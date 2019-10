Tres autoras murcianas que sí que alzan su voz

Marisa López Soria, escritora : "Es una pena que tengamos que seguir celebrando jornadas así, pero queda por hacer"

¿Por qué cree que es importante este día? ¿Todavía hay algo que reivindicar?

¡Por supuesto! Llevamos muchísimos años de retraso en cuanto a igualdad de género... Hasta hace bien poco era muy difícil encontrar mujeres escritoras, pero igual que en las artes visuales o en las matemáticas; y ahora, que ya somos un poco más visibles, hay que reivindicar nuestro papel en todos estos campos. Y es una pena que tengamos que hacer jornadas así –porque evidencian que todavía queda mucho por hacer–, pero precisamente por eso es importante que sigamos dignificando este día. Y es que en el mundo de la literatura hay mujeres muy interesantes; algunas más que muchos hombres.

Este año, el tema elegido sobre el que trabajar es el 'amor'. ¿Se atreve a darnos una definición o visión de lo que es este concepto para su voz literaria?

El amor es el centro de todo, el núcleo; si nos falta el amor, nos falta la vida. Además, es un tema que yo particularmente trabajo mucho desde el punto de vista emocional. Parece que aquello de la 'inteligencia emocional' se acaba de inventar, pero ya Platón decía que solo se aprende a través de la emoción, y el amor es la base de los afectos, del cariño; del enlace con otra persona, y no solo desde un punto de vista romántico –pensamos siempre en los 'novios', pero es algo mucho más amplio–, sino también del amor a lo que nos rodea, a la naturaleza, a la humanidad...

Otro de los puntos clave de este día es reivindicar y difundir la labor de muchas mujeres escritoras que, quizá, no han sido lo suficientemente valoradas. ¿Nos recomendaría a alguna escritora murciana para celebrar esta jornada?

Yo te diría siempre a Josefina Soria. Es una poeta que no hay que olvidar, y no porque sea mi madre. Ella era una autora muy reconocida a nivel nacional, y todas aquellas personas que la han llegado a leer la han puesto como una grandísima escritora; de hecho era muy admirada por Vicente Aleixandre, Ana María Matute, Carmen Conde...



Vega Cerezo, poeta : "Más que de 'reivindicar' lo actual, es tiempo de 'reparar' lo pasado"

¿Por qué cree que es importante este día? ¿Todavía hay algo que reivindicar?

Mucho, desgraciadamente. Pero es importante aclarar una cuestión: creo que hay que visibilizar, no solo los trabajos que se están haciendo ahora, sino todos aquellos que no han tenido la oportunidad de tener un día como éste. Así que creo que más que para 'reivindicar' lo actual, esta jornada debería servir especialmente para 'reparar' las injusticias que se cometieron hasta no hace tantos años con obras y autoras que merecían ser mucho mejor valoradas.

Este año, el tema elegido sobre el que trabajar es el 'amor'. ¿Se atreve a darnos una definición o visión de lo que es este concepto para su voz literaria?

Bueno, en este caso considero que al final es un sentimiento tan universal que poco importa si la voz es femenina o masculina. En ese sentido, todos somos bastante iguales y bastante individuales. Quizá, desde el punto de vista literario, a la mujer siempre se le ha relegado a tratar el amor desde lo íntimo, lo cotidiano; mientras que al hombre se le han reservado las grandes cuestiones universales. Pero hoy día yo creo que se escribe igual, que las mujeres tenemos la misma libertad que ellos. Hay libros como, por ejemplo, Ordesa, de Manuel Vilas, que es un canto al amor entre padre e hijo desde ese ámbito más 'pequeñito', más íntimo. Creo que esa barrera de alguna manera la hemos derribado.

Otro de los puntos clave de este día es reivindicar y difundir la labor de muchas mujeres escritoras que, quizá, no han sido lo suficientemente valoradas. ¿Nos recomendaría a alguna escritora murciana para celebrar esta jornada?

Pues mira, yo recomendaría a Josefina Soria. Mira, hoy precisamente voy a un acto en Cartagena en una biblioteca que lleva su nombre, pero creo que en su momento no contó con la visibilidad que merecía... Hoy, afortunadamente, sí podemos disfrutar de su material, y cualquiera que la lea se dará cuenta de que es una grandísima poeta. Aún, todavía falta algo... Que su nombre llegue a los institutos, por ejemplo, que niñas puedan leer a autoras que en tiempos difíciles tuvieron una voz tan interesante.



Lola López Mondéjar, escritora : "Las mujeres somos una parte insignificante de la programación cultural"

¿Por qué cree que es importante este día? ¿Todavía hay algo que reivindicar?

La verdad es que me parece que no debería ser necesario un Día de las Escritoras, pero día a día constamos que las escritoras seguimos siendo una parte insignificante en las programaciones culturales. En los suplementos creo que no llegaremos al 25% de las reseñas; y lo mismo ocurre en otros ámbitos, como en la música por ejemplo: se exige paridad, pero ¿qué festivales la alcanzan? ¿Y en la tele? En muchos programas las mujeres siguen siendo marginales... La de este lunes es, en definitiva, una buena ocasión para recordar que 'haberlas haylas' y que, de vez en cuando, los programadores también podrían pensar en nosotras...

Este año, el tema elegido sobre el que trabajar es el 'amor'. ¿Se atreve a darnos una definición o visión de lo que es este concepto para su voz literaria?

Yo creo que el amor es una contrucción cultural basada en una atracción erótica entre un hombre y una mujer, una mujer y una mujer o un hombre y un hombre; esa es la base material. Pero, sobre eso, cada sociedad construye un imaginario y una cultura afectivo-amorosa. En cada territorio se ama de una manera distinta. En la India, por ejemplo, un 80% de los jóvenes aman al partenaire que les eligen sus familias, y ellos realmente consideran que eso es amor. Mientras, en Occidente tenemos todavía la visión del amor romántico –que privilegia los primeros momentos de la atracción erótica–, que ahora entre los millennial se ha convertido casi en un 'cálculo racional' con todas estas aplicaciones de citas.

Otro de los puntos clave de este día es reivindicar y difundir la labor de muchas mujeres escritoras que, quizá, no han sido lo suficientemente valoradas. ¿Nos recomendaría a alguna escritora murciana para celebrar esta jornada?

Hay tantas... En Murcia tenemos, por ejemplo, a sor Juana de la Encarnación, una monja agustina que, en uno de sus textos, cuenta cómo ella vivió la pasión del amor amoroso hacia Jesús. Es maravilloso.