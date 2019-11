La norteamericana Nikki Hill regresa a Murcia para presentar 'Feline roots'

La cantante norteamericana Nikki Hill regresa esta noche a Murcia para presentar su último trabajo, Feline roots. La de Carolina del Norte, la 'rock-soul Woman', embarcada en una minigira por España hoy alcanza su quinta y penúltima fecha, actuará de nuevo en la Sala Musik después de amadrinar con éxito el Record Store Day de 2017 en los bajos de la Plaza de Toros de la capital del Segura.

Hill, que llega junto a su banda, es una de las principales referentes femeninas de la música rock y soul al otro lado de charcho a pesar de su juventud y de su hasta ahora no demasiado larga carrera musical. Sin embargo, su energía sobre el escenario y, por supuesto, su voz, han hecho de ella un fenómeno entre los seguidores del género. Y la fórmula es sencilla: Hill recurre a influencias vintage femeninas del rhytm and blues como LaVern Baker, Etta James y Ruth Brown, y a algunos de sus cantantes favoritos como Otis Redding y Solomon Burke, sin olvidar a Little Richard, de quien ha aprendido la fiereza del rock and roll.

Además, la noche contará con los albaceteños The Niftys para calentar motores. Un directo arrollador, un sonido genuino y un sutil equilibrio entre lo clásico y lo moderno, son los elementos clave de su fórmula inflamable.