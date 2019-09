Feria del Libro de Murcia: Letras y más letras a orillas del Segura

Más de una veintena de actividades acompañarán a las 43 casetas de Alfonso X.

En Murcia, las primeras semanas del otoño son, la verdad, poco otoñales; quizá, más parecidas a las de su estación predecesora, el verano. Y, sin embargo, también llueven hojas en la capital del Segura; pero no las de los árboles, no, sino las de los libros. Y es que parece que Ayuntamiento y Comunidad se han puesto de acuerdo para casi juntar los dos eventos más potentes que se celebran a lo largo del año en la ciudad relacionados con la literatura, pues mientras todavía no se había llegado ni al ecuador de la segunda edición de la Semana Internacional de las Letras, 'ExLibris', de la Región, el Consistorio local junto con la Asociación Palin presentaba este miércoles la también segunda entrega –al menos desde su recuperación tras una década ausente– de la Feria del Libro de Murcia, que tendrá lugar del miércoles al domingo de la semana que viene.

Y si bien el año pasado Asensio Piqueras, presidente de Palin, reconocía en una entrevista con este diario los problemas de tiempo con los que contaron el pasado año para configurar el programa de este evento, este año –ya con un margen de maniobra considerablemente mayor–, la ambición es máxima; tanto que se espera que participen de su programación 55.000 personas, cerca de un 37% más que en su pasada edición. Para ello, claro está, se ha ampliado ostensiblemente el número de casetas –de cerca de una treintena a más de cuarenta–, y también el de autores que pasarán por la ciudad para firmas, presentaciones o participar en alguna de las diferentes mesas redondas previstas para estos días, ya que está previsto que sean más de medio millar los escritores –«procedentes algunos de distintos países europeos y de Latinoamérica», aunque los murcianos serán nuevamente mayoría– en nómina para esta segunda edición.

Así lo aseguró ayer, en una rueda de prensa celebrada en la Avenida Alfonso X 'El Sabio' –donde en breve comenzarán a instalarse los diferentes stands– el alcalde de Murcia, José Ballesta, que, acompañado por varios de sus concejales, compartió con Piqueras el peso de la presentación del programa, que según los cálculos de la organización «supondrá un impacto económico para la ciudad de 250.000 euros». El acto, por cierto, contó con un pequeño recital poético y musical a cargo de Charo Guarino y Acacia Rico Valero para ir abriendo boca, ya que, de hecho, uno de los actos más destacados del calendario de la Feria del Libro 2019 tendrá lugar el sábado 5 de octubre con la música como principal protagonista: será un concierto abierto en la Plaza del Romea a cargo de los pianistas Acacia Rico Valero, Lidia Haro, Saúl Martínez, Ángel López, José Ángel Sierra y el percusionista Julián Cantos; o lo que es lo mismo, cinco pianos de cola sonando al unísono en una velada mágica.



Cinco días de música y literatura

La Feria contará con un total de 43 casetas, 38 expositores procedentes de toda España, casi una treintena de actos culturales y más de veinte presentaciones de libros, así como con eventos musicales, y como novedad, la mayoría de los eventos contarán con intérpretes de lenguaje de signos. De hecho, este año la ONCE contará con un stand en el 'Tontódromo' que albergará libros, cuentos con texturas, mapas, láminas, juegos y un ordenador con adaptaciones y diferentes formas de lectura. En este sentido, el jueves 3 de octubre, a las once de la mañana, se celebrará la mesa redonda 'Otros modos de leer' en el Museo Arqueológico, cuyo tema central será el acceso de las personas ciegas a la información y contará con un experto en material para ciegos y deficientes visuales y una especialista en braille.

Así, tanto la de la ONCE como el resto de casetas abrirán al público el 2 de octubre, a las diez y media de la mañana, en el paseo Alfonso X, pero no será hasta las seis de la tarde cuando se celebre el pregón oficial, de la mano del trovero blanqueño Emilio Soler Poveda, conocido como 'El Corcho'. Ese mismo día también tendrá lugar una mesa redonda sobre el estado actual del cine en la Región: será a las siete y media, en la Filmoteca Paco Rabal, con el realizador Alfonso Albacete –que también será protagonista a las diez con la proyección de su película Sobreviviré– y el actor Enrique Martínez como principales atractivos. También participarán los directores Joaquín Gómez y Juan Albarracín, y moderará Cristóbal Terrer, que al día siguiente, a las siete en el Museo Arqueológico, presentará su libro Seriemaniac. Ese mismo jueves, 3 de octubre, a las once, se celebrará la mesa redonda 'Del romanticismo al erotismo', también en el MAM, en la que la escritora Ana Ballabriga analizará, con la colaboración de Noelia Amarillo, Noe Casado, María Jesús Marín, Rafael Hortal, David Zaplana y el propio Asensio Piqueras, el paso de la novela romántica y juvenil al erotismo adulto.

El viernes la programación se multiplicará con hasta cinco eventos de distinta naturaleza: una conferencia y recital de Quique Garcés sobre la figura del poeta archenero Vicente Medina (Facultad de Derecho, 12.00 horas); una mesa redonda sobre literatura romántica y juvenil con tres de las autoras más punteras en este género, Cristina Selva, Laura Blasco y Judith Romero (MAM, 16.30 horas); una retrospectiva sobre la historia de las revistas literarias en España a cargo de Juan Bravo Castillo y José Manuel Martínez Cano (Facultad de Derecho, 17.00 horas); la presentación de la novela Almas de barro, de Francisco José Ortín Montero (Las Claras, 19.00 horas), y el concierto Música y letras, en homenaje a los artistas locales, con Berni Castaño, Blanca Cremades, Juanse Ortín y el Dúo Vera (MAM, 20.30 horas).

El sábado, las presentaciones dominarán la agenda: por un lado, Childrenbooksmurcia presentará Un lobo no tan genial, Un cuento avalado por la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional que incluye una guía para padres y maestros y que también estará disponible en braille (MAM, 18.00 horas), y el álbum infantil ilustrado Gota a gota, de Laura Richichi (MAM, 19.00 horas); y, por otro, Manuel Piqueras y Vicente Medina Tomás harán lo propio con Iluminaciones en el desierto y Jesús Jareño, sus últimos trabajos, en el Arqueológico a las once y a las doce y media de la mañana, respectivamente. También habrá una mesa redonda sobre los certámenes literarios con Antonio Parra y Francisco Marín (Cartagena), Santiago Álvarez (Valencia), Xavier Borrell (Cubelles) y Charo González (Barcelona), a las siete en el MAM, y, durante toda la mañana, talleres para el fomento de la lectura entre los niños en el mismo paseo de Alfonso X.

Por último, el domingo, a las seis y media en el Arqueológico, habrá una nueva mesa redonda, esta sobre marketing y promoción editorial, con María José de Miguel (agente literario), María Arribas (blogger y community manager), Ana Ballabriga (autora independiente) y Asun Martín (editora), y a las nueve tendrá lugar junto a las casetas el acto de clausura. Eso sí, hasta el 31 de octubre podrá visitarse en el Laboratorio Artístico del Carmen (LAC) una exposición colectiva titulada Diálogos impresos, con obras de Nicolás de Maya, Kraser, Sáenz de Elorrieta y José María Falgas, entre otros.

Por último, y a expensas de que se concreten los horarios de las firmas en Alfonso X –ya se pueden consultar algunos en www.ferialibromurcia.com–, conviene señalar que, por primera vez, la Feria contará con cinco puntos de lectura, que se distribuirán a lo largo del paseo (dos butacas, un sofá, una cama, un baño y un banco), invitando a los viandantes a leer.



'El dolor de los demás' , Libro Murciano del Año

Además de para revelar los detalles de esta nueva edición de la Feria del Libro, la rueda de prensa celebrada ayer en Alfonso X sirvió también para desvelar el ganador del Premio Libro Murciano del Año 2018, que recayó sobre la aclamada novela El dolor de los demás, de Miguel Ángel Hernández. Su autor recogerá este galardón de la Fundación Amigos de la Lectura de Murcia el miércoles (19.00 horas) en el Paraninfo de la Universidad de Murcia.