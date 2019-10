Montserrat Abumalham: "Por mucho que un inmigrante se mimetice siempre será un extranjero"

La autora de origen libanés presenta esta tarde en Caravaca de la Cruz su último trabajo, Todos extraños, una novela inspirada en su familia, «sin que por ello deje de ser una obra de ficción». En ella, Abumalham trata cuestiones universales como las relaciones entre padres e hijos, las guerras y la vida del expatriado.

La Casa de la Cultura 'Emilio Sáez' de Caravaca acoge, a las ocho de esta tarde, la presentación del último trabajo de la autora de origen libanés, afincada en Murcia, Montserrat Abumalham. Se trata de Todos extraños, una obra editada por Tirano Banderas, que estará representada por Francisco Marín. Al acto también asistirá, además de la autora, el profesor y escritor José Fuentes, y habrá acompañamiento musical a cargo del dúo Hispania: Verso y madera, compuesto por la actriz y directora de teatro María Reyes Aznar y el guitarrista chileno Ramón Vergara.

Todos extraños es una novela inspirada en la familia de la autora, sin que por ello deje de ser una obra de ficción. «No es una crónica histórica con la excusa de la familia, sino que se trata de una novela», apunta Abumalham, quien detalla que sus padres proceden, cada uno, de los dos extremos del Mediterráneo: «Mi padre es del Líbano y mi madre catalana. Se conocieron en Marruecos durante el protectorado español, y es justo ese episodio el que a mí me provoca cierta curiosidad. Yo siempre he tenido muy interiorizado un discurso con el que contar cómo se conocieron, y un día, hablando con un amigo, me dijo que la historia daba para una novela», confiesa la autora, que, no obstante, reconoce que tuvo que inventar el 90% de la historia: «El discurso tópico que tenía se quedaba muy corto», señala.

En cualquier caso, Oriente Medio, Cataluña y Marruecos son los lugares a los que nos traslada esta novela, y su tiempo se desliza desde los años veinte hasta la década de los noventa del siglo pasado. «Éstos son lugares de partida, ya que ambos tuvieron que emigrar para acabar conociéndose en Marruecos, pero lo importante es su traslado a otro espacio, lugar y ambiente; esto es algo que les va a condicionar y cambiar la vida», apunta Abumalham.

Con un estilo narrativo muy personal, cargado de referencias culturales y temporales que sitúan los hechos para hacerlos reconocibles y propios de cada momento histórico, se nos presentan los diversos personajes de la novela, que ofrecen una versión del mismo acontecimiento y de los efectos que ha ido produciendo en su propia existencia, conformándola y desviándola de sus intenciones, sin que se sepa realmente cuáles son las razones últimas de sus actos y decisiones.

Tres cuestiones fundamentales

En este trabajo, Abumalham reflexiona acerca de al menos tres cuestiones fundamentales. La primera de ellas es cómo los hijos no llegan a conocer nunca cuáles son las razones profundas que impelen a sus padres a actuar de un modo u otro. «He querido hablar de la relación de los hijos con los padres, y he llegado a la conclusión de que los hijos sabemos muy poco de nuestros padres...», asegura la autora, que, en este sentido, matiza que «sobre todo sabemos poco de sus intereses personales y de las razones que les mueven a realizar determinadas cosas. En definitiva –resume–, los hijos seguimos a los padres, pero no sabemos muy bien cuáles son sus motivaciones profundas».

La segunda gran cuestión es la influencia que la violencia y las guerras tienen en el devenir de las vidas de personas que ni intervienen en ellas o ni siquiera están en el escenario de las mismas. La tercera cuestión hace referencia al hecho de vivir expatriado: «Por mucho que un inmigrante se mimetice con el lugar de recibo siempre será un extranjero, y un extranjero mirado con recelo».

Sin embargo, esta no es la única barrera que la autora libanesa tiene que superar. Recientemente se celebraba el Día de las Escritoras y Abumalham explica que, en este sentido, aún quedan muchos techos por romper, «sobre todo, no solo en el presente y de cara al futuro, sino también de cara a la reavivación de grandes autoras que han pasado al olvido», señala. «Gabriela Mistral, por ejemplo –insiste–: le dieron un Premio Nobel en 1945 y prácticamente ha desaparecido del panorama literario. ¿Cómo es posible que nadie lea a Gabriela Mistral hoy día? ¡Es una Nobel y está olvidada!». Por último, Abumalham recuerda sobre las mujeres que escriben en la actualidad que existe una generación «que merece mucho la pena» y otra, la suya, «de una edad ya provecta, que ha empezado a escribir ficción un poco tarde y que mereceríamos tener un espacio en el panorama literario», reclama.

Por último, la autora de origen libanés adelanta que está escribiendo un libro de cuentos pensando en sus nietos, «y no son cuentos de imaginación, sino más bien cuentos que se refieren a recuerdos o vivencias que se producen dentro de la familia; un trabajo para que ellos recuerden en el futuro qué pasaba en los veranos o en casa de los abuelos», concreta Abumalham, que matiza que se trata de un libro que nace con la idea de que sea ilustrado. En cuanto a su próxima novela, desvela que «está arrancando en este momento», y cree que «tendrá cierto interés, ya que trata dos temas que de alguna manera son universales: la violencia intrafamiliar y el despojo del que emigra de un lugar, es decir, los parientes que se quedan en el lugar de origen y se adueñan de las propiedades del emigrado, una circunstancia que frena el regreso del emigrante, que, de alguna manera, le corta el regreso a la patria» .

Montserrat Abumalham cuenta con numerosas publicaciones de carácter científico, entre las que cabe señalar El Islam. De religión de los árabes a Religión Universal, Literatura árabe cristiana, Símbolos y mitos en la literatura árabe contemporánea, además de traducciones como Érase una vez... (antología de relatos breves), Los Molinos de Beirut o algunos textos del poeta Mijail Nuayma y del escritor y diplomático libanés Tawfiq Yusuf Awwad. En los últimos años ha repartido su actividad entre la creación literaria, tanto en prosa como en verso, y la cooperación al desarrollo desde la Asociación Tacaná, con sede en Murcia. De su producción de creación destacan ¿Te acuerdas de Shahrazad? (2002) y De la ceiba y el quetzal. Cuentos de Centroamérica (2016).