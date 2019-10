Gaya y 'la paleta de los viejos pintores'

J. C. c.

Una mujer observa uno de los cuadros que Gaya dedicó a Velázquez. J. C. c.

Ramón Gaya fue un enamorado de la pintura; pero no solo de la pintura como el arte de pintar, sino también de la obra de otros artistas que, como él, se expresaron a través del óleo y un lienzo que pronto abandonaría su condición inmaculada. De ello dejó constancia en numerosos textos y ensayos –su habilidad con el pincel no le privó de una nada desdeñable prosa–, pero también con algunos de sus cuadros más reseñados; y mostrarlos al público para dar así a conocer ante sus paisanos esta faceta –de las más celebradas, y no es poco decir...– del recordado pintor murciano es el motor que ha empujado la organización de una exposición titulada La paleta de los viejos pintores y que se inaugura a última hora de esta tarde en el museo que lleva su nombre en la capital del Segura.

Quienes acudan al Gaya antes del 15 de enero del próximo año, podrá disfrutar de esta muestra, compuesta por 24 piezas –dos dibujos, dieciséis óleos y cinco gouaches– de distintas épocas en las que el artista «homenajea a los grandes maestros de la pintura», apuntan desde la pinacoteca de la céntrica Plaza de Santa Catalina; véase Murillo, Eduardo Rosales, el renacentista italiano Tiziano, el gran Rubens y, por último, uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro barroco universal, Diego Velázquez.

Según dijo el propio Gaya en una entrevista, esta práctica –habitual en el murciano– era un intento de comunicarse, a solas y amistosamente, desde la admiración, con los grandes creadores del pasado; una forma de «consultarles». «Quería señalar que hay que acordarse de ellos [de los 'maestros']; y no sólo hay que acordarse de ellos, sino que hay que contar con ellos», apuntaba el artista sobre una serie de obras que, según la doctora Miriam Moreno Aguirre –una de las grandes estudiosas de la producción pictórica del murciano–, son un buen ejemplo del «arte comprendido desde el artista», tal y como lo entendía Nietzsche: «El pintor es a la vez el que contempla y el que pinta».

Precisamente, Moreno Aguirre es una de las ponentes de un simposio dedicado al creador murciano que se celebrará la próxima semana en Madrid dentro de la programación del Bicentenario del Museo Nacional del Prado, fundado en 1819. Y es que la muestra que esta tarde se inaugura en Murcia es una exposición complementaria y paralela a este encuentro, que se ha llamado La modernidad de Ramón Gaya; no en vano, la muestra, La paleta de los viejos pintores, lleva por subtítulo Ramón Gaya y el Museo del Prado.



Mañana, flamenco

Además, por si fuera poco, este evento forma parte a su vez de los actos que la pinacoteca murciana ha organizado con motivo de su vigésimo noveno aniversario, que tendrá lugar este domingo. No obstante, como es habitual, los responsables del museo van a unir su cumpleaños con el del propio Gaya, que hubiera celebrado mañana 109 años; y, también una vez más, se conmemorará la efeméride con flamenco. La bailaora Samara Fernández, acompañada por el cantaor Raúl Micó y el guitarrista Antonio Muñoz, ofrecerán, en la Plaza de Santa Catalina, una pequeña actuación con la que atraer a los viandantes hasta la puerta del centro expositivo. El espectáculo tendrá lugar en torno a las ocho de la tarde, por lo que se trata de una oportunidad única para visitar la muestra y celebrar, con música y con los responsables del museo, el legado de uno de los más grandes artistas que ha dado la Región.