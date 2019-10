Día de las Escritoras en la Región de Murcia por aquellas que no pudieron alzar su voz

El tema de reflexión elegido este año es el amor, "un territorio amplio, complejo y contradictorio, atravesado por luces y sombras".

La historia de las letras murcianas está plagada de autoras sepultadas en el tiempo; escritoras menospreciadas por su condición de mujer y desplazadas por editores y lectores ante un mundo –el de la literatura– que, como tantos otros, ha estado durante años, siglos, reservado exclusivamente a los hombres. Cualquier otra afirmación es discutible y, por desgracia –abrazados a aquello de 'mal de muchos, consuelo de tontos'–, la Región no es la excepción. Afortunadamente, the times they are a-changin, que decía Dylan, y hoy día, en mayor o menor medida –esto ya es cuestión de sensibilidades- la mujer ha conseguido derribar las suficientes barreras y prejuicios como para poder publicar y hacerlo firmando con su nombre y no el de su marido; como para poder hablar de temas trascendentales y no quedar reducida al ámbito de la cotidianidad, y como para abordar géneros 'tradicionalmente' «de tíos». Hoy, los tiempos han cambiado, pero queda mucho por hacer.

«Día a día constatamos que las escritoras seguimos siendo una parte insignificante en las programaciones culturales. En los suplementos creo que no llegaremos al 25% de las reseñas; y lo mismo ocurre en otros ámbitos, como en la música por ejemplo: se exige paridad, pero ¿qué festivales la alcanzan? ¿Y en la tele? En muchos programas las mujeres siguen siendo marginales...», apunta Lola López Mondéjar. En la misma línea se expresa Marisa López Soria, para quien «llevamos muchísimos años de retraso en igualdad de género», y por eso ahora «que somos visibles» es tiempo de reivindicar a la mujer escritora. Vega Cerezo, en cambio, prefiere hablar de «reparar»: para la autora murciana hay que «visibilizar» los trabajos que se están haciendo en la actualidad, aunque casi es más importante hacerlo «con todas aquellas escritoras que no han tenido la oportunidad de alzar la voz». Sea como sea, una vez más, las tres coinciden en que queda mucho por hacer.

De sobra conocidas en la Región, tanto Lola López Mondéjar como Marisa López Soria y Vega Cerezo son, claro, autoras: la primera, novelista y ensayista; la segunda, una referencia en literatura infantil y juvenil, y la tercera, principalmente poeta. En definitiva, tres creadoras de muy diferente perfil que este lunes se unirán –junto a otras y otros muchos– para celebrar la cuarta edición del Día de las Escritoras, promovido en toda España por la Asociación Clásicas y Modernas (CyM) y la Biblioteca Nacional (BNE). El objetivo es claro: «Difundir el legado cultural de las autoras hispanas e hispanoamericanas, recordar las dificultades a las que se enfrentaron y destacar el valor de sus obras».

Desde luego, no es mal plan en una Región que cuenta con escritoras como la cartagenera Carmen Conde, primera académica de número de la Real Academia Española, o la poeta unionense María Cegarra, responsable de una breve pero estimable obra narrativa; y sí, íntima amiga de Miguel Hernández... También con Josefina Soria, que cultivó el verso y la prosa –teatro incluido–, y con Emma Egea, a la que una rara enfermedad privó de una carrera todavía más reseñable. Mejor suerte –por vivir tiempos más sensibilizados con el feminismo como los actuales– han tenido María Teresa Cervantes, Cristina Morano, Aurora Saura y Charo Guarino, o dos gigantes como María Dueñas y Dionisia García; aunque podríamos apostar a que ninguna de ellas lo ha tenido 'fácil'...



Los actos

La iniciativa, a la que se suman numerosas instituciones nacionales, públicas y privadas, nació en 2016 y se celebra el lunes más próximo a la festividad de Teresa de Jesús. El acto principal –y que se llevará a cabo en diferentes espacios de todo el país a lo largo de la jornada– consiste en la lectura pública de fragmentos breves de textos escritos por autoras a cargo de personalidades de reconocido prestigio social y cultural, «con especial atención a creadoras en activo», como López Mondéjar, López Soria y Cerezo. La molinense, por ejemplo, confirmó el pasado martes a esta Redacción que se acercará a alguno de los centros adheridos al programa para poner voz a aquellas que no tuvieron siquiera la oportunidad de reivindicar reconocimiento, mientras que Marisa y Vega participarán en la lectura de la librería Libros Traperos de Murcia, donde estarán acompañadas por Begoña García Retegui, María Giménez, Lucía Hernández, Elisa Reche, Mª Ángeles Carnacea, Cristina Guirao, Antonio Campillo, Lola Jara, Juan Manuel Zaragoza y la periodista de LA OPINIÓN Ana García.

También se sumará a este Día de las Escritoras la Red Municipal de Bibliotecas de la capital del Segura, que ha organizado, de la mano de sus cuatro clubes de lectura fácil, un recital «compartido e inclusivo» de los fragmentos de obras de autoras españolas y americanas seleccionados por la BNE (de 10.00 a 14.00 horas). Por la tarde, la actividad se trasladará a la Biblioteca Regional, que acogerá, a partir de las siete y media, una mesa redonda sobre literatura escrita por mujeres que contará con la participación de la escritora María José Sevilla; la bibliotecaria Susana de Torres; la directora de la Sinfónica, Virginia Martínez; la librera Raquel Carrasco y la periodista Marta Ferrero. Aunque, de una manera o de otra, esta jornada de reivindicación alcanzará colegios –como el Herma de Murcia, entre otros– y bibliotecas –como la Mateo García de Totana– por toda la Región.

Además, este año, Clásicas y Modernas ha propuesto como tema una cuestión todavía inexplorada en las convocatorias anteriores: el amor, considerado desde la perspectiva de las mujeres. «Un territorio amplio, complejo y contradictorio, laberíntico, atravesado por luces y sombras, grandes pasiones, pero también desdichas», explica Clara Sanchis, actriz y música, comisaria de esta edición del Día de las Escritoras. Así, en su selección de textos para su lectura por toda España, la artista turolense ofrece «un recorrido en torno al significado que han dado las escritoras de todos los tiempos a este poderoso sentimiento que una óptica contemporánea de la creación literaria no podía dejar de revisar. ¿A qué llamamos amor? ¿Existe palabra más subjetiva, polisémica y sugerente? ¿Cuál es su relación con la libertad?», se pregunta.

Por último, conviene recordar que, como cada año, se celebrará en la Biblioteca Nacional la tradicional 'Editatona', una jornada de edición en Wikipedia para mejorar los contenidos sobre escritoras. Esta actividad, organizada junto a Wikimedia España, busca visibilizar el legado literario de autoras hispanas e hispanoamericanas a través de la edición, creación y mejora de artículos en la enciclopedia libre desde una perspectiva de género.