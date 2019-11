De la consola al Víctor Villegas

Otakus, cosplayers en general y gamers cuentan ya los días para la celebración del XI Salón del Manga de Murcia, que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de noviembre en el Centro de Congresos Víctor Villegas. Pero desde ayer, este último colectivo tiene un aliciente más para esperar con ganas ese fin de semana. Se trata del espectáculo internacional Video Games Live, una «experiencia multimedia» que tomará el escenario del Auditorio y que tendrá como protagonistas a la Orquesta Sinfónica de la Región y a algunas de las bandas sonoras de los títulos más destacados de PlayStation, XBox, Game Boy, PC... En definitiva, un concierto único –solo tendrá dos fechas y ambas serán en la capital del Segura– que hará las delicias de los jugadores más jóvenes y de los gamers más veteranos.

Creados y producidos por el veterano compositor norteamericano Tommy Tallarico –en los créditos de sagas legendarias como Pac-Man World, Another World, Prince of Persia y Tony Hawk's Pro Skater–, los conciertos de Video Games Live están programados –de forma paralela al 'Murcia se re-Manga'– los días 22 y 23 de noviembre, a las 21.00 horas el primero, y a las 21.30 el segundo. Y no solo subirán al escenario a los músicos de la OSRM, sino también a un coro que se encargará de interpretar los temas principales de League Of Legends, Metal Gear Solid, Final Fantasy, Halo y de clásicos como el Super Mario Bros o el Tetris, entre otros muchos.

El director general de las Industrias Culturales y las Artes, Juan Antonio Lorca, presentó ayer en el mismo Villegas estos eventos junto al director de Clamo Music y promotor del evento, Chema Casanova, y el director del Salón del Manga, Antonio Álvarez. Lorca destacó que «a la espectacularidad de la interpretación de estas composiciones por parte de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que una vez más mostrará su calidad y versatilidad, se unen proyecciones y juegos de luces que convierten al espectáculo en una experiencia única». De hecho, dese la organización insiste en que el espectáculo es para todas las edades y va dirigido al público en general, «no sólo a los amantes de los videojuegos».

La venta de entradas ya se ha abierto a través de la plataforma Bacantix y la reserva de las localidades tiene un precio de entre 45 y 70 euros según ubicación.