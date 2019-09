El regreso del violinista garajero

El explosivo violinista libanés de origen armenio Ara Malikian vuelve a tierras murcianas –deberían hacerlo ya hijo adoptivo– tras haber tenido que posponer algunas citas musicales. Regresa totalmente recuperado, tras un accidente sufrido a principios de verano al bajar las escaleras de un avión, lo que le impidió terminar su gira sudamericana y le obligó a cancelar varios conciertos.

Por fortuna para el público de la Región, su cita con la capital del Segura no se ha visto alterada y durante más de dos horas dará esta noche sobradas pruebas de su recuperación, sin parar de tocar con maestría, bailar, disfrutar sobre el escenario y convertir a quienes acudan al Cuartel de Artillería en parte importante del espectáculo.

Además, en esta ocasión Malikian no viene con su entrañable, aunque de sobra conocido espectáculo La increíble historia de Violín, sino dentro del Royal Garage World Tour, con el que se encuentra presentando su último trabajo, el que da título a la gira. Se trata de un doble álbum donde el músico recorre los 'garajes' de las grandes ciudades que le han dejado impronta a lo largo de su carrera.

«En el mundo entero las bandas más modernas ensayaban en garajes, sacaban de ahí sus sonidos y creaban un estilo que cambiaría la historia de la música, y yo no me quería quedar sin formar parte de esa movida», recuerda el instrumentista, que ha contado con la colaboración de artistas de latitudes diversas como el italiano Franco Battiatto, que canta su célebre Voglio Vederti Danzare, o Kase.O, que rapea en El todo. También destacan las aportaciones de Soleá Morente (Pa ti), Bunbury (El extranjero), Pablo Milanés (Los días de gloria) o Andrés Calamaro (Nostalgias). Y no faltan composiciones propias como The Rough Dog, con el cantante de System of a Down, Serj Tankian.

Ara Malikian ha actuado en las más importantes salas de conciertos del mundo, en más de cuarenta países de los cinco continentes. Durante su carrera artística ha demostrado una inagotable inquietud musical y humana, que lo han llevado a profundizar en sus propias raíces armenias y a asimilar la música de otras culturas del Medio Oriente (árabe y judía), Centro Europa (gitana y kletzmer), Argentina (tango) y España (flamenco), todo ello dentro de un lenguaje muy personal, con el virtuosismo y la expresividad de la gran tradición clásica europea. Además, ha demostrado siempre un especial interés por acercar la música a todos los públicos, tanto clásica como no clásica. Y es que la música clásica puede ser divertida, no tiene edad ni es exclusiva de grandes teatros.