se ha canalizado y habéis ganado en concreción. ¿Qué tenéis que decir al respecto?

El espíritu sigue siendo el mismo, pero sí es verdad que ahora somos un poco más refinados. Con el tiempo vas aprendiendo y te vuelves más exigente y perfeccionista con lo que haces. Ahora tenemos un mayor control sobre lo que hacemos, tenemos las cosas más claras y definimos mejor nuestros objetivos. También hemos ganado en confianza, y eso siempre ayuda.

Seguro que ya conoceréis mucho mejor a Eric Fuentes. ¿Le habéis dado muchas pautas de cara a este álbum, o más bien os las ha dado él a vosotros?

En Balanceo Eric ha jugado un papel un poco distinto al que nos tenía acostumbrados en los dos anteriores trabajos. Realmente este disco lo hemos producido Cala Vento, Eric ha dado su opinión (artística y experta) externa, y Santi García se las ha ingeniado para hacerlo sonar como nosotros queríamos (eso sí, dando su toque personal, como siempre).

Balanceo se presenta como un disco de canciones con estructuras distintas, letras más abiertas y la presencia novedosa del bajo. ¿No os gusta repetiros?

Eso es. Nos cansa la rutina y la repetición; buscar el cambio constante nos da mucha vida.

¿Cuál ha sido vuestra evolución en estos tres discos?

Pues Cala Vento empezó siendo algo muy explosivo y espontáneo, incluso básico. Creemos que a lo largo de estos discos hemos ido ganando profundidad, complejidad y sentido de la reflexión, sin perder esa espontaneidad y frescura tan características de nuestra música.

Una de las ideas que parecen sobrevolar en Balanceo es la fuerte presencia que los mercados tienen sobre la vida de la gente. ¿Buscábais la denuncia social?

Necesitábamos expresar la incomodidad que vivimos por culpa de los mercados, sí. Cada vez somos más esclavos de los sistemas de consumo basados en el enriquecimiento de unos pocos a base de la explotación de unos muchos y de la destrucción de nuestro habitat a pasos de gigante. Esto es evidente que tiene que cambiar, pero no pretendemos hacerlo con nuestra música, sino con nuestros hábitos de consumo.

¿Qué ha supuesto Balanceo en cuanto a sonido? ¿Qué os planteasteis a la hora de acometer este disco?

Queríamos que este disco sonara a producción de rock americano; sonar más grande y menos lo-fi, siempre intentando no perder la frescura ni la personalidad. Los dos anteriores discos los habíamos grabado en directo, y teníamos claro que para este tercer álbum queríamos hacerlo distinto, añadir instrumentos sin ninguna limitación creativa.

Se aprecia mayor riqueza instrumental, sobre todo en teclados y vientos. ¿Os sentís tentados de incorporar más instrumentos al directo?

De momento no. Más bien nos gusta tomarnos estos añadidos en el disco como pequeños retos a la hora de trasladar esas canciones al directo siendo solo dos.

Ahora se reivindica mucho el pop más mainstream , y también los sonidos urbanos. Sin embargo, parece que vuestra mayor influencia es el rock norteamericano de los noventa. ¿Se trata de fidelidad o de ir contracorriente?

Tal vez un poco de ambos. Lo que se convierte en tendencia nos aburre un poco, y sí, escuchamos mucha música de los noventa...

Balanceo es vuestro primer álbum bajo vuestro sello discográfico propio, Montgrí. ¿Qué buscabais con la autoedición?

Otra vez el cambio. Con BCore Disc estábamos bien, y les agradecemos mucho todo lo que han hecho por nosotros. Pero queríamos cambiar la metodología de trabajo, y sentir que la obra era 100% nuestra. En este país vivir de tu propia música es muy difícil, y cuantos más intermediaros existan, más difícil todavía.

Llamativa ha sido vuestra estrategia de lanzar el disco en físico primero, y no colgarlo en plataformas digitales hasta un tiempo más tarde. ¿Qué queréis reivindicar?

Los dos compramos discos a menudo, y creemos que es importante darle valor a un objeto tan bonito. Creemos que la música hay que pagarla y valorarla como se debe. Hoy en día todo el mundo está acostumbrado a escuchar un disco que acaba de salir el mismo día a través de las plataformas digitales, y está bien que se cambien las cosas simplemente para hacer pensar a la gente. Fue un experimento arriesgado, y funcionó la mar de bien.

Lori Meyers os eligieron personalmente como grupo invitado en su concierto de veinte aniversario en el WiZink Center de Madrid. ¿Os explicaron por qué os querían a vosotros?

Nos dijeron que les flipaba el grupo y que nos querían para su fin de gira. Nosotros habíamos ya terminado la nuestra, pero evidentemente no pudimos decir que no a eso.

¿ La comunidad se puede ver como una crítica a la dictadura de la mayoría? ¿Utilizáis el disco como altavoz?

¡Estamos todo el día rodeados de altavoces! [Risas]. Es cierto que en Balanceo hay una mayor conciencia del poder de discurso que tenemos, pero seguimos siendo hormiguitas, y tampoco queríamos fliparnos. Estamos cómodos diciendo las cosas que queremos decir, pero de una manera personal y original. Como todo el arte, es importante que la música no sea ni vacía ni previsible.

Solo ante el peligro , ¿cómo surge?

A partir de una idea de guitarra que fuimos desarrollando. Luego, a la hora de hacer la letra, Aleix estaba muy afectado por el encarcelamiento de políticos catalanes que lo único que habían hecho era cumplir con su programa electoral, y lo canalizó en esa canción.

Publicasteis un split con Perro, Controversiones Vol. I , con Discos Bora Bora. ¿Qué relación os une con los murcianos ? ¿Os van ese tipo de colaboraciones?

Hemos tocado muchas veces con Perro y mantenemos una muy buena relación con ellos y con su mánager, Adrián, a quien conocemos desde que empezamos. Esa buena relación también la tenemos con Mariajo y Gonzalo, de Discos Bora Bora, así que nos pareció una idea genial. Hemos hecho lo mismo con Kill Aniston, un split versionándonos unos a los otros. Se podrá adquirir en estos dos conciertos y en México, de la mano de Buen Día Records. Nos gustan las colaboraciones siempre que sean para compartir algo bonito con gente con la que te llevas bien, y no por el mero hecho de conseguir éxito comercial.

¿Cómo veis el panorama musical español? ¿Tenéis la sensación de que la mayoría de los festivales arriesgan más bien poco y sus carteles repiten los mismos nombres? ¿Lo habéis notado en la contratación?

En España hay muchísimos festivales que arriesgan, pero no se convierten en macrofestivales por eso mismo. Creemos que poco a poco se está creando una escena estatal de grupos y festivales mínimamente alternativos, y que dentro de unos años no dependeremos de los macrofestivales donde no se arriesga lo más mínimo, pero hay mucho trabajo que hacer.