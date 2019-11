Alfonso Albacete y el fotógrafo Sandro Miller protagonizan el FiCC48

Por otro lado, habrá una muestra de la obra del estadounidense con el actor John Malkovich y el cineasta David Lynch como aliados.

El Festival Internacional de Cine de Cartagena –más conocido como FiCC– regresa el próximo día 24 a la ciudad portuaria con la que será su cuadragésimo octava edición, y lo hace con más de setenta películas a proyectar hasta el sábado 30 en alguna de las tres sedes del festival: El Batel, el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy y 'El Contenedor', que estará ubicado en la Plaza Héroes de Cavite y que, como el Luzzy, será de acceso gratuito. Allí se ha programado una selección de cortos del laureado cineasta David Lynch, que la semana pasada recibía en Hollywood el Oscar Honorífico de la Academia. Y es que el responsable de cintas icónicas como Terciopelo azul (1986) y Mulholland Drive (2001) será uno de los grandes protagonistas del festival por varias razones.

Además de lo que ocurra dentro de 'El Contenedor', el FiCC dedicará un ciclo al cineasta en el Luzzy, que también acogerá las secciones 'Europa.doc', dedicada al cine documental; 'Murcine', con cintas de realizadores regionales, y el certamen de cortos 'Jóvenes Aficcionados', que este año se ha ampliado a estudiantes de toda la comunidad. En concreto, en el citado centro cultural se proyectarán el documental David Lynch: the art life, sobre la obra del director, además de tres de sus películas más emblemáticas: Cabeza borradora (1990), El hombre elefante (1980) y citada Terciopelo azul (1986). También habrá sitio en el Luzzy para otro genio del séptimo arte –este, más concretamente, de la animación– como el japonés Hayao Miyazaki, fundador del aclamado Studio Ghibli, del que han salido filmes como La princesa Mononoke (1997), Mi vecino Totoro (1988) y El viaje de Chihiro (2001).

No obstante, la fijación de la dirección del FiCC por Lynch tiene una explicación. Y es que dentro de la programación paralela del festival destaca especialmente la exposición Psychogenic fugue, obra del prestigioso fotógrafo norteamericano Sandro Miller, autor de la imagen que protagoniza el cartel de este año del festival. La muestra está protagonizada por el carismático actor John Malkovich, retratado como algunos de los personajes más icónicos del universo cinematográfico del director Lynch, quien igualmente participa en ocho retratos realizados por el fotógrafo de Chicago. Además, dicha exposición se complementa con un cortometraje realizado por Sandro Miller y protagonizado por John Malkovich.

Esta exposición fue inaugurada, en colaboración con la David Lynch Foundation, en New York en mayo de 2018, donde estuvo expuesta durante un mes, y ha itinerado también por Chicago y Portugal, con motivo del Festival de Cine de Lisboa y Sintra, en noviembre del año pasado. La inauguración en Cartagena será el viernes 22 noviembre a las ocho de la tarde en la Fundación Cajamurcia.

Siguiendo con las actividades paralelas, está previsto realizar el Día del Cine Doméstico, el taller infantil 'Cineastas por un día' y el taller 'Súper 8 experimental', que tendrán lugar en el Muram, además de dos conciertos en la Plaza del Icue: uno a cargo de Leslie Drivers y Stolen el 16 de noviembre, y otro de bandas sonoras interpretadas por la Agrupación Sauces el 24 de noviembre. Por otro lado, este año se recuperan las charlas sobre series con los críticos de cine y televisión Alberto Frutos, Israel Vicente y Andrés Guevara. La está programada para el 15 de noviembre en El Soldadito de Plomo. También durante el desarrollo del FiCC tendrán lugar las VII Jornadas de Cine y Civilización, organizadas por Fragmentos Suspendidos, en el Muram.



El otro gran protagonista del festival será Alfonso Albacete. El cineasta murciano recibirá el Premio FiCC en la ceremonia de clausura, el 30 de noviembre en El Batel, donde se entregarán los premios de la 'Sección Oficial de Cortometrajes', 'Murcine', 'Jurado Joven' y 'Jóvenes Aficcionados'. Al finalizar, y tras la actuación del grupo Poolshake, cuya canción Sick&Tired pone la banda sonora al certamen cartagenero, se cerrará esta edición con la proyección de Especiales, la última película de Oliver Nakache y Éric Toledano, directores de Intocable (2011). Protagonizada por Vicent Cassel, cuenta la historia real de dos amigos de distintas creencias religiosas que, veinte años atrás, crearon una organización sin ánimo de lucro para ayudar a niños y adolescentes autistas. La película obtuvo el Premio del Público en el pasado Festival de San Sebastián. Las entradas para la gala de clausura están a la venta por Internet y en la taquilla del Auditorio El Batel a 7, 5 y 3 euros.

Durante los días previos, el auditorio, además de acoger la sección 'Cuento Animado', destinada a los colegios de Primaria, se proyectarán los largometrajes del FICC48. La inauguración será el 24 de noviembre con la película La verdad, una nueva obra maestra del director japonés Hirokazu Koreeda que inauguró el Festival de Cine de Venecia este año y que está protagonizada por actores de la talla de Juliette Binoche, Catherine Deneuve o Ethan Hawke. La sala B de El Batel también proyectará los últimos trabajos de cineastas españoles como Oliver Laxe ( Lo que arde) y Belén Funes ( La hija de un ladrón), una buena muestra de cine iberoamericano ( Las buenas intenciones, La llorona, Monos y EMA, el último trabajo de Pablo Larraín) y cuatro filmes imperdibles: A white, white day, la candidata a los Oscar por Islandia; And then we danced, que narra el choque contra una sociedad que no acepta la homosexualidad; Una gran mujer, una mirada tierna y brutal sobre las mujeres que vivieron el asedio de Leningrado, y Papicha, un retrato feminista en la Argelia de los años noventa. Como es habitual, antes de cada largo –cuya entrada costará 3 euros; 15 si el espectador apuesta por el abono de seis pases– se presentarán los doce cortometrajes a concurso de la sección oficial.