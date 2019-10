La Filmoteca vuelve a citar a los cinéfilos por Halloween

Indiscutiblemente, el arraigo de la noche de Halloween en Estados Unidos es mucho más profundo que en España, donde la tradición apenas goza de unos pocos años de vida y donde todavía hay gente que se resiste a aceptarla ante la frivolización que puede acarrear en la víspera del Día de Difuntos. Pero lo que está claro es que, independientemente de que sea una 'tradición' millennial o que su asentamiento en nuestro país –y, por lo tanto, en la Región– obedezca sobremanera a fines comerciales, la 'Noche de Brujas' ha venido para quedarse. Y, como casi toda la cultura popular que adoptamos de origen yankee, lo ha hecho a través de la pantalla.

Por eso, pocos planes rivalizan la noche de Halloween con un buen maratón de cine, y en la Filmoteca Regional lo saben. De hecho, desde que inició su actividad, la sala murciano no ha faltado a su cita con el terror cada 31 de octubre, por lo que no iba a ser este año la excepción. Así, el menú para el próximo jueves es el siguiente: de primero, la perturbadora Midsommar (2019), película independiente que lleva camino de convertirse en una cinta de culto; de segundo, la canadienseVerano del 84 (2019), también de corte indie y que hará las delicias de los fans de la serie Stranger things y de los nostálgicos de los ochenta, y, de postre, el clásico del terror La matanza de Texas (1974), de Tobe Hooper. Las proyecciones serán, respectivamente, a las siete, a las nueve y media y a las once y cuarto de la noche.

Midsommar es la última película del aclamado director y guionista Ari Aster, que ya reventó la taquilla el año pasado con Hereditary (2018), en la que era prácticamente su primera incursión en las salas comerciales. En esta ocasión, el norteamericano se incursiona en las sectas y el folclore nórdico para firmar un thriller de terror cuya principal novedad –y gancho mediático– es que se resarrolla casi íntegramente a plena luz del día. Con una actuación protagonista sobresaliente de la británica Florence Pugh, el beneplácito de la crítica fue unánime tras aterrizar en la cartelera en las primeras semanas del pasado verano.

Por otro lado, Verano del 84 es un filme dirigido a seis manos por el trío formado por François Simard, Anouk Whissell y Yoann-Karl Whissell, que cuentan con una dilatada carrera juntos en el país norteamericano. Protagonizada por Graham Verchere, Judah Lewis, Jason Gray-Stanford y Rich Sommer, muestra a cuatro adolescentes que parecen ser los únicos capaces de dar los pasos adecuados para destapar a un asesino en serie; todo ello, claro, envuelto de ese aura ochentera tan en boga en el audiovisual actual por culpa de Eleven, Mike y compañía.

Por último, La matanza de Texas –la clásica, no el remake– pondrá la guinda al maratón en su condición de clásico ineludible. Poco qué decir de una cinta que es historia del cine como precursora de algo que podríamos denominar casi como un subgénero: aquellas historias en las que un grupo de ingenuos adolescentes van cayendo uno a una a manos de un psicópata homocida. Como siempre, e igual que para las dos películas anteriores, el coste de la entrada será de dos euros y medio.



Dos nuevos ciclos

Por otro lado, la Filmoteca pone en marcha esta semana dos nuevos ciclos: a partir de mañana, 'Cine coreano: un paseo por Corea', que lleva a cabo la Consejería de Educación y Cultura en colaboración con el Centro Cultural Coreano de Madrid, y, desde el jueves, el ciclo 'Cine y poesía'.

El primero está compuesto por seis películas realizadas durante la última década en el país asiático, una de cinematografías más prolíficas e innovadora del continente, en la que sin renunciar a su tradición, sus principales actores aceptan la influencia y reinterpretan el cine de Hollywood y el europeo de autor. Las películas que se presentan son de distintos géneros, pero todas coinciden en ofrecer una ventana privilegiada a Corea del Sur. El ciclo comienza con Poesía, de Lee Chang-Dong, el 30 de octubre y el 1 de noviembre; The spy gone north, de Yun Jong-bin, 7 y 8 de noviembre; Joint security área, de Park Chan-wok, el 13 y 15 de noviembre; La cámara de Claire, de Hong Sang-Soo, el 20 y 22 de noviembre; Little Forest, de Yim son-rye, el 26 y el 30 de noviembre, y A taxi driver: Los héroes de Gwangju, de Jang Hoon, los días 5 y 7 de diciembre.

Por otro lado, y en colaboración con la UMU y la UCAM, esta temporada se realiza el ciclo 'Cine y Poesía' con largometrajes en los que predomina lo poético; o, lo que es lo mismo, con una visión menos realista, menos mimética y menos prosaica de la realidad. «El objetivo es volver a disfrutar de obras maestras de la historia del cine, desde el punto de vista inédito de la poesía y de lo poético, junto a una breve introducción por parte de varios expertos, cinéfilos o aficionados al séptimo arte», explican desde la Filmoteca. El primer pase será este jueves, con Alfonso López Ruiz presentando Bodas de sangre, de Carlos Saura. En noviembre, el día 28, será el turno de Primera plana, de Billy Wilder, presentada por Carmen Pujante, y el 19 de diciembre está programado El club de los poetas muertos, de Peter Weir, que presentará Francisco Vicente Gómez.