El Ayuntamiento deja al Fofó sin conciertos hasta nuevo aviso

El festival Love to Rock, que este próximo sábado iban a protagonizar en Murcia Carlos Tarque, Los Zigarros, Aurora & The Betrayers y Santero y los Muchachos, ha quedado aplazado hasta nuevo aviso. Así lo acaba de anunciar por medio de comunicado de prensa la promotora del show, Sena Productions, que, además, ha sembrado las dudas sobre la futura celebración de conciertos en el Auditorio Municipal Parque Fofó, donde tenían previsto celebrar el bolo.

Y es que Sena Productions ha asegurado que los motivos de este aplazamiento a apenas unos días de la celebración del festival es completamente "ajeno" a la organización, que para aclarar lo sucedido ha adjuntado en la nota una declaración del Ayuntamiento de Murcia fechada el pasado viernes, día 11 de octubre. "Os comunicamos que debido a los problemas acústicos que ocasionan los conciertos en el Auditorio Fofó y a las últimas denuncias de los vecinos en cuanto a ruidos, se suspenden los conciertos hasta que se encuentre una solución", argumenta el consistorio, según la citada promotora.

Por lo pronto, el Ayuntamiento ha ofrecido a Sena Productions el Auditorio del Murcia Parque, pero éste "no cumple con las necesidades mínimas para un festival como el Love To Rock", señalan. No obstante, "nuestra ilusión por hacer este festival sigue intacta y estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para daros la mejor solución", apuntan los organizadores, que concluyen el comunicado pidiendo "mil perdones" y asegurando que esperan poder dar "buenas noticias" a quienes pretendían asistir "en los próximos días". En cualquier caso, en el plazo de 72 horas se abrirá el proceso de devolución de las entradas.