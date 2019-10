Damien Worm: "La serie de Netflix de 'The October Faction' se estrenará este mismo año"

Dibujante de cómics. Una publicación inocente en su página de Facebook llamó la atención de maestro del terror sobrenatural Steve Niles hace unos años; ahora es el encargado de dar vida a The October Faction, el cómic que protagonizará la próxima adaptación serial de Netflix.

Vivimos la era dorada de las series, y en ella Netflix reina sobre todas las cosas, con permiso de HBO... La plataforma norteamericana no solo distribuye, sino que produce a un ritmo vertiginoso en cada país sobre el que ha posado sus tentáculos: dado lo masivo de su propuesta, da la sensación de que en ocasiones lo hace casi con el único fin de rellenar catálogo, pero hay proyectos con los que el gigante del streaming echa el resto. El mejor ejemplo es Stranger Things, pero también se pueden citar otras como You, Sex Education o The Umbrella Academy. Esta última, curiosamente, sigue la fórmula de la que hoy nos ocupa (todavía sin fecha de estreno): The October Faction.

Con Damian Kindler (Krypton, Sleepy Hollow) a los mandos y Tamara Taylor (Bones) y J. C. MacKenzie (Vinyl) a la cabeza del reparto, The October Faction contará la historia de un antiguo cazador de monstruos al que sus hijos pretenden sacar del retiro, y lo hará en base a un cómic del maestro del terror sobrenatural Steve Niles, que contó para dar vida a sus páginas con el murciano Francisco Sáez, mejor conocido como Damien Worm. El joven dibujante, que se ha ganado el respeto de la industria estadounidense con una línea gótica muy personal –desarrollado en los, de momento, tres volúmenes del cómic–, ha charlado con LA OPINIÓN sobre su carrera, su trabajo junto al prestigioso guionista y sus impresiones de la serie de Netflix, de la que todavía poco se sabe. Eso sí, nos asegura que verá la luz este mismo año.

Norma Editorial acaba de publicar en España el primer volumen de The October Faction, también hemos conocido este mes –al menos nosotros– que tendrá próximamente una adaptación televisiva... Por muy oscuro que lo pinte, parece que octubre, o al menos el otoño, le está trayendo muchas alegrías.

Pues lo cierto es que sí. Además, acabo de ser padre por primera vez; una niña. Todo fue muy bien. Ahora toca, entre pañal y pañal, volver a la rutina de trabajo.

Antes de nada, háblenos de usted. Hasta donde sabemos, es un dibujante/ilustrador freelance cuya última referencia por aquí fue Wormparade, una banda de rock gótico e industrial. ¿Qué ha ocurrido en su vida desde aquel CreaMurcia 2006 en el que les proclamaron ganadores de la categoría 'Metal'?

Después de aquello grabamos un par de discos, pero la cosa se fue apagando poco a poco hasta que al final los dos componentes que quedábamos decidimos dejar la banda en una especie de coma autoinducido. Mientras tanto, yo empecé a tener mis primeros trabajos como concept artist para empresas internacionales hasta que al final se convirtió en un trabajo a tiempo completo.

Imagino que ha hecho cosas en el mundo del cómic antes que The October Faction, pero creo que ésta es su obra de mayor alcance. ¿Cómo acabó trabajando mano a mano con Steve Niles, que es un referente del horror sobrenatural?

Digamos que fue por casualidad. Yo publiqué en redes sociales una página de un cómic en el que estaba trabajando, Steve Niles la vio y rápidamente contactó conmigo ofreciéndome trabajar juntos en un proyecto que él tenía en mente. Para mí fue un shock, ya que Steve Niles era (y es) uno de mis escritores favoritos, y como bien dices, este hombre es un referente muy importante no solo dentro del terror, sino en la industria del cómic en general. Y, bueno, menos de un par de meses después firmé mi primer contrato profesional.

¿Qué tal es trabajar con él?

Es genial, de verdad. Es un tío muy inteligente, y deja que el artista sea el artista; quiero decir: hay muchos otros guionistas –algunos con los que he trabajado en otros proyectos– que quieren controlarlo todo, cada página, cada ángulo, cada expresión..., incluso hacia qué lado de la página tiene que estar mirando el personaje que tienes que dibujar, pero con él es diferente. Steve me suelta un par de pautas y todo el control de la página recae sobre mí. Como digo, trabajar con él es simplemente genial.

Creo que, además, tenéis una nueva obra a punto de ver la luz: Monica Bleue: A Werewolf Story, primera historia de una nueva serie mensual. ¿Qué nos puede contar de este nuevo lanzamiento?

Sí. Si no me equivoco, se publicará en Estados Unidos este próximo mes de diciembre. Es una miniserie de cinco números que realizamos para la editorial de John Carpenter. Fue muy divertido trabajar en este proyecto, ya que está enfocado de un modo muy distinto a lo que suelo hacer para The October Faction.

Vamos ya con ello, con The October Faction, que, si no estoy mal informado, cuenta, además de con el que nos ocupa, con dos tomos más: The October Faction: Deadly Season y The October Faction: Supernatural Dreams. ¿Cómo definiría, para el que no las conozca, estas historias?

Es la historia de un cazador de monstruos retirado que ahora se dedica a dar clases de folclore en la universidad. Y, debido a una serie de acontecimientos, sus dos hijos pretenden reanudar el que fue el negocio familiar. Hay mucho drama de por medio, y unas subtramas bastante interesantes.

Hay quien compara su adaptación con The Umbrella Academy, uno de los últimos pelotazos de Netflix, también sacado de las páginas de un cómic. No sé si estará muy de acuerdo con esto...

Puedo entender que algunos matices coincidan, ya que se centra en una familia, al igual que en The October Faction. Pero The Umbrella Academy está más enfocado a los superhéroes, y la nuestra al terror.

No se ha desvelado mucho acerca de la serie, pero sí he leído que la primera temporada ya está grabada. Desconozco si le han mostrado ya algo, o si le han dicho por dónde van a tirar, pero imagino que conservará parte de su estética. ¿Ha participado de alguna manera en la adaptación?

Sí, nos han enseñado cosas de la serie; incluso tengo contacto con algunos actores y miembros del equipo de rodaje que me han mostrado cosas muy interesantes en privado. Pero Netflix es muy hermética con las producciones que tienen pendientes de estreno. Lo que sabemos hasta ahora es que la mayor parte del cómic está representada en la serie; han querido mantenerse fieles a la obra original hasta donde les ha permitido el formato. Además, uno de los productores me aseguró que estaban usando mucho como referencia el arte del cómic.

¿Qué supone para usted saber que otras personas van a coger su obra y van a llevarla a su terreno? ¿Está con ganas de ver el resultado? ¿Tiene algo de nerviosismo o miedo...?

Nerviosismo más que miedo, diría yo. En principio estoy tranquilo porque sé que todo está en buenas manos, pero, claro, siempre te queda esa duda de si al final te quedarás satisfecho con el resultado... Pero lo importante, sobre todo, es que guste.

Por lo pronto, sabemos que Damian Kindler (Krypton, Sleepy Hollow, Sanctuary) es el encargado de adaptar la serie. ¿Ha visto algo de él? ¿Le da buenas vibraciones?

Me gustó Sleepy Hollow. De modo que sí, creo que está en muy buenas manos.

Imagino que no puede decirnos una fecha aproximada de cuándo saldrá la serie, ¿no?

Pues en un principio estaba preparada para estrenarse el pasado 27 de septiembre, pero los ejecutivos de Netflix, cuando hicieron el visionado final, se sorprendieron porque le vieron a la serie más potencial del que esperaban. Así que decidieron invertir más dinero y rehacer algunas partes. Me aseguran que se estrenará este mismo año.

Por último, Damien: ¿Cree que este proyecto puede darle visibilidad a su trabajo? La serie de The Boys, por ejemplo, ha disparado el interés por sus cómics...

Por supuesto. Sé que la serie me pondrá un poco en el foco, pero tal y como estoy ahora no me quejo: tengo varios proyectos en marcha, alguno que otro está por venir y, por supuesto, mas cómics de The October Faction. Y en cuanto a The Boys, aún la tengo pendiente de ver, pero todo lo que traiga interés por los cómics, bienvenido sea.

Lo que sabemos de la serie

Sinopsis

«Los cazadores de monstruos Fred y Deloris Allen se enfrentan al mal... y a los dramas de sus gemelos adolescentes». Esta es la breve descripción que ya puede leerse en el catálogo de Netflix. Poco más se ha desvelado oficialmente a través de la plataforma de streaming, que, eso sí, aclara que su nueva producción será para mayores de 16 años. También destaca, obviamente, que la serie está «basada en los cómics de Steve Niles y Damien Worm», y no hay fecha de estreno.



Created by...

Damian Kindler es el encargado de la adaptación. En su currículum figuran series como la canadiense Sanctuary, Krypton –dedicada al planeta natal de Superman– y la exitosa Sleepy Hollow.



Cast canadiense

Tamara Taylor –la doctora Camille Saroyan en Bones– y J. C. MacKenzie –Skip Fontaine en la serie de HBO Vinyl y Reagan 'Normal' Ronald en Dark Angel– se meterán en la piel del matrimonio Allen, mientras Aurora Burghart (Sex Education) y Gabriel Darku (American Gods) interpretarán a Viv y Geoff, los hijos del matrimonio protagonista. Una parte del reparto es canadiense, por lo que no es de extrañar que la serie se haya rodado en Ontario.



El papel de los autores

Damien Worm ha confirmado que los responsables de llevar The October Faction a la pequeña pantalla están utilizando el arte del cómic como referencia, por lo que esperamos ese toque oscuro del murciano. Por su parte, Steve Niles figurará como productor ejecutivo de los diez episodios de la primera temporada, en la línea de otros escritores que han querido mantenerse cerca de las adaptaciones, como Garth Ennis con The Boys o Neil Gaiman con la esperada Sandman.