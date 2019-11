Mando Diao y Viva Suecia lideran la nueva ronda de confirmaciones del Warm Up

Hace menos de una semana, la organización del Warm Up - Estrella de Levante desvelaba el primer nombre de altura del cartel de su próxima edición: Modeselektor. Y hoy, tras inaugurar la nueva temporada de confirmaciones con un dúo de nivel en el mundo de la electrónica, el festival murciano ha añadido siete nuevas bandas -dos de ellas internacionales- para contentar a su público más indie. En concreto, durante el mes de mayo del próximo año actuarán en La Fica los suecos Mando Diao y los australianos Confidence Man, además de los regionales Viva Suecia, Nunatak y la joven Yana Zafiro, así como dos grupos potentes de ámbito nacional como León Benavente y Rufus T. Firefly.

Indudablemente, es Mando Diao quien capitanea esta nueva ronda de nombres. Los suecos y su himno Dance with somebody han llevado a la pista de baile a todo el planeta en cada una de sus giras. En su primera visita al recinto ferial murciano, llegan para celebrar el estreno de su noveno álbum, Bang, un trabajo escrito, grabado, mezclado y producido por la propia banda en el que el gancho de sus melodías ha cautivado al público una vez más. "Su paso por Warm Up - Estrella de Levante promete ser uno de los shows de tirada internacional a recordar", aseguran desde el festival.

"Tener a Viva Suecia en La Fica siempre es un placer", continúa el comunicado, en alusión a Rafa Val y los suyos. La formación murciana vuelve a Warm Up tras sus brillantes directos las pasadas ediciones de 2017 y 2018; dos shows que quedaron para el recuerdo entre la organización, el público y la propia banda y que culminarán en esta tercera visita en la que presentarán El Milagro, un nuevo trabajo que les ha reafirmado como el grupo del momento, "lo que convierte esta confirmación en una de las citas necesarias y más esperadas de #WarmUp2020".

También hay que destacar a León Benavente y su álbum Vamos a volvernos locos, que presentaron en Murcia hace escasas semanas. Como ocurre con Viva Suecia, este tercer y trabajo de la banda les confirma como una de las formaciones indie-rock con mayor peso de nuestro país. Crítica y adeptos coinciden al posicionarles dentro del pódium nacional, y dentro de La Fica demostrarán que manejan uno de los directos más alabados dentro del panorama actual.

Hoy el festival también confirma a una de las apuestas internacionales "con mayor proyección de futuro": Confidence Man. La banda llega desde Australia con su álbum debut, Confident music for confident people, y un directo electro-pop plagado de diversión y coreografías pegadizas. "Prometen convertirse en la revelación internacional de esta edición del festival", señalan los organizadores del concierto.

Otros que vuelven son los madrileños Rufus T. Firefly, que pasaron por la programación gratuita de 'Somos Murcia 2018' en uno de los directos en sala más recordados de la edición, y esta vez lo harán en el interior del recinto desplegando su artillería pesada. ¿Su carta de presentación -si es que todavía es necesaria...-? Una carrera de cinco elepés y un sonido que mezcla multitud de capas en las que el rock, el pop y la psicodelia son los protagonistas.

También los cartageneros Nunatak vuelven a La Fica, y también lo hacen para presentar su nuevo trabajo, Nunatak y las flores salvajes, un largo en el que han continuado el camino que abrió su anterior álbum para dirigirse hacia horizontes de sonido mucho más épicos.

Cerrando esta segunda tanda de confirmaciones la organización confirma a Yana Zafiro. Originaria de Ucrania, es una de las promesas musicales que residen en una Murcia en estado de ebullición creativa. A una edad muy temprana ya compone y produce temas al más puro bedroom-pop. Además, en su firme apuesta por la joven intérprete, el festival llevará también el sonido soft de Yana Zafiro a la programación de jóvenes propuestas murcianas presente en el inminente Monkey Week de Sevilla.

Con estos nuevos siete nombres ya son ocho los artistas confirmados para el Warm Up 2020, con "un cartel que el festival irá desgranando poco a poco" y en el que "la clave volverá a ser modelar un line-up de géneros versátiles y de actualidad, conformando así la cita perfecta con la que abrir la temporada de festivales en nuestro país".

Los abonos para Warm Up - Estrella de Levante pueden adquirirse desde la página web oficial (warmupfestival.es/abonos/) o desde Eventbrite por 43 euros hasta mañana a las 23.59 horas, cuando subirán de precio.