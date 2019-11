Lendakaris Muertos y Los Chikos del Maíz encabezan el Marearock Murcia 2020

Tras el tremendo éxito de su primera edición ?que terminó en sold out?, el Marearock ya anunció oficialmente hace unas semanas que volvería a Murcia en 2020; en concreto, el 14 de marzo. Pero no ha sido hasta esta tarde cuando los amantes del punk-rock en la Región han podido conocer la convocatoria del festival alicantino; eso sí, no ha decepcionado. Lendakaris Muertos y Los Chikos del Maíz encabezan un cartel que pueblan otras bandas de referencia como El Último Ke Zierre, Kaótico, Kop y Kaos Urbano, así como los veteranos Decibelios, la banda de Oi! italiana Los Fastidios ?que ponen el punto internacional a la cita?, los bilbaínos Shöck y los yeclanos Knibal.

Curiosamente, Los Chikos del Maíz, que mañana presentan su nuevo disco, Comanchería, en Garaje Beat Club con todo agotado, son el principal atractivo de este Marearock, de nuevo, cargado de punk. No obstante, no será la primera vez que Toni y Nega, MC's de cuna, suelten sus rimas entre los alaridos de las bandas más salvajes del país: más habituales de festivales como el Viña que de eventos de rap por su tono combativo, harán las delicias del público más insurgente; especialmente de aquellos fans que han soportado los tres años de silencio de la banda.

Por su parte, Lendakaris Muertos visitarán Murcia con su último trabajo, Podrán cortar la droga pero no la primavera (2017), a punto de cumplir tres años ?si no lo solucionan en los próximos meses...?, pero con una batería de himnos punk al alcance de muy pocos. Porque sí, Ojeras farloperas es un himno, le pese a quien le pese. Además, los navarros pueden presumir de tener uno de los directos más caóticos del 'Estado Español', por lo que su actuación en el 'Marea' será todo un chute de adrenalina para los seguidores.

Conviene destacar también el concierto de Decibelios, pioneros del Oi! en España y responsables en gran medida de la introducción de este movimiento en el país. El año pasado publicaron, veinte años después de que viese la luz su último trabajo de estudio (Igual de borrachos pero mucho más orgullosos), una nueva referencia discográfica, Insurgents (2018), pero más allá de su regreso definitivo, en 2020 la banda de El Prat celebrará cuarenta años desde su fundación con una gira muy especial que los organizadores del Marearock no han podido obviar.

Por último, además de los citados El Último Ke Zierre, Kaótico, Kop y Kaos Urbano ?bandas de calado en el género y en el público?, es reseñable la presencia de Los Fastidios, que bien podrían ser considerados los Decibelios italianos. Una banda con casi treinta años de trayectoria con letras que promueven la igualdad, el socialismo, la lucha contra la discriminación, el antifascismo y los derechos de los animales ?algunas de ellas en castellano, además de en francés, inglés y, por supuesto, italiano? y que encaja como un guante en el cartel del nuevo Marearock Murcia.

Las entradas ya están a la venta en www.compralaentrada.com y en la web oficial del festival a un precio promocional por tiempo limitado de 20 euros.