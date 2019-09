The New Raemon: "Me preocupan las personas que no han aprendido a cuestionarse nada, los necios"

Girando todavía con Una canción de cuna entre tempestades (2018), el músico catalán acaba de lanzar una recopilación de caras B que ha titulado El miedo que nos ronda (2019). Con ambos trabajos (complementarios) en la cartera, regresa esta noche a Murcia para intentar seguir emocionando a su público.

Tras su mano a mano con McEnroe, Ramón Rodríguez (cantante, compositor y alter ego de The New Raemon) retomó su rumbo discográfico el año pasado con Una canción de cuna entre tempestades (Sony BMG, 18), una obra con elaboradas texturas eléctricas y tendencia introspectiva en el que buena parte de los temas tienen un cierto regusto a The Cure. Y ahora –hace apenas una semana–, el catalán ha aprovechado para sacar El miedo que nos ronda, un disco complementario al anterior, con diez caras B y ensayos de su última gira. Por otro lado, Madee, la formación catalana que él mismo lidera, anunció allá por el mes de marzo que después de verano tendría nuevo material a la vista, aunque todavía no hay ningún detalle al respecto. Y así, pleno de actividad, Ramón Rodríguez, que actúa mañana nuevamente en Murcia como The New Raemon –acompañado por Invisible Harvey, el proyecto de Dimas Rodríguez–, responde a nuestro cuestionario.



La temática del disco salió de las conversaciones con su hijo pequeño. ¿Qué trata de encontrar en Una canción de cuna entre tempestades ?

Siempre intento encontrar la belleza en los discos; es la base de mi trabajo, así lo entiendo, y es lo que me llevo a cambio del tiempo y la dedicación que implica escribir canciones.

¿Le preocupa la incomunicación en una sociedad saturada de información?

Me preocupan las personas que no han aprendido a cuestionar nada, los necios.

El primer single se titula Wittgenstein . ¿Qué le interesaba del autor del Tractatus logico-philosophicus ?

Me interesa su visión del lenguaje. Esa canción habla de los paseos que doy con mi hijo. Cuando la escribí, él apenas sabía hablar, pero se comunicaba conmigo con gestos, miradas; una forma de comunicación muy sencilla y directa. Eso me llevó a pensar en Ludwig Wittgenstein y su visión de la naturaleza del lenguaje, y a su vez a entender que el niño se comunicaba mejor que los adultos.

No es su disco más alegre... ¿Cuál es su visión de la sociedad moderna?

¿Qué es un disco 'alegre'? Todo ese tipo de álbumes me parecen tramposos, todo mentira...

¿Se mueve en el optimismo antropológico o ha caído en el pesimismo?

Hago lo que puedo y vivo lo mejor que puedo. Sí pienso en que las cosas podrían ir mejor, pero la condenada ley del hombre no está hecha para que eso sea posible.

¿Qué le parece la constante exhibición del triunfo a la que asistimos en laz redes sociales?

Me provoca risa. Si triunfar es eso, que no cuenten conmigo.

Su disco no es de pop ligero: hay texturas densas y oscuridad. ¿Tiene la sensación de que el mundo del rock ya no es de este tiempo?

No es algo que suela plantearme, no me preocupa en absoluto.

¿Artísticamente, está en tierra de nadie? ¿Ni indie, ni mainstream ?

Sentirse alguna de esas dos cosas es ridículo. Cada uno hace lo que sabe hacer o le apetece; así lo entiendo yo. No me interesa nada etiquetar las cosas...

Una canción de cuna entre tempestades es el disco que inicia su etapa de alianza con una multinacional. ¿Ha cambiado en algo su vida?

Mi vida sigue siendo la misma, por suerte.

Es también el disco más poético de The New Raemon. ¿En qué medida ha podido influir su colaboración con Ricardo Lezón (McEnroe)? ¿Qué ha descubierto durante el tiempo que pasaron juntos?

Ricardo es poesía; es imposible no aprender a su lado. He descubierto que haremos otro disco juntos.

¿Se puede decir que estamos ante una de sus obras más emocionantes?¿Qué cree?

Sí a ti te lo parece es que posiblemente lo sea. Siempre intento emocionarme cuando escribo e interpreto mis canciones. La idea es que los demás también puedan hacerlo. A mí me gusta el disco. De hecho, el día que escriba algo que no me emocione no pienso publicarlo.

Desde el punto de vista instrumental, parece más cuidado, como si hubiera contado con más medios. Suena mucho a banda...

Tengo otros así: Libre asociación y Tinieblas, por fin se pensaron también para tocarlos con más gente.

Desde la propia portada, el disco desprende un tono crepuscular, algo de recapitulación, una nueva mirada. ¿Cómo lo ve usted?

La portada es preciosa. Arnau Pi y Noemí Elías hicieron un gran trabajo.

¿Cómo ha sido el proceso compositivo de las canciones? ¿Sigue partiendo de la improvisación, del inconsciente?

Sí, desde 2011 trabajo así. Es mucho más divertido, nunca sabes por dónde irá la canción o la letra.

¿Qué discos y qué referentes tenía de cabecera durante el proceso de creación de Una canción de cuna entre tempestades ?

Randy Newman y Glenn Campbell. Eso es lo que escuché mientras lo escribía.

Estrenó un nuevo single titulado Gato de Troya . ¿A dónde va destinado?

Es un encargo de Zahara; la letra, la canción, todo.

Madee anunció allá por el mes de marzo que después de verano habría nuevo material. ¿Está previsto un regreso en directo, alguna celebración?

El mes que viene sale una edición especial de nuestro tercer disco, que es el mejor. Incluye todas las maquetas y un par de versiones que grabamos en 2005.

Ya está en plataformas El miedo que nos ronda . ¿Es un complemento al disco?

Exacto, es una forma de recopilar material relacionado con el mismo que pueda parecer interesante.

¿Qué le merece la pena de seguir haciendo música?

Inventar los proyectos desde cero; eso es lo que más me llena de esta historia.

