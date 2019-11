Tommy Tallarico pondrá en pie a Murcia con el Video Games Live

¿Cómo se creó el proyecto para traer la mejor música de videojuegos a todo el mundo?

He sido compositor de videojuegos durante 30 años. Mi objetivo cuando creé Video Games Live fue probar al mundo cómo de cultural y artísticamente significativos podían llegar a ser los videojuegos. No quería simplemente montar un concierto sinfónico para gamers acérrimos, quería crear un espectáculo. Ni siquiera tenía por qué ser un concierto, sino la celebración de la industria del videojuego en sí misma, así que la forma en que diseñamos la función fue pensando en todo el mundo.



¿Qué papel ha jugado Tommy Tallarico en este proyecto? Ha participado en la composición de la música de docenas de videojuegos clásicos para todas las plataformas.



Soy el creador, productor, presentador/MC y guitarrista del espectáculo. También edito personalmente todos los vídeos y organizo toda la música.





¿Para qué audiencia está destinado el espectáculo?



Aunque nos centramos en los juegos, el espectáculo en realidad es para cualquiera que disfrute la música potente y emocional. No necesitas saber nada para venir y tener una mejor percepción de los videojuegos en general y de su música, en particular. Muchas de las cartas y emails que recibimos después de la función son de gente no jugadora. Incluso también está dando lugar a toda una nueva generación que viene y aprecia un concierto. Recibiremos cartas de padres después del espectáculo diciéndonos que llevaron a su hija de ocho años a ver la función y que empezó a tomar clases de violín para aprender y poder tocar con nosotros. Eso mismo me pasó a mí hace 30 años cuando vi las películas de Rocky y Star Wars. Por primera vez presté verdadera atención a la banda sonora que, a su vez, me fue enganchando a los grandes maestros como Beethoven y Mozart. Creo que la cultura pop puede tener influencias muy positivas en otras (incluso más clásicas) formas de arte. Los videojuegos son una de ellas. Han evolucionado dentro de nuestra cultura y se han convertido en una de las formas clave de entretenimiento para el siglo XXI.



¿Cuáles son algunos de los soundtracks de VGL que serán representados?



Escucharéis música de franquicias de videojuegos como Zelda, Mario, Final Fantasy, Pokemon, Metal Gear Solid, Kingdom Hearts, Tetris, Warcraft, Halo, Monkey Island, Chrono Trigger & Chrono Cross, League of Legends, ¡y muchas más sorpresas!

¿Cuáles son tus pretensiones exponiendo el valor más allá de la música de los videojuegos al representarla con una orquesta sinfónica?



Lo siento€ no entiendo esta pregunta.



¿Qué descubrirá la audiencia durante el espectáculo?



Para describir Video Games Live rápidamente: es la mejor música de videojuegos de todos los tiempos reproducida por una orquesta completa y un coro en directo. Pero lo que la hace realmente única es que todo está completamente sincronizado -la música está sincronizada con la gran pantalla de vídeo, la iluminación de rock n' roll, el espectáculo que tiene lugar en el escenario, efectos especiales y multitud de elementos interactivos. Es todo el poder y la emoción de una orquesta sinfónica combinada con la energía y el entusiasmo de un concierto de rock, todo en uno, con la interactividad, lo último en elementos audiovisuales, tecnología y la diversión que aportan los videojuegos.





¿De cuánto es la duración del espectáculo?



Dos horas y media, incluyendo un intermedio de veinte minutos.



Además, después de la función habrá más actividades como un encuentro con los miembros del equipo de la industria del videojuego. ¿Quién estará en Murcia?



Creo que solo yo, Tommy Tallarico.



Hay muchos efectos especiales, vídeos e iluminación durante el espectáculo. ¿Cuánta gente está involucrada en él?



Sí, una completa iluminación de rock n' roll, pantallas de vídeo, puestas en escena, etc. Hay cientos de personas trabajando entre bastidores y en el escenario para lograr que la función siga adelante.

¿Cuántos músicos estarán en escena?



Ochenta y cuatro.



¿En qué otros lugares del mundo habéis realizado esta función?



Video Games Live es el primer y más emocionante concierto de videojuegos que está de gira por el mundo, y se ha representado unas quinientas veces en cuarenta y cinco países en los cinco continentes, incluyendo múltiples funciones que agotaron las entradas en lugares como El Nido de Pájaro (el Estadio Nacional Olímpico de Pekín), el Centro Kennedy en Washington D. C., el Royal Festival Hall en Londres y Red Rocks en Colorado. Más de 11000 personas han estado presentes en el debut que se hizo en el Hollywood Bowl con la Filarmónica de Los Ángeles y, desde entonces, más de dos millones de personas han experimentado el concierto en directo. Video Games Live ha lanzado nueve álbumes por todo el mundo (los cuales han debutado en el top 10 de Billboard), además de un galardonado largometraje en DVD/Blue-ray. En 2010 el espectáculo se emitió a escala nacional en la PBS y rápidamente se convirtió en uno de los especiales de la PBS mejor valorados de todos los tiempos, apareciendo en más de 90 millones de hogares por toda América. Entró en el Libro Guinness de los Récords por el concierto de videojuegos más grande, más exitoso y de mayor duración en el mundo entero. Video Games Live continúa abriéndose nuevas puertas y entusiasmando a la audiencia de todo el mundo con contenido nuevo cada año.



¿Por qué has elegido Murcia para esta función?



Aunque hemos tocado en Barcelona y Madrid en algunas ocasiones, nunca hemos tocado en Murcia y entendemos que hay muchos grandes gamers en el área, ¡para los que estamos deseando actuar!