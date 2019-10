Wichita Co. le da una vuelta a 'Ivánov', de Chéjov, en el Romea

La compañía de teatro contemporáneo Wichita Co. se ha propuesto subir a escena versiones libres de todas las obras de Chéjov, y una buena prueba de ello es What is love? Baby don't hurt me, una pieza que se representa esta noche en el Teatro Romea de Murcia y que se basa en Ivánov.

Con un elenco formado por Julian Hackenberg, Laura Romero, Antonio Escámez, Silvia Valero, Román Méndez de Hevia y Cristina Fernández, esta adaptación, titulada como el estribillo de aquel éxito noventero de Haddaway, presenta a un Ivánov que está a punto de casarse con una chica que está loca por él. Sin embargo, el protagonista tiene un pasado oscuro: no se ocupó de su anterior mujer, enferma, y hay un médico dispuesto a desenmascararle delante de todos.

En torno a esta trama también están Miguel, el único amigo de Ivánov, y Bárbara, una joven viuda que busca placer para paliar su soledad. Ambos contribuyen a dar forma a esta obra –dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez– que, en el fondo, es una reflexión sobre el amor y sus consecuencias.