Tierra, cantera y tradición desde lo más jondo en Alhama de Murcia

El flamenco es pasión. Hay quien dice, de hecho, que es el arte más pasional que existe; que solo puede salir de lo más hondo, de las entrañas. Y esto, claro, lo incluye todo: el baile, el cante, el toque... Pero también el alma, un compromiso férreo en defensa de unos valores y una cultura, y por ahí es por donde hay que buscar a Gabriel Maldonado y a su socio José Miguel Cerezo, organizadores de la Semana Flamenca de Alhama, que hoy alcanza su cuarta edición en constante crecimiento.

Solo hace falta escucharles: «Hay que hacer pedagogía, llevar el flamenco a los coles, a los centros de mayores, a centros de personas con adicciones para contribuir a su rehabilitación..., y que todos ellos sientan el pellizco a través de actividades adaptadas a sus necesidades o intereses, y así lo hacemos», explica Maldonado, crítico y director de la revista Al aire y a compás, que celebra en declaraciones para LA OPINIÓN la evolución «muy positiva» que ha tenido la Semana Flamenca de Alhama desde su primera edición: «Su repercusión, tanto en público como en medios de comunicación, va siendo cada vez mayor. Viene gente de toda la Región y los alhameños cada vez se sienten más identificados con su semana y eso nos congratula porque quiere decir que el trabajo se está haciendo bien y estamos ofreciendo contenidos de calidad».

En este sentido, la cara más visible de esta presente edición es la barcelonesa Mayte Martín, Lámpara Minera en 1987 en el Festival del Cante de las Minas de La Unión y una de las cantaoras de mayor prestigio en la actualidad. «Nuestra intención es traer siempre a una gran voz del panorama flamenco, alguien reconocido que enganche a la gente y haga que nuestro nombre suene en toda la Región de Murcia. Encarnación Fernández o Rocío Márquez lo fueron en ediciones anteriores, y este año le toca a la gran Mayte Martín. Para nosotros es un sueño tener a artistas de esta talla en Alhama, y espero que el esfuerzo se sepa valorar...», apunta Maldonado, que recuerda que la barcelonesa actuará junto al guitarrista Alejandro Hurtado, ganador del Bordón Minero 2017. Será el viernes en el Teatro Velasco (21.00 horas), en una velada titulada Memento con invitación a retirar en Museo Los Baños. Después, a las once y media, habrá 'Trasnoche flamenco' en la Plaza de Abastos a cargo del murciano David Andreu 'El Morao'.

Pero la Semana Flamenca tendrá actividades cada día hasta el próximo domingo, comenzando hoy mismo con el espectáculo De Alhama€ Jóvenes y Flamencas, en el que, de la mano de Anabel Delgado, Rosario Tudela, Irene Pagán, Irene López, Isabel Gómez, Natalia Cava y María Carrasco, el bailaor y coreógrafo gaditano intentará –según sus propias palabras– «situar la cultura y la historia del pueblo a través del baile». «En este espectáculo, para el que ya no quedan entradas –advierte Maldonado–, se van a ofrecer palos tradicionales interpretados por chicas del pueblo y en cuyas letras se hacen guiños a nuestra historia; guiños que seguro calarán entre los alhameños. Una oda a la tierra», explica el codirector del festival, para quien sería impensable no dar cabida en su programación al talento local: «Consideramos fundamental que la localidad y su juventud esté presente en su semana flamenca. No puede ser de otra forma. En Alhama existen diversas academias de baile que históricamente han ofrecido y siguen ofreciendo formación de calidad –señala–, pero creo que con el nacimiento de este proyecto el gusto y el interés por el flamenco se ha revitalizado... Y que Juan Ogalla viva entre nosotros y nos apoye ha sido un plus y un lujo», sentencia el crítico de cara a un cita que, también en el Teatro Velasco (21.00 horas), contará con Rocío Martínez al cante y Antonio Muñoz a la guitarra.

Mañana el protagonista será el creativo y profesor universitario Onésimo Hernández. Habitual en los círculos flamencos de la Región –recibió en 2017 el galardón 'Pencho Cros' del Cante por su labor en la difusión del flamenco a través de sus documentales–, presentará en el Museo Los Baños, a partir de las 21.00 horas, una muestra de fotografía que ha titulado Tientos tantos; velada de entrada libre que contará además con el cantaor cartagenero Bastián Contreras para amenizar la inauguración.

La Semana volverá al Teatro Velasco el miércoles por la noche (21.00 horas) con un concierto que han decidido llamar Flamenco para todos, y en el que, de nuevo con invitación a retirar en el Museo Los Baños, los aficionados podrán disfrutar del arte de Paquito Sánchez (cantaor), Faustino Fernández (guitarra), Daniel López (percusión) y Lorena Jiménez (baile). Todos músicos venidos de diferentes puntos de la Región que vienen a demostrar, una vez más, el compromiso del festival con la tierra que lo acoge.

Sin embargo, una de las noches más atractivas del programa será, sin duda, la del jueves: Flamenco en los balcones (candela en el zaguán). «Creo que va a ser una noche muy especial ya que en ella unimos teatro y flamenco. Dos actores de la compañía Teatro SinFin de Alhama irán conversando con sus dimes y diretes, pero sobre todo hablarán de flamenco mientras pasean por las calles del pueblo, deteniéndose en edificios históricos en los que jóvenes flamencos de la Región ofrecerán pinceladas de cante. El fin de fiesta lo realizaremos en el atrio de la Iglesia de San Lázaro con todos los artistas sobre el escenario», señala Maldonado. El comienzo del recorrito tendrá lugar en el Centro Cultural V Centenario a las 21.00 horas, y la nómina de artistas la conforman: Antonio González, 'El Faraón' (cante), y Rodrigo Félix (guitarra), que actuarán en el cruce de la Rambla Don Diego con la Avenida de Sierra Espuña (antigua casa de Constantino López); Laura Morellá (cante) y Mercedes Luján (guitarra), en la puerta de Ayuntamiento; y Sandra Cañailla (cante) y Antonio Utreras (guitarra), en el balcón de Roque Martínez (frente a la iglesia de San Lázaro).

Por último, el sábado el baile volverá a tomar las tablas del Velasco por orden de una de las grandes promesas del flamenco, Claudia 'La Debla'. «Que una chica de catorce años como ella participe en la Semana Flamenca es abrirla a otros públicos», asegura Maldonado, muy satisfecho con la programación de un espectáculo como éste en el que el cantaor Manuel Heredia y el guitarrista Antonio de la Luz acompañarán a la niña prodigio, que ya ha trabajado con artistas como Curro Albaicín y Estrella Morente. Además, la jovencísima flamenca estará por la tarde ofreciendo una sesión para los más jóvenes del municipio, en una actividad que ilustra la política de cantera del festival: «Esa es otra seña de identidad de la Semana Flamenca de Alhama, sí –afirma Maldonado–: juventud y futuro. La supervivencia de este y cualquier evento flamenco necesita atraer a gente joven para su perpetuación. Queremos crear afición y generar cantera de futuros consumidores de este arte».

Así que, ¿tendremos quinta edición? «Esperemos que sí. La alcaldesa y la concejala de Cultura, Mariola Guevara y Mª José López, confían en el proyecto y quieren que siga creciendo y forme parte de la oferta cultural de Alhama. Ojalá se consolide y, por encima de siglas políticas y nombres, el flamenco se quede en Alhama para siempre. Para la próxima edición ya tenemos mil artistas en la cabeza y otras tantas actividades pensadas, así que en cuanto acabe la cuarta vamos a por la siguiente. Es un reto y una responsabilidad que nos encanta. Invitados quedáis, a esta y a las que vengan...», concluye Maldonado.