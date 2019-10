"Una de las virtudes de Higinio siempre fue saber moverse con fluidez entre extremos"

Los hermanos Carlos 77 y José Luis Serrano, Fran Around y José Megatón han vuelto a la carga, aunque sin demasiadas pretensiones... Buenos en nada es su primer LP en quince años de historia, y esta noche lo presentan en el marco del Apolo Rock de El Algar, donde les acompañarán Wonder, Karmacadabra y Aliados.

Los murcianos Higinio –Carlos 77 y José Luis Serrano a la voz y la guitarra, Fran Around a la batería y coros y José Megatón en el bajo, procedentes todos ellos de bandas como Vacaciones, Runarounds, Los Megatones o 1977– nacieron hace 15 años tomando el nombre de un jugador del Real Murcia de los ochenta. Pertenecen a una tradición muy clara: el punk del '77 y la new wave, a ese tiempo en el que se hacían canciones sin preocuparse excesivamente de si encajaban o no en los 'sonidos de moda'. Rickenbackers, polos deportivos, discos de negros, clase obrera y ganas de bailar. O sea, en la escuela de otros grupos británicos como Dexys, The Clash, Jam, Undertones, XTC, Housemartins y españoles de la Movida como Paraíso, La Mode, Polanski y el Ardor, Alaska y los Pegamoides.

Pues bien, no ha sido hasta ahora cuando Higinio ha publicado su primer elepé, un magnífico vinilo repleto de himnos pop que estrenan esta noche en el festival Apolo Rock de El Algar, en el que forman parte de un cartel que completan a Karmacadabra, Wonder y Aliados. Energía, frescura y una filosofía de ir al grano que incluye, a partes iguales, las guitarras angulosas y el amor por los estribillos adictivos que, como el futbolista, «te rompe las piernas, pero va al balón».



El nombre de Higinio os lo inspiró el futbolista. ¿Cuáles eran sus principales virtudes para vosotros?

Fran Around: Higinio era un central de la vieja escuela, muy bruto, pero con un fair play actualmente en desuso. «Te rompe las piernas, pero va al balón», como cantamos en una de nuestras estrofas. Cuando decidimos el nombre del grupo estaba muy en boga en el mundillo eso de llamarse como ciertos personajes populares –Tachenko, Delgados, Garzón, McCarthy..., o Hefner, que nos gustan mucho– así que nos pareció gracioso hacer un guiño chovinista.

¿Cómo surge la idea de publicar este LP? ¿Queríais daros un homenaje? ¿Por qué en vinilo?

F. A.: La verdad es que esa ha sido justo la razón principal. El disco, en el fondo, no es más que la recopilación de todas las grabaciones que teníamos. El sonido es muy dispar, y las canciones no fueron grabadas para mostrarlas al público de manera tan cruda, pero una vez disuelto el grupo, nos apetecía tenerlas todas juntas, solo para nuestro deleite, así que, ya puestos, ¿por que no hacer la edición más bonita posible? Plástico de color, insert interior y fanzine de acompañamiento. Una edición en CD nunca nos hubiera gustado tanto.

¿Ha quedado más material fuera de este disco?

F. A.: Alguna..., genialidades de Carlos 77 en otras maquetas aquí y allá. Igual salen a la luz algún día.

Sale con Hurrah! Música. ¿Por qué? ¿Cómo empieza vuestra relación con Antonio Hurrah?

Carlos 77: Hurrah! Música es de los mejores sellos que hay en la actualidad de música realizada con el corazón. Conocí a Antonio de un modo muy casual, en Madrid y en su bar. Mi compañera y él ya se conocían, y los amigos de mis amigas son mis amigos. Le di primero la brasa para sacar el último trabajo de los Vacaciones y, unos años después, en un Sonorama, se fraguó la idea de este LP de Higinio. Antonio se presentó en nuestras vidas para hacer realidad el sueño.

¿Qué géneros de los que erais fans modularon el sonido del grupo?

Jose Luis Serrano: El punk del 77, la new wave y sus correspondientes españoles... Creo que las canciones han tirado por ahí.

F. A.: Así como género que nos haya influido en cuanto a sonido, supongo que todo el buen pop de guitarras intrascendente y divertido hecho en los últimos setenta años, desde Buddy Holly en los cincuenta hasta Axolotes Mexicanos hoy. Yo que sé. A mí me es difícil encasillarnos en ningún género...

Vuestra poca pretenciosidad y ganas de bromear me recuerdan un poco a The Undertones. El tomaros poco en serio.

J. L. S.: El ombliguismo, la intensidad intensa y ego exacerbado son lugares comunes en esto de la música, y eso está bien. Pero que la gente te diga al terminar: «Joder, cuánto tiempo hacía que no me lo pasaba así de bien en un concierto», eso no tiene precio... Pero es que tampoco sabemos hacerlo de otra manera.

F. A.: Undertones, Kinks, Hefner, XTC, Violent Femmes, Paraíso, La Mode, Polanski y el Ardor, Pegamoides, La Casa Azul, Vacaciones..., no sé, volvemos un poco a lo mismo, grupos que hacían canciones sin preocuparse excesivamente por si encajaban o no en los 'sonidos de moda'. Solo es pop, mamá.

Salvando las distancias, Carolina Durante es uno de esos grupos que quizá sí sean herederos de vuestro espíritu. ¿Os agrada comprobar que hay chicos tan jóvenes que siguen manteniendo esa filosofía?

J. L. S.: Pues mira, al terminar el concierto del Lemon Pop alguno nos dijo que nos parecíamos a Carolina Durante, ¿tú te crees? Nuestra amiga Belén dice que si nos saliese una Amaia lo petábamos en el 2020 [Risas]. Me encanta ver grupos de ese rollo en directo, claro, y aún más que no solamente nos gusten a los viejunos. Biznaga, por ejemplo, me encantan.

F. A.: Carolina Durante; Axolotes Mexicanos; Pájara Rey; Llueve, Capullo!; Nueva Generación; Sudores de Muerte, Angel Calvo?, jovenesh que hacen cosash. Mejor que anden con la guitarrica que por ahí apedreando gatos, claro.

¿Cómo describiríais, el contenido de las canciones del disco?

F. A.: «Canciones que hicimos sólo porque nos gustaban. Igual, si las oyes, te gustan también a ti».

C. 77: Contenido normal para gente normal de una vida normal, pero con un espacio para decir: «¡Oye, despierta! tienes unos sueños, y los vas a cumplir aunque seas el más normal de los normales». Por cierto, ¿es normal que tengamos que votar otra vez? ¿Existe el pájaro de dos picos?

Como decíais, también incluís en la edición un CD y un fanzine. ¿Cuál era la idea? ¿Lo de regalar morcón quizás tuviera algún problema de registro sanitario?

F. A.: Morcón y poemas, Yin y Yan, Higinio y Cortazar? Una de las mejores cosas de nuestro grupo siempre fue saber moverse con fluidez entre extremos.

En el fanzine arrojáis información sobre el grupo y llegáis a autoevaluaros en algunos conciertos. ¿Autocrítica para progresar? ¿Habéis sido muy autoindulgentes?

F. A.: Esas autoevaluaciones son una saludable costumbre de Carlitos 77, extractos de su diario secreto, donde apuntaba sus impresiones sobre todos los conciertos que íbamos dando. Más que nada, para poderlos recordar al cabo de los años. Yo he llegado a ver solo un par de esas críticas; no te creas que las enseña por ahí con facilidad... De hecho, hasta a mí me sorprendió mucho que apareciera algo de eso en el fanzine. Lamentablemente para nuestra autoestima, sus impresiones siempre andan bastante lejos de la autoindulgencia.

C. 77: Tenemos interiorizado el no ser el centro de atención, lo de llegar a una fiesta y que o saludas o nadie te saluda. Por lo tanto, hay que autoconocerse y autoevaluarse –esto me lo estoy inventando ahora mismo, ¿eh?–. El bajón está siempre, pero es lo que nos impulsa a soñar y hacer canciones generalmente buenas. Lo de la autoevaluación era para divertirme y para seguir nuestros progresos; siempre fue un hobby.

También hay una cita de Paul Weller, que decía que si alguna vez no aparecía la adrenalina antes de un concierto, mejor dejarlo y cambiar de hobby . ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Habéis tenido la tentación de arrojar la toalla?

J. L. S.: Creo que es una pregunta más personal que grupal, por las trayectorias y momentos distintos que hemos pasado cada uno. Carlos hizo giras gordas con Vacaciones, por ejemplo, y llegó a tocar en el Dr. Music con Paul Weller, precisamente. Pero sí, creo que todos coincidimos en que adrenalina y emoción son necesarias para que esto funcione. Particularmente, hace tiempo que afronto cada concierto como si fuera el último y el primero. Con Higinio siempre ha sido muy así.

F. A.: Paul Weller es viejo y sabio, y esforzarse por mantenerse viejo y sabio es realmente admirable en estos tiempos que corren en los que todo el mundo quiere dárselas de eternamente joven, molón y arrogante. Personalmente creo que tiene toda la razón, y sí, yo particularmente arrojé la puñetera toalla todo lo lejos que pude hace años, y te juro que todavía no sé muy bien cómo demonios ha vuelto a llegar a mis manos.

C. 77: ¡Viva Paul Weller! ¡Vivan las toallas nuevas!

Buenos en nada , no es mal lema para reconoceros almas humildes.

J. L. S.: Higinio somos gente nerviosita y polifacética. Yo tengo el dudoso don de hacer mil cosas a la vez y no saber decir 'no'. Y la mala costumbre de desayunar poco. «El que mucho abarca poco aprieta», «En misa y repicando» y «Si me dedicase a muerte sólo a una cosa...» son frases que han sonado siempre en mi cabeza. Y sí, esta canción va de humilde autoaceptación a los que, sin saber bailar nivel experto, nunca nos quedamos sentados. Nos vemos en la pista.

F. A.: Si lo miras desde el prisma Higinio, realmente es el colmo de la jactancia. Hay que tener una capacidad casi sobrehumana para que no se te dé absolutamente nada bien. Así somos. Siempre perdiendo. ¿Por qué no alardear de ello?

Odio los lunes y odio a mi jefe . ¿Esto va por los Clash o por Bob Geldoff?

J. L. S.: Yo creo que lo de odiar los lunes y al jefe viene de muy dentro y atrás , del hombre de Atapuerca mínimo. Pero, sin duda, The Clash y Boomtown Rats entran y salen de nuestras canciones como prehomínido por su cazadero.

C. 77: Viene de los Clash, Hate & War.

F. A.: Mamas & The Papas, Bangles, New Order también tienen grandes canciones dedicadas a los Lunes.

En el disco incluís una versión. ¿Cuál y por qué razón?

F. A.: Radios in Motion, de XTC, adaptada por José Luis al castellano. Siempre nos ha gustado mucho. Ya la hacíamos con los Runarounds, allá en la prehistoria. XTC es un grupo de los que cambian vidas.

J. L. S.: Es ya como un himno para nosotros: siempre estuvo ahí, abriendo conciertos y ensayos de esos después de meses sin vernos. Adrenalina y emoción: teníamos que tenerla en el disco.

¿Cuál es la canción con la letra más delirante que hayáis escrito?

J. L. S.: De las que salen aquí, Rebajas, aunque tampoco se pasa. En Grageas me encanta todo el rollo del funeral.

F. A.: José Luis maneja mejor el mundo onírico que Carlos, pero, así en general, creo que la mayoría de las letras son bastante racionales. No veo mucho delirio por ahí. Será la edad...

Hay dos cantantes y dos compositores en el grupo, y además sois hermanos. ¿Os complementáis? ¿Qué diferencia las composiciones de uno y otro?

F. A.: Para mí, poder estar en el mismo grupo que los hermanos Serrano ha sido un regalo.

J. L. S.: El complemento es perfecto. Yo disfruto tanto sacando arreglos y coros para las de Carlos como viendo las cosas que él mete en mis canciones. Rebajas no me la imaginaba si no la cantaba él, y cuando no lo he tenido cerca lo he echado de menos. Quizás él va más directo al grano y sabe hacer esos hits instantáneos y tan personales, y yo me enredo más con cambios y querer meter muchas cosas en poco tiempo. El resultado es brutal, y no hay grupo que me guste más ni haga lo que nosotros sabemos hacer tan bien. ¿Quién dijo humildad?

C. 77: Nos complementamos y nos conocemos musicalmente cada vez más. De mis tres hermanos, ¿qué puedo decir? Son los espejos donde siempre miré para no torcer el camino. Para entendernos, José Luis es el Mick Jones con la voz de Joe Strummer.

¿Os veis escribiendo y publicando más canciones?

C. 77: Seguro. Algún 45 rpm de color blanco, rollo Gandalf.

J. L. S.: Escribiendo seguro, no es algo de lo que uno pare así como así. Lo de publicarlas..., ¿por qué no?

F. A.: ¿Alguien tiene otra toalla?

¿Cómo habéis preparado este concierto en el Apolo?

F. A.: Concienzudamente, claro, como siempre.

J. L. S.: En esta nueva etapa, los ensayos Underground y David nos han cambiado la vida. El remate en el Morcillas hace que los lunes de ensayo tengan un nuevo sentido. Ensayamos y tocamos como si fuera la última vez, y eso es un trueno que ha dejado boquiabierto al personal en la nueva etapa. Menos mal que el teatro Apolo es sólido...

C. 77: Con mucha ilusión. Hay que cuidar las obras de arte, y el teatro Apolo lo es. El Mar Menor, también.