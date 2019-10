Extinción le roba la corona a Enrique IV

La adaptación de Jose Bote de la gran obra maestra de Pirandello, con nominaciones en trece de las dieciséis categorías, logra cuatro galardones, incluido Mejor Empresa y Actor

Iba a ser la noche de Enrique IV. Todo apuntaba a ello. Teatro de la Entrega, con Jose Bote y Luis Martínez Arasa encabezando la comitiva, llegó al Romea con posibilidades de hacer historia en estos todavía jóvenes Premios Azahar, que organiza MurciaaEscena para premiar el talento regional en el campo de las Artes Escénicas. Y es que su particular versión de la obra maestra de Luigi Pirandello optaba a todo; bueno, a todo no –siendo una comedia y una adaptación, no estaba nominada ni a Mejor Espectáculo Musical, ni a Mejor Espectáculo Infantil o familiar ni Mejor Autoría Murciana–, pero casi, y, en algún caso, hasta por partida doble y hasta triple: el galardón al Mejor Actor de Reparto, por ejemplo, iba a recaer sí o sí sobre uno de los miembros de su elenco, que en esta categoría, literalmente, no tuvieron rival. Pero, sin embargo, la suerte no estuvo del todo de parte de la obra del 'favorito': no se puede decir que tuvieran una mala noche, ni mucho menos, pero JO! Producciones pasó anoche por encima de todos sus rivales, incluido el monarca germano.

Desde luego, la productora murciana –que ya sabía lo que era ser protagonista en esta gala después de que Las nueve y cuarenta y tres se alzara con siete galardones en 2017– tenía un par de buenos ases en la manga: El gato con botas y, sobre todo, Extinción, triunfadora incontestable de la noche con siete premios. Buena parte de la culpa de su éxito la tuvo Luisma Soriano, que aportó varios de ellos, algunos de sobresaliente peso, como Mejor Autoría y Mejor Dirección. También Verónica Bermúdez, que se impuso a Eva Torres ( Enrique IV) y a su compañera de reparto Isa Costa en la categoría que destacaba a la mejor interpretación femenina en el papel protagonista. Aunque, sobre todo, Extinción arrasó en los 'técnicos': Mejor Espacio Sonoro para David Terol y el propio Luisma Soriano, que también subió a las tablas para recoger el galardón a la Mejor Iluminación –vaya noche la suya...–; Mejor Escenografía a cargo de Jorge Fullana, y, por último, Mejor Diseño de Vestuario por el trabajo de Mariló y Óscar Molina, éste último, precisamente, presidente de MurciaaEscena.

Y si Extinción dominó en este apartado, Enrique IV lo hizo en el interpretativo. Finalmente fue David García Coll el que se llevó el gato al agua a Mejor Actor de Reparto, que compartió, claro está, con sus compañeros (y contrincantes) Javier Ruano y José María Bañón. En el apartado femenino de esta categoría, Isa Costa –esta vez como la bruja de El gato con botas– volvió a aparecer para irse de vacío por culpa de Rocío Bernal, que compartía nominación con María Alarcón, también del cast de la obra de Teatro de la Entrega. Y, por último, Luis Martínez Arasa cumplió con las predicciones y se hizo con la distinción al Mejor Actor; premio al que también optaban David Terol ( Extinción) y Nico Andreo ( Los anunciantes). Eso sí, además de los ya mencionados, Teatro de la Entrega se desquitó de las oportunidades perdidas casi sobre la bocina al recibir, de manos de Esperanza Clares, uno de los premios gordos: el de Mejor Empresa o Diseño de Producción.

Para finalizar, la otra gran destacada de la noche –aunque a distancia de las anteriores– fue El gato con botas, que aportó al saco de JO! Producciones tres premios más: Mejor Espectáculo Musical, por delante de La dama y el vagabundo, de El Molino Producciones, y Bohemios, de la Compañía Lírica Española; Mejor Versión, Adaptación y/o Dramaturgia gracias a texto de Sofía Eiroa, que se impuso a Pepe Ros ( Bohemios) y al propio Jose Bote ( Enrique IV), y Mejor Música Original, por Jesús García Gallera.

En cualquier caso, la pugna por los premios –que estuvo salpicada con la entrega de una serie de menciones honoríficas al exdirector de la Compañía Nacional de Danza José Carlos Martínez, a la Escuela de Arte Dramático de Murcia (ESAD) y a los festivales de teatro de Molina y San Javier–contó con un invitado inesperado: La luna en el jardín, de Teatro Silfo. Sin hacer mucho ruido, se hizo con el galardón al Mejor Espectáculo Infantil o Familiar y, en las postrimerías de la gala, cuando todos esperaban que Jesús Pacheco decidiera la batalla entre Enrique IV y Extinción con la lectura del ganador al Mejor Espectáculo, buena parte del equipo de la compañía tuvo que subir a la tarima a por el reconocimiento al Mejor Espectáculo de Teatro, recibiendo una de las mayores ovaciones de una noche histórica para el teatro en la Región.