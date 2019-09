"Un mundo mejor solo se consigue a base de cultura"

La veterana y multipremiada escritora catalana Rosa Regàs aseguró ayer en en el Real Casino de Murcia que «la verdadera cultura no es como nos la han querido hacer ver» ni se basa en «hacerse una foto y dar un saludo», sino «en un ámbito en el que todos tienen voz», desde los artistas y creadores hasta su público.

La autora hizo esta reflexión durante la rueda de prensa de la segunda Semana Internacional de las Letras, 'ExLibris', que definió como un «conglomerado de personas» que dan forma a esa «verdadera cultura» que no solo integran los autores «más famosos» ni los que están comenzando su trayectoria, sino también «los que hacen el mismo trabajo que los creadores, el público». Y es que, según Regàs, «un libro que no se lee no tiene sentido», porque tanto lector como escritor deben aportar a la obra sus capacidades creativas.

La ganadora del Planeta en 2001 o el Nadal en 1994 destacó además que «para que un país vaya adelante no solo necesita que los políticos sean honestos, sino también que nosotros sigamos creando», porque es a través de la cultura y el arte como los ciudadanos pueden estar «más protegidos y defendidos». Y sentenció: «Un mundo mejor solo se consigue cargándolo de cultura».

En ese sentido, la catalana defendió que no hay unas artes «superiores» a otras, sino que todas deben ser complementarias y descubrirse las unas a las otras, una faceta que ha cuidado mucho esta edición de 'ExLibris' al invitar no solo a escritores, sino también a músicos como la murciana Carmesí y a ilustradores como Salva Espín o María Hesse, que este martes protagonizaron sendos coloquios en la 'FanZone' del evento, en el patio de Las Claras.



'Otras artes'

Y es que, como ocurriera el lunes y como está previsto que suceda mañana –y, en general, durante toda la semana–, el programa de actos de la Semana de las Letras para este martes estuvo cargado de charlas como la que protagonizó la propia Hesse, que conversó con la también ilustradora Esther Pérez Cuadrado sobre el papel de las mujeres en este sector, y deseo poder pronto ser invitada a este tipo de jornadas para hablar «de la ilustración a secas», sin etiquetas, lo que significaría, según la artista, que se habría logrado la igualdad efectiva en este campo.

Inmediatamente después, fue Salva Espín desplegó su particular simpatía en la 'FanZone' de 'ExLibris', en una charla con el realizador audiovisual Andrés Guevara que sirvió para repasar la trayectoria del dibujante en la prestigiosa editorial norteamericana Marvel, al cargo de personajes tan importantes dentro de 'La casa de las ideas' como Lobezno o su inseparable Deadpool.

Y si el lunes fueron Andrés Suárez y Pepe Jara los encargados de poner música a esta II Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia, ayer fue el turno de la cantautora murciana Carmesí. Además, el capítulo de 'otras artes' se completó con la representación teatral de Aquí no paga nadie, de Darío Fo, en la Escuela de Arte Dramático, y la proyección de la película Zorba, el griego, de Michael Cacoyannise, en la Filmoteca Regional Paco Rabal de Murcia.



Los escritores, mayoría

En cualquier caso, los escritores son los verdaderos protagonistas de este ciclo de conferencias y charlas, y no solo por motivo de su nombre –que en el caso de Regàs sería más que suficiente–, sino por su actividad reciente. Así, la catalana no vino de vacío, ya que aprovechó su visita para presentar en el hemiciclo de Letras del campus de La Merced el tercer volumen de sus memorias, Amigos para siempre (2016).

Lo mismo hicieron la joven María Reig con Papel y tinta (2019) –en un coloquio con Miriam Guardiola, exconsejera de Cultura y diputada regional– y Lara Moreno –en conversación con el también escritor Miguel Ángel Hernández– con Piel de lobo (2016). Aquello, no obstante, fue por la tarde en el Museo Arqueológico, pero antes, ambas coincidieron con Regàs durante la rueda de prensa de la mañana, donde ésta última agradeció compartir comparecencia con quien la «introdujo» en la lectura «cuando aún era una niña».

También es la autora catalana una referente para el escritor gaditano David B. Gil, que presentó en el MAM, de la mano del escritor murciano Paco Rabadán Aroca, su tercera novela, Ocho millones de dioses (2019), y que reconoció ante la prensa que acudió a esta cita pensando en poder «aportar visibilidad» a un evento con poca trayectoria –al contar solo con dos ediciones–, y que se había encontrado con un festival literario «ya consolidado y cargado de grandes figuras de las letras».

Para Regàs, en cambio, «nacer y morir con un mismo referente sería muy pesado», por lo que aseguró que éstos han ido cambiando a lo largo de su vida y ahora su texto de cabecera es la novela El orden del día (2017), del francés Éric Vuillard, ganador del premio Goncourt en Francia. Pero lo que la «llena» del panorama literario actual es la «gran variedad» de estilos, géneros y escritores que han sabido «ir un paso más allá» y aportar su propia visión de las letras en lugar de ceñirse a las modas de cada momento, señaló.