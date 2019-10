Bryan Adams amplía el aforo de su concierto en el Palacio de los Deportes

Tras agotar todas las entradas con meses de antelación, Bryan Adams ha anunciado un nuevo cupo de entradas a la venta para el concierto que ofrecerá el 3 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Murcia. Debido a una reestructuración en la producción y el montaje del espectáculo, la promotora del evento lanzará mañana un nuevo cupo «muy limitado» de tickets en grada, que podrán adquirirse a partir de las 12.00 horas en www.entradas.com.

El show del músico canadiense, que presentará su reciente nuevo disco, Shine a light, el decimocuarto en estudio de su carrera –además de recordar sus grandes éxitos–, gozó de una gran acogida casi desde que se anunciara a finales de mayo. En menos de un mes, Adams vendió el 80% del aforo inicial, y para el mes de julio ya se habían agotado todas las localidades de grada y apenas quedaban algunas sueltas en pista; estas últimas, aguantaron disponibles hasta hace apenas unas semanas, pero han terminado por reservarse. Pero ahora, por fortuna para sus seguidores, se abre una nueva posibilidad de ver la que será su primera actuación en la capital del Segura, que no en la Región: visitó San Javier hace veintidós años.

Sea como sea, se trata de una ocasión única para ver a uno de los cantantes y compositores más aclamados del mundo, conocido por éxitos como (Everything I do) I do it for you.