Olga Tokarczuk y Peter Handke, premios Nobel de Literatura 2018 y 2019

La escritora polaca Olga Tokarczuk ha sido galardonada este jueves 10 de octubre con el Premio Nobel de Literatura 2018, mientras que el autor austriaco Peter Handke ha hecho lo propio con el de 2019.



Según el fallo del jurado, Tokarczuk ha sido premiada por su "imaginación narrativa" y una "pasión enciclopédica" en su escritura, mientras que Handke ha desarrollado un trabajo "influyente" con "ingenio lingüístico" y ha explorado la periferia de la experiencia humana.



Por primera vez desde hace más de 40 años -la última vez fue en 1974 con el premio compartido por Harry Martinson y Eyvind Johnson- la Academia Sueca ha otorgado dos galardones. Esto se debe a que se incluye el de la edición de 2018, que finalmente no se entregó tras el escándalo sexual que supuso la renuncia de varios de sus miembros.



The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB