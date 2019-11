Manuel 'Slim' Gómez celebra mañana su cumpleaños en Roadhouse 17

El jefe Manuel 'Slim' Gómez cumple años, pero no lo parece, como si tuviera un pacto firmado en el cruce de caminos. Lo que ha conseguido con su guitarra, la 'Lucille' que le firmó el propio B.B. King, y su blues; se lo ha ganado a pulso.

Todo empezó con Barracuda, a principios de los setenta, con la ilusión de tocar las canciones de los artistas que le gustaban a Slim (los Stones, Hendrix, James Brown, B. B. King, etc.), y siguió con California, donde este gigante de las cuerdas que mide casi dos metros estaba al mando de la guitarra. Más tarde montó Blueswagen, y fue miembro fundador de Ferroblues. Con esas buenas bandas hacía versiones, pero siempre tuvo la inquietud de cantar blues y rock&roll en español, así que en 1987 montó Los Bluesfalos, y hasta ahora.

Los Bluesfalos han destacado por hacer blues en español. La revista americana Living Blues, editada por la Universidad de Mississippi, los señaló positivamente. Han pasado casi 40 años, o sin el casi, y más de dos mil conciertos en un abrir y cerrar de ojos, y al veterano bluesman Manuel 'Slim' Gómez, elegante guitarrista y autor de varias de las joyas imprescindibles del blues cantado en español, no se le ha caído ni un pelo de su negra cabellera.

Slim, haciendo gemir de placer a su guitarra, y Los Bluesfalos siempre han salido a por todas, sin reservas. Su personal apuesta por el blues tradicional y el rock and roll, como hicieran Johnny Winter o Stevie Ray Vaughan, contiene la magia que les ha convertido en una leyenda de los circuitos del blues. Son unos heterodoxos, unos rebeldes del blues, que han actuado con un montón de nombres destacados, como Maxine Howard, Walter 'Wolfman' Washington, Lonnie Brooks, Big Time Sarah o James Cotton. Elegidos por Joe Cocker como grupo invitado, con algunos han compartido escenario y con otros cartel.

En 1991 grabaron Los Bluesfalos su primer álbum, Mi guitarra y el blues, con la discográfica especializada en blues Cambaya Records, que les abrió las puertas del popular Johnny (Colegio Mayor San Juan Evangelista): la actuación y el disco les catapultaron definitivamente.

Ahora, el jefe Slim Gómez celebra cumpleaños con sus amuletos y un amplio elenco de artistas y amigos: Riverside Blues, Teo Punteo, Emilio Chicheri, Ñaco Goñi, Chema Crudos, Jaggo El Duque, Fiti Espejo, Persy Herraiz, Ivan Hechichero y más en Roadhouse 17. Cuando se toca con sinceridad, el primer propósito de la música es inspirar al corazón, y eso es lo que Slim ha conseguido, usando la magia como Albert King: "Si no fuera por la mala suerte, no tendría suerte alguna€". Slim Gómez, como los viejos blues, nunca estará out of time, porque el blues es dinamita, nena, y explota en sus venas.