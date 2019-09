El Big Up! tomará la Sala Musik con un nuevo microfestival

El objetivo es dar visibilidad a grupos que fueron seleccionados en las antiguas ediciones del Big Up! Calle.

Se acerca una nueva edición del Big Up! y, como cada año, presentará sustanciosas novedades y una agenda de conciertos cada vez más ambiciosa. Y es que, hace mucho que este evento es mucho más que sus tradicionales rutas de bandas emergetes por la ciudad de Murcia. Como los más fieles a su causa saben, la organización del mismo salpica su programación con charlas, alguna que otra actuación fuera del circuito de bandas nóveles e, incluso, un invitado de cierta entidad.

Pues bien, este año, a todo ello habrá que sumar un microfestival que, bajo el nombre Big Up! Live, ocupará la Sala Musik –en los bajos de la Plaza de Toros– el 10 y el 11 de octubre, jueves y viernes, con dos escenarios en su segundo día. Los murcianos Noise Box, Clara Plath e Increíbles Full y los grupos nacionales Rayo, Unclose, Melifluo y Mujeres serán los protagonistas de esta cita, cuya entrada tiene un precio de 14 euros más gastos en la página www.sonbuenos.com/bigup/.

«El objetivo de esta programación en dar visibilidad a grupos que fueron seleccionados en las antiguas ediciones del Big Up! Calle, ahora en un formato eléctrico, y que compartirán escenario con grupos nacionales, fomentando, además, un acercamiento a las salas de música en directo de la ciudad de Murcia», explican desde la organización, que hasta ahora ya había anunciado otros conciertos con esta misma filosofía como el del día 11 en Garaje, en el que WAW acompañará a Tremenda Jauría, y el del 12, con Rio Viré y El Niño de la Hipoteca, también sobre el escenario de GBC. No obstante, el pistoletazo de salida de las noches Big Up! Live Estrella de Levante será el sábado 5 de octubre en la Sala REM, con Rayden y Louta.