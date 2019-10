El Big Up! conecta los 'amplis' con tres 'shows' previos a sus rutas

El Big Up! conecta los 'amplis' con tres 'shows' previos a sus rutas israel sánchez

El Big Up! comenzó ayer con tres charlas en Aula de Cultura de la Fundación Caja del Mediterráneo enmarcadas en su programa 'Formación'. Sin embargo, la música no comenzará a sonar oficialmente –Rayden hizo el 'previo' este fin de semana– hasta esta noche, cuando la Sala Musik inaugure un nuevo microfestival –que tendrá lugar entre hoy y mañana– en el que los murcianos Noise Box, Clara Plath e Increíbles Full y los grupos nacionales Rayo, Unclose, Melifluo y Mujeres serán los protagonistas.

La entrada que incluye ambas jornadas tiene un precio de 14 euros más gastos en la página www.sonbuenos.com/bigup/ –no habrá en la sala–, y el objetivo de este encuentro es, según el propio festival, «dar visibilidad a grupos que fueron seleccionados en las antiguas ediciones del Big Up! Calle, ahora en un formato eléctrico, y que compartirán escenario con grupos nacionales, fomentando, además, un acercamiento a las salas de música en directo de la ciudad de Murcia». También se puede optar por la opción de un único día, por 9 más gastos o 12, si es en taquilla. Hoy el escenario será para Melifluo, Increíbles Ful y Unclose; mañana, para Noise Box, Clara Plath, Rayo y Mujeres.

No obstante, la noche del jueves no será exclusiva para ellos dentro del Big Up!, ya que el festival también tendrá representación en Garaje Beat Club de la mano de los locales WAW y Tremenda Jauría, un colectivo musical de Madrid que fusiona cumbia-punk, rap, reggaeton combativo y música electrónica. El concierto comenzará a las 22.00 horas y el precio es de 10 o 13 euros, dependiendo de si la entrada se compra anticipada o en taquilla.

Y la última sesión antes del Big Up! Calle tendrá lugar, de nuevo, en Garaje; esta vez, de la mano del cartagenero Rio Viré y El Niño de la Hipoteca, un cantautor barcelonés que, salido de YouTube, ha conseguido hacer una nada desdeñable carrera musical. En esta ocasión, el precio es de 15 o 18 euros, y la hora, de nuevo, las 22.00 horas.