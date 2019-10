Un festival "algo salvaje" en Garaje Beat Club

El Satarra Festival es como la canción de los Troggs, Wild Thing, "algo salvaje", demencial, una fiesta con mucha actitud. Como si no hubiera sido suficiente con el espectáculo deplorable para los vecinos y la ruina económica que les supuso a ellos mismos el año pasado, los organizadores del bolo han decidido volver a las andadas y poner en marcha una tercera edición. Ya sabes, a la tercera va la vencida, o a la cuarta, o€, me parece que les importa un bledo, porque ellos son los primeros que lo disfrutan, y es que el cartel que han preparado es para disfrutarlo de un sorbo.

La de hoy en Garaje Beat Club será una noche de garage, punk y rock and roll de las que te marcan a fuego para siempre. Esta vez, además, con más punk y más garage internacional que nunca. La tercera edición de Satarra Festival está encabezada por los holandeses The Anomalys, trío primitivo de high energy rock and roll experto en demoliciones de locales, presentando en directo las canciones de Trooper, su último EP, publicado por el el prestigioso sello Slovenly Recordings, dentro de un gira bautizada como Checksound and Beber Tour 2019. Además, el dúo francés Magnetix ofrecerá su único concierto en España poniéndonos del revés con su directo salvaje y sin cuartel.

Por otro lado, también estarán dúo brasileño-danés The Courettes, con su cóctel de r'n'b sixties, sonido garage y guitarras fuzz; los franceses Sonic Angels, con un salvaje directo que contagia rabia, fiesta y desenfreno manteniendo vivo el espíritu garage-rock de los sesenta y los setenta, y los murcianos Nueva Generación, influenciados por el punk 77 inglés y el HC punk americano. Además, el Satarra cuenta con un puñado de deejays que pondrán el colofón a una jornada de desmadre que ha comenzado esta mañana con conciertos en la calle (Santa María de Gracia) de Jaume Bored, Nester Donuts y Branquias Johnson.

Los organizadores prometen rock and roll y resaca para todos. Y gentuza asegurada. De buena tinta sabemos que numeroso público espera con ansiedad el momento de volver a 'bailar' al ritmo desenfrenado de los conjuntos de rock and roll más ignominiosos que se pueda imaginar. Larga vida al Satarra.