Modeselektor, primera confirmación de altura para Warm Up

Arranca la temporada de confirmaciones del Warm Up - Estrella de Levante con un peso pesado de la electrónica internacional: Modeselektor. A poco más de seis meses para la celebración del primer gran festival del año en la ciudad de Murcia, la organización ha revelado esta mañana cuál es el nombre que inaugura un cartel que volverá a llenar de música La Fica. "De nuevo, la Región de Murcia albergará un amplio menú de actividades culturales (cine, música, literatura, moda, exposiciones y actividades familiares) que culminarán en dos días de música en directo en el interior del recinto", apuntan.

Solo hace falta escuchar los primeros segundos de Who junto al inclasificable Tommy Cash para saber que está sonando electrónica de renombre. Con Who else, el cuarto y nuevo largo de Modeselektor, el dúo ha regalado una lluvia de hits que confirman que la trayectoria musical de Gernot Bronsert y Sebastian Szary es perfecta, ya sea junto a Apparat en su proyecto Moderat como creando nuevo contenido propio. "MDSLKTR -como también se les conoce- llena salas y festivales por todo el mundo con una producción audiovisual única y un set de escándalo en el que el sonido techno, hip-hop e industrial son los protagonistas", señalan desde el festival.

"Warm Up - Estrella de Levante ya prepara el recinto de La Fica para hacer sonar a altos decibelios el espectacular show (live) que el dúo tiene preparado. Un directo muy ambicioso en el que el equipo de luces, colores y ritmos en temas como Wealth (ft. Flohio) -una de sus nuevas colaboraciones impecables- será recordado durante mucho tiempo por todos los asistentes", aseguran los organizadores.

Pero Modeselektor es solo la primera sorpresa lanzada al público por el momento. El Warm Up guarda entre sus filas a más de cincuenta artistas que se irán desvelando a lo largo de los próximos meses. Bandas de tirada nacional e internacional y una programación musical de primer nivel que se prolongará por diferentes espacios de la Región de Murcia.

Los abonos ya están disponibles

El cupo de abonos generales y VIP que la organización pone hoy a la venta desde 42 euros subirá de precio al agotarse o llegadas las 23:59 horas de mañana. Pueden adquirirse desde la página web oficial warmupfestival.es/abonos/ o desde Eventbrite.