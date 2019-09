Ángel Calvo, Vuela Mamut y Arde Bogotá, protagonistas del 'Big Up! Calle'

Ángel Calvo y Los Trenes de Larga Distinacia, Arde Bogotá y Vuela Mamut por la parte regional; la valenciana María de Juan, la zaragozana Eva McBeal y los austriacos Doktor Franz, desde más allá de nuestras fronteras autonómicas. Esta es la convocatoria final del 'Big Up! Calle', la muestra de talento musical emergente que el festival programa en forma de 'rutas acústicas' por rincones estratégicos de la ciudad y que este año -en concreto, el 12 de octubre- celebran su séptima edición.

Así lo ha anunciado esta mañana la organización del Big Up!, que durante varios días estuvo recogiendo el veredicto de su jurado, que tuvo que enfrentarse a varias decenas de grupos interesados en formar parte de esta edición. Finalmente, serán los seis señalados anteriormente más los también murcianos Mala Cotton, que protagonizarán un showcase por el 25 aniversario de Mondosonoro, quienes tengan la oportunidad de demostrar su valía ante el público que se acerque a sus conciertos y un grupo de invitados nacionales, procedentes de sellos discográficos, promotores, festivales, editoras y medios especializados del país, que asistirán con el objetivo de descubrir en persona talentos y proyectos que puedan ser de su interés.

Ángel Calvo y Los Trenes de Larga Distancia (Murcia)

Tras la carrera en solitario de Ángel, nace Ángel Calvo y Los Trenes De Larga Distancia. Juntos nos traen Murcia del Carmen, un debut que mantiene la elocuencia, honestidad y mordacidad en las letras de este cantautor junto a una banda con mucha imaginación que se mueve a medio camino entre el folk-pop de influencias anglosajonas y la energía de los grandes compositores del rock alternativo de este siglo.

Vuela Mamut (Murcia)

Vuela Mamut es una banda de rock que se forma a mediados de 2018 en Murcia con músicos curtidos en diferentes grupos de larga trayectoria. Pocos meses después graban una maqueta con tres temas, que publicaron a través de distintas plataformas digitales. Su música ha ido evolucionando desde un sonido más pop hacia un rock algo más oscuro y personal, manteniendo en todo momento sus estribillos pegadizos y su esencia guitarrera. El próximo mes de noviembre entran a los estudios MIA de Murcia para grabar con Antonio Illán lo que será su primer EP y dejar constancia de su evolución sonora.

Arde Bogotá (Cartagena)

Arde Bogotá es una banda de rock a la que se le puede poner un segundo nombre: indie, contemporáneo, funk, pop..., y un largo etcétera de influencias. Compuesta por cuatro chicos de Cartagena a finales de 2017, Arde Bogotá es un proyecto serio que armó un primer set de canciones que enseñar al mundo, que mostró en concursos y conciertos su valía, que llenó la Sala Athenas Club en su ciudad natal, que trabajó con Lalo Gómez-Vizcaíno como productor, y que finalmente lanzó al mundo su primer single: Antiaéreo.

María de Juan (Granada)

María de Juan es valenciana y reside actualmente en Granada. Acaba de grabar su primer disco, 24/7, en los estudios El Lado Izquierdo de Madrid, producido y mezclado por Manuel Cabezalí. María estudió bachillerato musical en Londres y se especializa, en voz, en la Rockschool Academy, heredando la más pura tradición musical del soul. Recién terminados sus estudios, fue seleccionada por Brighter Sound para participar en 'The Best Young Talents' del Reino Unido y trabajar con la banda Everything Everything en la creación y grabación de Chaos to order en los estudios Blueprint de Manchester. De formación bilingüe, María compone todas las letras de sus canciones junto con la música.

Eva McBeal (Madrid)

Eva McBel es una joven artista de Zaragoza. En septiembre del año 2018 decide continuar su carrera musical en Madrid, donde su música ha sido recibida con gran apoyo. Su single The clock está disponible en las plataformas digitales como antesala del EP que en 2019 verá la luz.

Doktor Frank (Austria)

Doktor Franz es una banda de rock alternativo afincada en el oeste de Austria (Dornbirn, Vorarlberg). En diciembre de 2018 presentaron su primer trabajo discográfico (EP, Doktor Franz), grabación que fue seleccionada como álbum de la semana en el Kulturmagazin de la ORF-V. Aunque los tres músicos se nutren a nivel individual de distintos estilos musicales, en Doktor Franz destaca la influencia por el rock de los años sesenta y setenta. Ofrecen una mezcla de rock-indie, vintage, el gusto por los riffs de guitarra, ritmos bailables y ambientes psicodélicos. Una mezcla orgánica para unas canciones propias cantadas en español e inglés.