Noche de death metal con Entombed A.D. y Aborted

La sala Garaje Beat Club, en Murcia, se convertirá esta noche en un templo del death metal internacional. La hará como nueva sede del Hell over Europe III, una gira que hace parada a orillas del Segura con los suecos Entombed A.D., encabezando la convocatoria. Y es que la veterana banda old school lanzó el pasado 30 de agosto su tercer álbum, titulado Bowels of Earth; diez cortes que suponen la continuación del Dead dawn, lanzado en 2016, aunque más rápido, más visceral y lleno de riffs de Guilherme Miranda, miembro del grupo desde hace cuatro años.

Para presentarlo, Entombed A.D. se han embarcado en un tour junto a los belgas Aborted, una de las bandas más exitosas dentro del death metal internacional más brutal y terrorífico, que siguen presentando TerrorVision, su décimo disco, con el que han girado de forma incansable desde su lanzamiento en 2018. El lineup de esta gira lo completan los daneses Baest, con su death metal de fuerte inspiración en bandas escandinavas como Opeth y Bloodbath, así como en los americanos Morbid Angel.