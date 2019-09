El Festival de Molina regresa con una versión ecologista y titeresca de 'Las habichuelas mágicas'

Hoy has ido al cuarto de baño y del grifo de la ducha no caía ni una sola gota. Tu madre te ha explicado que se había roto una tubería en la calle y que los servicios del ayuntamiento estaban arreglándola, que muy pronto todo volvería a la normalidad. Pero, por un momento, te has imaginado un mundo sin agua y te ha dado mucha sed. Bueno, no pongas esa cara; siéntate y escucha atentamente: esta tarde, Teatro Los Clavales te va a contar un cuento.

Y es que hoy regresa el Festival Internacional de Teatro de Molina de Segura, que tras un par de días recuperándose del fin de semana retoma con fuerza su programación en la última semana de esta quincuagésima edición del ciclo. Claro, ante semejante evento –no todos los años celebra uno medio siglo–, la citada compañía, una de las más internacionales de nuestra Región, no podía causar baja; y eso que la semana pasada se encontraban en el Festival Internacional de Teatro de Títeres 'Baltic Puppetwhirl' de Rusia –junto a otros dieciséis sociedades de siete países distintos– presentando Siete cabritillos...

En esta ocasión, su escenario será la Plaza de la Molinera –a partir de las siete y media de la tarde–, y la obra, Las habichuelas mágicas, la historia de un niño llamado Carolino que, como tú, también se dio cuenta de la importancia del agua en el mundo. «Los niños deben empezar a familiarizarse con la idea de la escasez de agua y el cambio climático. El mal uso de los recursos naturales por parte del ser humano está destruyendo el equilibrio ecológico... Debemos partir del ahorro de estos recursos y plantear soluciones reales, pero también debemos procurar crear una conciencia de conservación. En este sentido, nosotros estamos tratando aquí conceptos bastante complejos a los que el niño debe acercarse de una forma divertida, a modo de juego, para que sin darse apenas cuenta comprenda y asimile la nueva situación», explican desde la compañía, fundada en 1993 por Paca García y Aniceto Roca.

Así, el objetivo de Los Claveles es «acercar un poco al niño al mundo de los mayores a través de un cuento clásico», en este caso, el de Jack y las habichuelas mágicas. Con Paca y Aniceto como actores manipuladores y, a su vez, guionista y director, respectivamente, los más pequeños de Molina podrán disfrutar y aprender con Carolino, un chico que vive en un lugar en el que hace mucho tiempo que no llueve y en el que la tierra está tan reseca que es imposible plantar nada. Además, el público se encontrará al joven en un día especialmente complicado para él, ya que se ve obligado a vender a su vaca Kefira para conseguir algo de dinero para comer. No obstante, Malacachá, su compradora, que quiere ayudarle, y además de asegurle que cuidará muy bien de su amiga, le paga con una 'moneda muy especial': unas habichuelas mágicas con las que sus deseos se harán realidad. Y como en el cuento original, el protagonista logrará subir hasta el cielo, donde se encontrará con un tesoro y su guardián, el ogro Comenubes, al que tendrá que enfrentarse para poder volver a casa.