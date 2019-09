RNE y la asociación granadina Entrelibros, Premios Nacionales de Fomento de la Lectura

Radio Nacional de España y la Asociación Entrelibros, de Granada, fueron galardonados ayer con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2019 que concede el Ministerio de Cultura y Deporte. El jurado concedió este reconocimiento a la emisora pública como medio de comunicación «por favorecer de manera inclusiva el acceso a la lectura mediante una amplia parrilla de programas». Por su parte, de Entrelibros destacaron su afán por «promover experiencias lectoras con las que transmiten emociones positivas que contribuyen a mejorar la vida de las personas en situaciones de vulnerabilidad».



Una alegría inesperada

Preguntada sobre qué supone para RNE recibir este reconocimiento, la directora de RNE, Paloma Zuriaga, señaló que el Premio Nacional al Fomento de la Lectura es «un gran premio», y aseguró que, aunque no tiene dotación económica, «en el mundo de la cultura es uno de los premios más valorados y más deseados por mucha gente». Lo curioso en este caso es que no se haya personalizado, sino que el reconocimiento abarca a toda la emisora: «Lo normal es que sea para un programa, pero claro, tenemos tantos... Tengo una lista delante de todo lo que hacemos de literatura que es brutal», aseguró Zuriaga, que reconoció que no se esperaban el galardón.

No osbtante, la periodista turolense quiso poner en valor que tres espacios de la emisora ya habían recibido este galardón en los últimos años ( El Ojo Crítico, La Estación Azul e Historias de Papel): «Hemos tenido ya como tres. Pero que sea para toda RNE es una alegría. Yo creo que es un reconocimiento al esfuerzo y a la apuesta que hace RNE por la cultura y por la literatura, por el mundo de las letras», subrayó Zuriaga, para quien «la lectura es una parte importante y primordial en la educación y en la formación del ser humano», una actividad a la que la emisora pública le da una «altísima importancia» en su programación.



Un asunto de estado

Por su parte, Juan Mata, uno de los fundadores de la Asociación Entrelibros, defendió al poco de conocer la noticia que su actividad «ofrece esperanza en las situaciones dramáticas de la vida». Y es que esta ONG, fundada en el año 2010, desarrolla sus proyectos en espacios como centros penitenciarios, casas de acogida de mujeres u hospitales. «Si tuviésemos que buscar un denominador común de lo que conseguimos es el del alivio y el bienestar. Por ejemplo, una mujer maltratada puede encontrar en la poesía un remanso de belleza», aseguró.

Mata, sin embargo, no escondió que una remuneración económica «habría venido bien», pero que, no obstante, entiende que este reconocimeinto «no es una cuestión menor». De hecho, confía tanto en la labor de la administración como de la propia sociedad para fomentar la lectura y subir los niveles lectores en España. «Ahora hay una conciencia social de estimular la lectura que es admirable y se está notando poco a poco en la cifra de lectores. Otra cosa distinta es si todo lo que se pone en marcha sería eficaz o no, además de que nos gustaría que se hiciese todavía más», señaló.