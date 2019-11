The Levitants: "Tenemos a Murcia como la cuna de muchos grupos importantes"

The Levitants son un joven trío de Valladolid que acaba de publicar Enola (Subterfuge, 2019), gestado en una casa alejada de la civilización donde experimentan con música, meditación y otros elementos, y grabado en los Estudios Dobro bajo la producción de Javier Nieto (técnico de Ángel Stanich o Arizona Baby). Su rock oscuro se redefine en una nueva dimensión, con una propuesta inédita tanto por su formato -no llevan bajo- como por el aura magnética que les rodea y que moldea todo bajo un sello personal.

Descubiertos por Javier Vielba (Arizona Baby, El Meister, Corizonas), ya grabaron con él como productor un primer disco, Gravity for the masses, pero Coimbra, ya con Nieto, fue el disco que les convirtió en un pequeño fenónemo y les llevó a recorrer festivales. En lo anecdótico se sitúa su insólito 'éxito' en Kirguistán: alguien debió filtrar en alguna radio de la capital, Bisket, su tema On the top.

The Levitants disparan ahora demoledoras cargas de profundidad existencial en forma de himnos palpitantes para alimento de festivales y rearme moral en crisis personales, y acaban de ser elegidos por GPS. Sergio Isabel, cantante, guitarra y compositor, nos desvela los secretos del grupo pucelano, que esta noche actúa en La Yesería de Murcia.

Dos años han pasado desde Telescape hasta la publicación de Enola. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo?

La verdad es que ha sido algo que nos ha superado. Nosotros estábamos tan contentos con Telescape y con la grabación de Enola, pero no teníamos en mente ni fichar por un sello como Subterfuge ni encontrarnos con una gira tan potente, y estos hechos nos están abriendo puertas para ir a ciudades donde no habíamos tenido la oportunidad de tocar, como por ejemplo Murcia, que va a ser nuestra primera visita, y estamos encantados.

¿Qué referencias que tenéis de Murcia?

Ahora mismo Murcia, dentro de toda España, está considerada cuna de muchos grupos importantes; por el sello, nos pilla muy de cerca Viva Suecia.

¿Se puede decir que partís de cero con Enola, o ha sido la confirmación?

Creo que es un poco las dos cosas. Me gusta pensar que Enola es un nuevo comienzo, pero Coimbra, un EP que grabamos anteriormente, es en realidad el germen de todo, porque por primera vez nos juntamos tres músicos haciendo un formato distinto sin bajo. Nosotros hacemos todo con sintetizadores, una guitarra y una batería; es aquello del menos es más. De un problema -nos quedamos sin bajista antes de grabar Coimbra- decidimos probar este formato y darle el valor a los instrumentos de una manera distinta. Es una confirmación, pero también un renacimiento.

Coimbra, la canción que cierra el disco, fue la que, digamos, os dio a conocer. ¿Teníais pensado desde un principio meterla en el disco? ¿Es una nueva grabación o una buena masterización que la ha dejado como nueva?

Dudamos mucho. Lo único que tiene la canción es una nueva masterización; masterizamos todo el disco en los estudios Sterling de Nueva York con Gregg Calvi. No sabíamos muy bien si la íbamos a incluir o no, pero vimos el resultado y nos gustó tanto que nos decidimos a incluirla en el disco.

Respecto al proceso de grabación, Enola es vuestro primer trabajo con Subterfuge, y la producción ha ido de la mano de Javier Nieto. ¿Cómo valoráis esta experiencia? Hasta aquí ha llegado su fama como uno de los mejores técnicos de España...

Yo había trabajado hace mucho tiempo con Arizona y Corizonas. Javi Nieto sabe cómo llevarnos, porque somos un grupo con mucho temperamento; al ser tres, estamos muy unidos, pero a la vez las discusiones son muy vehementes. Estamos todos muy convencidos de que lo que decimos es una verdad absoluta, y necesitamos a un catalizador como Javier que sepa interpretar nuestras locuras y que diga: "Chicos, estáis todos diciendo lo mismo". Nieto es una joya oculta.

¿Ha captado alguna influencia que hayáis podido escuchar durante la creación de Enola?

Cuando nos metemos a grabar intentamos aislarnos un poco de lo exterior, porque si no al final lo que estás escuchando en esos momentos es normal que te influya. No hay ninguna referencia. Si miras la escena nacional, ves que hay muchos grupos de garaje que suenan igual, pero nosotros estamos en nuestra casilla, tratando de hacer un sonido propio. O por lo menos eso intentamos...

Muchos se han referido a The Levitants como continuadores del sonido de grupos como Interpol, incluso The Horrors.

Es un placer. Horrors es un grupo que nos encanta. Antes nos comparaban a grupos como Editors, por el giro de la voz€ Bueno, vale. Son comparaciones con grupos de los cuales somos fans, es un honor, pero nosotros intentamos desvincularnos. Yo pediría que se escuche el disco desde el principio y hasta el final por ese orden, y luego ya que me digan lo que creen.

El orden del tracklist entiendo que es muy interesante para vosotros.

Sí. En este disco en concreto me parece importante, porque, aunque no sea un disco conceptual, sí que me parece que tiene un concepto, aunque parezca una contradicción.

Tanto los singles como el disco tienen un precioso y cuidado diseño, por no hablar de videoclips como From the other side, dirigido por el dibujante español Raul Allén, que ha trabajado con Marvel y DC Comics, y con publicaciones internacionales como The New York Times, The Washington Post o Rolling Stone.

Sí. Tenemos las suerte de Raúl sea nuestro vecino. Y sabíamos que le gusta The Levitants, así que le dijimos: "Oye, ¿qué te parece si hacemos esto juntos?", y a él le pareció estupendo. El vídeo de From the other side se empezó a preparar hace casi un año, lo apartamos y grabamos otros dos. Todos son obra de Raúl, y esperamos poder contar con él más adelante, lo que ocurre es que siempre está ocupadísimo... De hecho, el último encargo que le hicieron fue Wonder Woman, y son encargos que le duran varios años.

Está claro que el diseño de vuestros discos tiene una importancia capital

Nos gusta ver The Levitants como un concepto global, y por eso cuidamos las portadas, la imagen... Intentamos cuidar todo, porque nos parece importante transmitir una imagen en conjunto de lo que somos. No es solo ver un concierto o escuchar un disco, sino transmitir un imaginario, que al final es lo que a nosotros nos interesa.

¿Qué hay tras la inspiración de alguno de vuestros temas, como Suicide? ¿Qué otras inquietudes o hechos hay detrás de vuestras letras?

Aunque en la interpretación del videoclip se habló mucho del suicidio por transfobia, la canción en sí habla del suicidio de una manera más general. Era una experiencia cercana que queríamos contar, y sí que es verdad que en todos nuestros temas hay bastante carga social; una parte muy importante de esto es contar los problemas que a nosotros nos preocupan y nos afectan en el día a día. No nos quedamos en la típica canción de amor.

En Hay alguien ahí y Enola (M de llorar) os atrevéis tímidamente con el castellano. ¿Estáis valorando la posibilidad de cambiar el idioma de algunas de vuestras futuras canciones?

Pues esto salió en el local. Estábamos ensayando la canción y había partes sueltas de letra, y fue muy natural. La parte, por ejemplo, de Hay alguien ahí, que el estribillo es en castellano, yo tenía casi toda la letra, pero me faltaba el estribillo, y probando me salió.

Os han elegido para GPS. ¿Esperáis poder girar también por Kirguistán?

Ojalá. Es una cosa que nos pilló de sorpresa, y fue gratificante saber que había tanta gente que nos estaba escuchando desde allí. Eran cifras que solo tenían grupos internacionales. La verdad es que molaría hacer gira e investigar un poco, y saber el origen; solo tenemos un punto geográfico y no tenemos referencia del porqué.